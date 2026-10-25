Los expertos en nutrición lo confirman: "El pescado frito no se hace con harina, sino con garbanzo, ajo y pimentón"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Samantha Vallejo-Nágera propone sustituir la harina de trigo por harina de garbanzo para conseguir un pescado frito más sabroso, dorado y crujiente. La harina de garbanzo destaca nutricionalmente frente a la de trigo refinada al aportar mayor cantidad de proteínas vegetales y fibra. La receta utiliza boquerones marinados durante al menos tres horas en un adobo a base de ajo, pimentón dulce, comino, orégano y vinagre. Para un rebozado ligero se recomienda cubrir el pescado de forma uniforme sin acumular exceso de harina y freír en aceite caliente en varias tandas.

Pocas elaboraciones representan mejor la gastronomía española que el pescado frito. Crujiente por fuera, jugoso por dentro y recién salido de la sartén, constituye un clásico especialmente arraigado en Andalucía. Sin embargo, existe una alternativa para prepararlo sin harina de trigo.

La cocinera Samantha Vallejo-Nágera, conocida por su trayectoria televisiva y su participación durante más de 12 años en el jurado de MasterChef, ha compartido su particular receta para elaborar boquerones fritos. Su propuesta sustituye la harina tradicional por harina de garbanzo.

La madrileña, de 56 años, defiende una combinación de ingredientes que aporta personalidad al plato. "El pescado rebozado más sabroso no se hace con harina, sino con garbanzo, ajo y pimentón", afirma al presentar una elaboración que recupera el protagonismo del adobo.

Más allá de las preferencias culinarias, la harina de garbanzo ofrece características interesantes desde el punto de vista nutricional. En comparación con la harina de trigo refinada, contiene generalmente más proteínas y fibra, dos componentes importantes para una alimentación equilibrada.

La alternativa a la harina

La harina de garbanzo se obtiene al moler esta legumbre y destaca por su composición nutricional. Aporta proteínas vegetales, fibra y minerales, aunque sus cantidades concretas dependen del producto y de su procesamiento.

Su utilización en rebozados permite conseguir una cobertura dorada y crujiente cuando se emplea correctamente. No obstante, conviene distinguir entre las propiedades de la harina y las del plato terminado: la fritura también influye en su contenido energético.

En esta receta, Vallejo-Nágera combina el ingrediente con un adobo de ajo, pimentón dulce, comino, orégano, vinagre y sal. El resultado busca potenciar el sabor de los boquerones antes de pasarlos por el aceite caliente.

Para preparar la receta se necesita un kilo de boquerones limpios y abiertos, harina de garbanzo, 125 mililitros de vinagre, otros 125 de agua, un diente de ajo y una cucharada de pimentón dulce.

La lista se completa con una cucharada de comino, otra de orégano, sal al gusto y aceite para freír. La cocinera propone mezclar aceite suave y de girasol para conseguir una fritura adecuada.

El primer paso consiste en machacar el ajo con la sal hasta obtener una pasta homogénea. Después, hay que incorporar el pimentón, el comino, el orégano y el vinagre, mezclando bien para integrar todos los ingredientes.

A continuación, se colocan los boquerones previamente secos en capas y se cubre cada una con el adobo preparado. Este paso resulta fundamental para que el pescado absorba los aromas antes de pasar a la sartén.

Una vez terminada esta operación, se introduce el recipiente en el frigorífico durante un mínimo de tres horas. El reposo permite que el vinagre y las especias impregnen el pescado, aportándole el característico sabor de esta preparación.

Cuando llegue el momento de freírlos, basta con escurrir los boquerones y pasarlos por harina de garbanzo. Es importante cubrirlos de manera uniforme, evitando que acumulen demasiada harina, para favorecer un rebozado ligero y crujiente.

El aceite debe estar suficientemente caliente antes de introducir el pescado. Los boquerones se fríen en varias tandas, sin amontonarlos, hasta que adquieran un tono dorado. Después, se retiran con una espumadera y se dejan escurrir.

El último paso consiste en servirlos recién hechos, cuando conservan mejor su contraste entre el exterior crujiente y el interior tierno. Así, una legumbre habitual en la despensa se convierte en una alternativa para renovar una receta tradicional.