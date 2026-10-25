Isabel Díaz Ayuso, 47 años: "Me levanto a las cinco de la mañana y a las ocho voy al gimnasio para hacer máquinas, pesas y correr"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Isabel Díaz Ayuso reveló en el pódcast de Vicky Martín Berrocal que se levanta a las cinco de la mañana y comienza a trabajar a las seis. A las ocho de la mañana acude al gimnasio para realizar una rutina que combina entrenamiento cardiovascular, pesas y máquinas. La presidenta madrileña, que llegó a correr diez kilómetros diarios, ha evolucionado su entrenamiento hacia los ejercicios de fuerza para mantener la masa muscular. Además de mantenerse en forma, Ayuso utiliza la carrera continua para pensar, desconectar y repasar discursos o decisiones pendientes.

Cuando buena parte de Madrid todavía duerme, Isabel Díaz Ayuso ya ha empezado el día. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha contado en distintas ocasiones que madruga mucho, aprovecha las primeras horas para trabajar y reserva después un hueco para hacer ejercicio. Su rutina combina carrera, máquinas y pesas, con entrenamientos que suele realizar a primera hora de la mañana.

“Me levanto a las cinco de la mañana y a las seis ya estoy trabajando”, explicó durante su participación en el pódcast A Solas Con, de Vicky Martín Berrocal. Según relató, esas primeras horas son especialmente productivas para ella: “Las dos primeras horas son un filón, tengo una inspiración absoluta y me cunden muchísimo”.

Después llega el deporte. Ayuso ha contado que alrededor de las ocho de la mañana suele acudir algunos días al gimnasio, después de haber avanzado ya parte de su trabajo. Su entrenamiento no se limita al ejercicio cardiovascular: “Hago todo tipo de ejercicios. Además de correr, hago máquinas y pesas”, explicó.

Del running a las pesas

Durante años, correr ha ocupado un lugar especialmente importante en su rutina.

“Correr es un deporte perfecto porque no necesitas nada, solo sacar tiempo, ponerte las zapatillas y ser disciplinada”, aseguró. También reconoció que prefiere hacerlo por las mañanas porque le gusta ver amanecer y sentir que empieza el día teniendo cierta sensación de control.

En otra entrevista explicó que llegó a correr cerca de diez kilómetros diarios, aunque con el tiempo ha reducido esa intensidad y ha empezado a combinar más el cardio con ejercicios de fuerza.

Esa combinación coincide con las recomendaciones generales de actividad física para adultos.

La Organización Mundial de la Salud aconseja realizar cada semana entre 150 y 300 minutos de actividad aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos si es intensa. A eso añade ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana, trabajando los principales grupos musculares.

Correr cubre principalmente la parte cardiovascular. Las máquinas y las pesas, en cambio, permiten trabajar fuerza y masa muscular.

Y esta última parte adquiere importancia a medida que avanzan los años.

A partir de la edad adulta se produce progresivamente una pérdida de masa y fuerza muscular si no existe un estímulo suficiente. El entrenamiento de resistencia ayuda a mantener ambas, además de contribuir a la salud ósea y a conservar la capacidad funcional.

Eso no significa que sea necesario seguir horarios tan extremos como los de Ayuso.

Levantarse a las cinco de la mañana no ofrece por sí mismo una ventaja para la salud. La hora adecuada para entrenar depende en buena medida de los horarios personales, el sueño, las obligaciones y de cuándo resulte más sencillo mantener la rutina.

De hecho, madrugar para entrenar solo tiene sentido si no implica recortar sistemáticamente las horas de descanso.

En el caso de la presidenta madrileña, el ejercicio aparece integrado dentro de una organización del día que comienza especialmente pronto. Según explicó a Martín Berrocal, suele aprovechar la franja entre las seis y las ocho para preparar discursos, desarrollar ideas y avanzar trabajo antes de empezar la agenda institucional. Después puede acudir al gimnasio.

Su relación con el running tampoco parece limitarse únicamente al entrenamiento físico.

Ayuso ha explicado que correr le permite pensar, desconectar y ordenar ideas. En ocasiones utiliza esos minutos incluso para repasar mentalmente discursos o decisiones pendientes.

La rutina, además, ha evolucionado.

Aunque durante una etapa priorizó mucho más la carrera, ahora dice dedicar buena parte del gimnasio a máquinas y pesas, combinándolas con cardio. Cuando dispone de menos tiempo, opta por sesiones más breves e intensas.

Ayuso cumplió 48 años el pasado 17 de octubre. La ficha oficial de la Asamblea de Madrid fija su nacimiento en Madrid el 17 de octubre de 1978.

Su caso no demuestra que exista una hora perfecta para entrenar ni que madrugar sea imprescindible para mantenerse en forma.

Sí ejemplifica algo mucho más sencillo: combinar ejercicio cardiovascular y fuerza dentro de una rutina estable, buscando un horario en el que sea posible mantenerlo.

En su caso, ese horario llega bastante antes de que empiece la jornada habitual. Primero trabajo a primera hora, después gimnasio y una mezcla de correr, máquinas y pesas antes de enfrentarse al resto del día.