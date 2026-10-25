Los meteorólogos lo confirman: España ha registrado el 3º septiembre más seco del siglo XXI y el más cálido desde 1961

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LO ESENCIAL Las claves Septiembre de 2026 fue el más cálido desde 1961, con una temperatura media de 22,5 ºC en la España peninsular, superando en 3,4 ºC el promedio habitual. El mes se situó como el tercero más seco del siglo XXI, acumulando apenas 15,9 litros por metro cuadrado, lo que representa un 36% de las precipitaciones normales. Se registraron temperaturas extremas y récords históricos de máximas en 17 estaciones principales, superando los 44 ºC en puntos del sur como Morón de la Frontera y Sevilla. Pese a la sequía generalizada, se produjeron episodios de lluvias torrenciales muy localizadas en áreas de Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Septiembre de 2026 ha dejado una combinación especialmente incómoda: mucho más calor del habitual y bastante menos lluvia de la que debería caer a estas alturas del año. El balance climático de AEMET lo resume con dos récords difíciles de ignorar: ha sido el septiembre más cálido desde que comenzó la serie oficial en 1961 y, al mismo tiempo, el tercero más seco del siglo XXI.

La temperatura media en la España peninsular fue de 22,5 ºC, nada menos que 3,4 ºC por encima de la media del periodo 1991-2020. El anterior récord pertenecía a septiembre de 1987 y ha quedado superado por 0,7 ºC.

Pero si los termómetros se comportaron como si el verano siguiera instalado, las lluvias hicieron justo lo contrario de lo que suele esperarse con la llegada del otoño.

Durante todo el mes se acumularon de media apenas 15,9 litros por metro cuadrado en la España peninsular. Eso representa solo el 36% de la precipitación habitual para un septiembre. Desde 1961 únicamente seis septiembres han sido más secos; dentro del siglo XXI, solo dos.

Lluvia concentrada

La escasez de precipitaciones no significa que septiembre fuese un mes completamente tranquilo.

Hubo episodios de lluvia muy intensa en lugares concretos. El 16 de septiembre, Valencia/Aeropuerto recogió 71,9 litros por metro cuadrado en un solo día. El día 29, Barcelona/Aeropuerto registró 67,4 litros y Girona/Aeropuerto otros 53,3.

La paradoja está ahí: puede llover muchísimo durante unas horas y que el mes termine siendo muy seco.

Barcelona/Aeropuerto acumuló de hecho 158,9 litros por metro cuadrado a lo largo de septiembre y Valencia/Aeropuerto, 107,8. Pero esas tormentas estuvieron muy concentradas geográficamente y no compensaron la falta de lluvia sobre grandes extensiones del país. Mientras tanto, el calor fue mucho más generalizado.

Entre el 2 y el 7 de septiembre se produjo una ola de calor en la Península y Baleares. Después llegaron otros dos episodios cálidos que, aunque no cumplieron todos los requisitos para recibir oficialmente ese nombre, volvieron a disparar especialmente las temperaturas diurnas. Canarias tuvo además tres olas de calor durante el mismo mes.

Algunas máximas parecen propias del corazón del verano: 44,4 ºC en Morón de la Frontera, 44 ºC en Sevilla/Aeropuerto y 43,5 ºC en Córdoba/Aeropuerto el 3 de septiembre. Al día siguiente, Granada/Aeropuerto alcanzó 42 ºC. En 17 estaciones principales nunca se había medido una temperatura máxima tan elevada durante un mes de septiembre.

Ni siquiera las noches ofrecieron siempre demasiado alivio. En otras 18 estaciones principales, la mínima más alta del mes también batió su correspondiente récord de septiembre.

El resultado fue tan extraordinario que aparece una comparación especialmente llamativa: la temperatura media de septiembre de 2026, esos 22,5 ºC, fue superior a la temperatura normal de todo un verano español, que es de 22,1 ºC tomando como referencia 1991-2020. Nunca había ocurrido en la serie oficial. Y septiembre no llegó precisamente después de un verano fresco.

El verano de 2026 ya había sido el más cálido de la serie oficial española, con una media de 24,5 ºC, 2,4 ºC superior a lo normal. También fue muy seco: la precipitación media peninsular alcanzó 39,6 litros por metro cuadrado, apenas un 56% de lo habitual, lo que lo convirtió en el tercero más seco desde 1961.

Junio había sido extremadamente cálido y muy seco, julio terminó siendo a la vez uno de los más cálidos y el más seco de toda la serie, y agosto volvió a situarse claramente por encima de las temperaturas normales. Septiembre prolongó esa inercia justo cuando el calendario ya empezaba a hablar de otoño.

Eso explica por qué el dato del mes no puede resumirse únicamente diciendo que hizo mucho calor. También faltó agua en buena parte del territorio, pese a las tormentas torrenciales que sí dejaron huella en algunos puntos del Mediterráneo.

España terminó así septiembre de 2026 con una combinación poco amable: el mes fue el más cálido desde 1961 y el séptimo más seco de toda la serie, además del tercero más seco del siglo XXI.

Un septiembre que, visto desde los termómetros, todavía parecía verano; y visto desde los pluviómetros, tampoco se pareció demasiado al comienzo de otoño que cabría esperar.