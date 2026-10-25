Confirmado por la Ley de Bienestar Animal: prohíben a los dueños de gatos dejarlos atados en la calle sin supervisión

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La Ley de Bienestar Animal prohíbe dejar a los gatos atados en espacios públicos sin la presencia de su cuidador. La norma exige supervisión presencial constante, ya que los gatos pueden asustarse y sufrir daños si se quedan solos con correa. Incumplir esta obligación se considera infracción leve con multas de 500 a 10.000 euros, pudiendo ser grave si el felino sufre daños. Tampoco se permite mantener habitualmente a perros y gatos en balcones, terrazas o vehículos, ni dejarlos solos varios días.

Sacar a un gato con arnés y correa es cada vez más habitual. Algunos propietarios los llevan a parques, terrazas o zonas tranquilas para que exploren fuera de casa con cierta seguridad. Pero hay una diferencia importante entre pasearlo sujeto y dejarlo atado solo mientras su dueño se marcha.

La Ley de Bienestar Animal española es clara en este punto.

La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, establece entre sus prohibiciones mantener a los animales de compañía “atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial” de la persona responsable de su cuidado y comportamiento. La norma no habla únicamente de perros: utiliza expresamente el concepto general de animales de compañía, de modo que también alcanza a los gatos.

Es decir, ponerle un arnés a un gato y sujetar la correa a una farola, una valla o una mesa para dejarlo allí mientras se entra en una tienda no cumple con lo que exige la ley si el responsable abandona el lugar.

Atado no significa vigilado

La clave está en la expresión “supervisión presencial”. La norma no prohíbe utilizar arnés o correa. De hecho, para algunos gatos acostumbrados desde pequeños puede ser una forma controlada de salir al exterior. Lo que impide es que el animal quede en un espacio público sin que la persona responsable permanezca presente.

La diferencia importa especialmente con los gatos. Un perro suele estar mucho más habituado a los paseos urbanos, pero un gato puede reaccionar de manera imprevisible ante un ruido fuerte, otro animal, un vehículo o la aproximación de un desconocido. Aunque lleve un arnés, puede intentar escapar, enredarse o lesionarse si queda sin vigilancia.

La ley refuerza además esa obligación con otra regla general: los responsables deben ejercer una vigilancia adecuada sobre sus animales y evitar su huida. Por tanto, dejar a un gato atado en la puerta de un establecimiento no se convierte en una situación segura simplemente porque la correa esté bien fijada. La misma Ley 7/2023 contiene otras obligaciones específicas que afectan directamente a los felinos.

Por ejemplo, prohíbe mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios similares o vehículos. También establece que ningún animal de compañía puede permanecer sin supervisión durante más de tres días consecutivos. En el caso de los perros, ese límite se reduce a 24 horas.

Eso significa que los gatos tienen un régimen diferente al de los perros en algunos aspectos, pero no en la prohibición de dejarlos atados solos en la calle. ¿Y qué ocurre si alguien incumple esta obligación?

La ley considera infracción leve, con carácter general, el incumplimiento de sus prohibiciones u obligaciones cuando no provoca daños físicos ni alteraciones del comportamiento al animal. Las infracciones leves pueden terminar en un apercibimiento o en una multa de 500 a 10.000 euros.

La situación cambia si el animal sufre daños.

Cuando el incumplimiento de una obligación o la realización de una conducta prohibida provoca sufrimiento o daño, la infracción puede pasar a ser grave. En esos casos, las multas previstas oscilan entre 10.001 y 50.000 euros. Las muy graves pueden alcanzar entre 50.001 y 200.000 euros.

Eso no significa que dejar unos minutos a un gato sujeto vaya a terminar automáticamente con una sanción de miles de euros. La gravedad dependerá de las circunstancias concretas, del riesgo generado, de si el animal ha sufrido consecuencias y de la valoración de la autoridad competente. También conviene separar esta situación de otro fenómeno completamente distinto: los gatos comunitarios.

La ley reconoce y regula específicamente las colonias felinas, formadas por gatos que viven en libertad y están vinculados a un territorio. No se trata de animales domésticos que un propietario pueda dejar de vigilar deliberadamente en la calle, y la propia norma establece un régimen específico para su gestión. Para un gato doméstico, el mensaje resulta mucho más sencillo.

Puede salir con arnés si está acostumbrado, puede acompañar a su responsable en espacios donde esté permitido y puede permanecer sujeto mientras la persona continúa a su lado. Lo que no permite la legislación estatal es convertir la correa en sustituto de la vigilancia.

Porque, desde la entrada en vigor de la Ley 7/2023, un gato atado y solo en un espacio público sigue siendo un animal sin supervisión presencial, aunque no pueda alejarse unos metros del lugar donde lo dejaron.