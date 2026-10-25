Los nutricionistas coinciden: el puré de calabaza más completo no solo lleva verduras, también necesita proteínas

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LO ESENCIAL Las claves Un puré elaborado únicamente con verduras como la calabaza, cebolla o puerro no siempre aporta suficiente proteína si se consume como plato único. Añadir ingredientes como huevo, legumbres, queso fresco, yogur, tofu, pollo o semillas ayuda a convertir la crema en una comida equilibrada y completa. La inclusión de proteínas incrementa la sensación de saciedad y reduce el hambre al influir en hormonas reguladoras del apetito como la grelina. Los expertos advierten de no abusar de nata, picatostes o quesos grasos para no convertir una preparación ligera y nutritiva en un plato en exceso calórico.

La crema de calabaza tiene casi todo lo que uno espera de una cena de otoño: está caliente, entra sola y permite aprovechar verduras que llevan varios días rondando por la nevera. Pero si va a ser el plato principal, puede faltarle una pieza importante. Un puré de verduras no siempre aporta suficiente proteína por sí solo.

La Organización Mundial de la Salud recuerda que una alimentación equilibrada debe combinar distintos grupos de alimentos y cubrir adecuadamente tanto micronutrientes como macronutrientes, entre ellos las proteínas. Para un adulto sano, estas suelen representar aproximadamente entre el 10% y el 15% de la energía diaria, aunque las necesidades concretas dependen de la edad, el peso o la actividad física.

Por eso una crema hecha únicamente con calabaza, cebolla, puerro y agua puede ser una estupenda forma de comer verduras, pero no necesariamente una comida completa si no hay nada más alrededor.

La solución tampoco exige convertirla en un plato complicado.

Un huevo, legumbres o queso pueden cambiar el plato

Una de las opciones más sencillas es añadir un huevo cocido o a la plancha por encima. También pueden incorporarse garbanzos o lentejas, queso fresco, yogur natural, tofu, pollo desmenuzado o incluso pescado si la combinación encaja con la receta.

La OMS incluye precisamente legumbres, frutos secos, semillas, huevos, pescado, carne y lácteos entre las fuentes que pueden contribuir a cubrir las necesidades proteicas dentro de una dieta variada. Además, recuerda que las proteínas pueden proceder tanto de alimentos animales como vegetales.

No hace falta que la crema deje de saber a calabaza.

Un puñado de garbanzos puede triturarse directamente con las verduras y pasar prácticamente desapercibido. Un poco de queso puede aportar cremosidad. Y unas lentejas rojas se deshacen durante la cocción hasta integrarse casi por completo en el puré.

La diferencia se nota especialmente en la saciedad.

Una revisión sistemática y metaanálisis que reunió decenas de ensayos controlados observó que, de forma aguda, las comidas con más proteína reducían el hambre y el deseo de comer y aumentaban la sensación de plenitud. Los investigadores encontraron además cambios en hormonas relacionadas con el apetito, como la grelina, la colecistoquinina y el GLP-1.

Eso no significa que haya que convertir cada plato en una bomba proteica.

Tampoco existe una cantidad mágica de proteína que deba añadirse a toda crema de calabaza. El resto de las comidas del día cuenta, y una persona que vaya a acompañar el puré con pescado o una tortilla ya estará incorporando esa parte proteica fuera del propio cuenco.

La idea es más sencilla: si la crema va a ser todo lo que cenemos, conviene preguntarse qué alimento aporta la proteína.

Porque la calabaza cumple otra función.

Como el resto de verduras, aporta agua, fibra y diferentes micronutrientes. Su característico color naranja procede de carotenoides, entre ellos precursores de la vitamina A. Combinarla con otras verduras aumenta además la variedad, uno de los principios que la OMS considera básicos en una dieta saludable.

También hay margen para añadir algo de grasa de calidad. Un chorrito de aceite de oliva virgen extra, unas semillas o unos frutos secos pueden completar todavía más el plato y aportar textura.

El error estaría en pensar que cuanto más ingredientes se añadan, mejor.

Una crema puede terminar siendo muy energética si se carga de nata, quesos grasos, picatostes y grandes cantidades de aceite. El objetivo no es convertir una preparación ligera en otra completamente distinta, sino equilibrar lo que ya tiene con aquello que le falta.

Por ejemplo, calabaza, puerro y zanahoria triturados con unas lentejas rojas pueden formar un plato sencillo. Otra posibilidad es servir la crema con huevo y unas semillas por encima. O añadir queso fresco y acompañarla con una rebanada de pan integral.

Todas mantienen la esencia de la receta.

Así que el puré de calabaza no necesita dejar de ser ese plato fácil y reconfortante de otoño. Solo merece la pena recordar que, cuando ocupa él solo el centro de la mesa, las verduras hacen muy bien una parte del trabajo, pero una fuente de proteína puede ser lo que transforme un simple cuenco de crema en una comida bastante más completa.