Noelia, pescadera: "Para quitar la arena de las almejas no necesitas solo agua con sal, también sirve el agua con gas"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La pescadera Noelia propone usar agua con gas para depurar almejas, navajas o berberechos y retirar la arena antes de cocinarlos. El método del agua carbonatada permite eliminar sedimentos sin añadir sal extra, lo que facilita ajustar el punto de sazón en la receta posterior. El dióxido de carbono y las burbujas estimulan al molusco para que se abra y expulse las impurezas que pueda retener en su interior. Aunque ayuda a quitar la arena residual en casa, este truco doméstico no sustituye la depuración sanitaria profesional que pasan los moluscos.

Pocas cosas arruinan más rápido unas buenas almejas que ese crujido inesperado entre los dientes. Da igual que la salsa haya quedado perfecta: si aparece arena en el plato, toda la atención se va ahí. Por eso, antes de cocinarlas, suele recomendarse dejarlas un rato en agua para que expulsen lo que han acumulado en su interior.

Lo habitual es recurrir a agua con sal. Pero Noelia, pescadera malagueña conocida en redes como Noe la Peskaera, propone otra opción bastante más curiosa: agua con gas.

“Lo de toda la vida, el agua con sal, también está muy bien”, explica. Sin embargo, asegura que las almejas, navajas o berberechos pueden quedar “súper depurados” si se cubren con agua carbonatada antes de cocinarlos.

La idea tiene una ventaja inmediata: no añade más sal al producto y permite ajustar después el punto durante la receta. Pero lo verdaderamente interesante es lo que ocurre dentro de la concha.

Las almejas no guardan arena por casualidad

Las almejas son animales filtradores. Pasan continuamente agua a través de su organismo para obtener alimento y oxígeno y, al vivir enterradas o semienterradas en fondos arenosos, pueden acabar reteniendo pequeñas partículas de arena y sedimentos.

Cuando permanecen vivas en agua adecuada, continúan filtrando y pueden ir expulsando parte de esos restos.

La existencia de este proceso está bien estudiada. Un trabajo experimental con almejas Meretrix meretrix comprobó que durante la depuración el contenido de arena disminuía progresivamente y que la velocidad dependía de factores como la temperatura y la salinidad del agua.

Por eso el método tradicional utiliza agua salada: intenta recrear parcialmente el entorno marino para que el animal continúe realizando su actividad normal de filtración.

Noelia plantea que el agua con gas puede servir igualmente para favorecer que expulse las impurezas. Otros pescaderos, como Javier Muñoz, han compartido el mismo truco con las almejas.

La explicación que se ha popularizado es que el dióxido de carbono y las burbujas generan un estímulo sobre el molusco que favorece su apertura y la expulsión de sedimentos.

Aquí, sin embargo, conviene no convertir el truco en ciencia cerrada.

Hay mucha evidencia sobre depuración de bivalvos en agua marina o soluciones con salinidad controlada, pero bastante menos sobre el uso doméstico de agua carbonatada como método específicamente superior para eliminar arena. Los sistemas profesionales controlan además temperatura, oxigenación, salinidad y calidad microbiológica del agua.

Es decir, el agua con gas puede funcionar como recurso de cocina, pero no sustituye el proceso sanitario de depuración que los moluscos destinados al consumo deben haber pasado antes de llegar a la pescadería.

Ese punto es importante. Dejar las almejas en casa en un bol sirve sobre todo para retirar arena o barro residual, no para convertir un producto contaminado en seguro.

En casa, lo más práctico es colocarlas en un recipiente amplio, cubrirlas con agua fría (salada o, siguiendo el consejo de Noelia, con gas) y permitir que tengan algo de espacio. Después conviene retirarlas sin volcar encima toda el agua del fondo, donde probablemente habrá quedado depositada la arena expulsada.

Y hay que revisar cada ejemplar antes de cocinar.

Las almejas con la concha rota deben descartarse. Si alguna está abierta, puede darse un pequeño golpe o tocarse: una almeja viva debería reaccionar cerrándose. Si permanece completamente abierta y sin respuesta, no merece la pena arriesgarse.

Tampoco interesa dejarlas horas y horas en agua dulce convencional. La salinidad influye directamente en la actividad de estos animales y una diferencia demasiado grande respecto a su medio puede hacer que reduzcan el bombeo de agua en lugar de aumentarlo.

Al final, el consejo de Noelia tiene algo especialmente atractivo: convierte una botella que casi nadie relacionaría con una pescadería en un pequeño truco de cocina.

El agua con sal sigue siendo el método clásico y bien conocido. Pero, si hay una botella de agua con gas en la nevera, también puede convertirse en una aliada para conseguir que las almejas lleguen a la cazuela sin ese puñado de arena capaz de estropear el primer bocado.