Los nutricionistas recomiendan: los huevos para cenar no deben ir acompañados de patatas, mejor verduras

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LO ESENCIAL Las claves Los nutricionistas aconsejan que las cenas con huevo se acompañen principalmente de verduras y hortalizas, en lugar de grandes cantidades de patatas. Siguiendo el modelo del plato saludable, aproximadamente la mitad del plato debe consistir en vegetales para aportar fibra, agua, vitaminas y minerales. No es necesario eliminar la patata de la dieta, pero sí reducir su proporción y priorizar cocinados saludables como hervida o asada frente a frita. Alternativas como las legumbres (garbanzos o lentejas) con espinacas y huevo son opciones ideales para sumar fibra y proteína vegetal en la cena.

Huevos con patatas. Pocas cenas parecen más sencillas, más rápidas y más apetecibles. Pero si esa combinación se repite con frecuencia, hay un detalle que los nutricionistas suelen señalar: al plato le faltan verduras.

No porque la patata sea un alimento poco saludable, sino porque cumple una función diferente. El huevo aporta principalmente proteínas y grasas; la patata, hidratos de carbono. Para que la cena quede más equilibrada, conviene que una parte importante del plato esté ocupada por vegetales.

El modelo del plato saludable que utilizan distintos organismos y centros sanitarios va precisamente en esa dirección: aproximadamente la mitad del plato debería corresponder a verduras y hortalizas, mientras que el resto se reparte entre alimentos proteicos y fuentes de hidratos de carbono.

Traducido a una cena cotidiana, la idea es muy fácil: dos huevos con calabacín, espinacas, tomate, champiñones o pisto ofrecen una combinación más completa que dos huevos rodeados únicamente por una montaña de patatas.

No tiene que desaparecer

El mensaje no consiste en prohibirla. Una patata cocida, asada o preparada con poco aceite puede formar perfectamente parte de una alimentación saludable. El problema aparece cuando ocupa casi todo el espacio que podrían tener las verduras.

No es lo mismo cenar dos huevos fritos con una gran ración de patatas fritas que servir dos huevos a la plancha con pimientos, calabacín y una pequeña patata asada. Los ingredientes pueden ser similares, pero la proporción cambia bastante.

Las verduras aportan fibra, agua, vitaminas y minerales y permiten añadir volumen al plato sin disparar su densidad energética. Por eso son especialmente útiles cuando queremos una cena que sacie sin resultar excesivamente pesada.

Además, no hace falta limitarse a la clásica ensalada. Un huevo combina bien con judías verdes, brócoli, espárragos, alcachofas, berenjena, champiñones, calabacín o espinacas. También puede acompañar una crema de verduras o formar parte de una tortilla cargada de vegetales.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recomienda precisamente aumentar el consumo de alimentos vegetales y priorizar verduras, frutas y legumbres dentro de la alimentación diaria.

El huevo, por su parte, puede encajar sin problema dentro de ese patrón.

Aporta proteínas de alta calidad y contiene vitaminas y minerales, por lo que puede resolver de manera rápida la parte proteica de una cena. Cocido, escalfado, en tortilla o a la plancha permite además prepararlo con poca grasa añadida.

La forma de cocinar la patata también importa bastante. Una patata hervida o asada tiene un perfil muy distinto al de una ración de patatas fritas, que incorpora bastante más grasa y energía por el aceite utilizado durante la cocción.

Por eso el problema no está tanto en juntar huevo y patata como en convertir esa combinación en la cena habitual y dejar sistemáticamente fuera a las verduras. Incluso se pueden mantener los tres elementos.

Un plato con huevo, una buena cantidad de verduras y una pequeña porción de patata puede encajar perfectamente. De hecho, para algunas personas (por ejemplo, si han hecho ejercicio o llegan con bastante hambre) añadir esa fuente de hidratos puede resultar conveniente.

Las legumbres son otra alternativa interesante. Garbanzos con espinacas y huevo, lentejas acompañadas de verduras o una ensalada templada de judías y huevo permiten sumar fibra y proteína vegetal y romper con la idea de que cenar huevo significa necesariamente freír patatas.

Al final, la recomendación es bastante menos radical de lo que parece. No hay que eliminar las patatas, sino recolocar las proporciones.

Si los huevos ocupan la parte proteica del plato, merece la pena preguntarse qué falta alrededor. Muchas noches, la respuesta no será añadir más patatas, sino algo de color: tomate, espinacas, calabacín, pimientos o cualquier otra verdura.

Porque una cena puede mejorar mucho sin renunciar a ninguno de sus ingredientes favoritos. A veces basta con que las verduras dejen de ser el acompañamiento olvidado y pasen a ocupar el espacio que les corresponde.