Raúl, frutero: "Para que los plátanos no se pongan negros, no los metas en la nevera, mejor cúbrelo con film"

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LO ESENCIAL Las claves El frutero popular en redes sociales, Raúl, aconseja no meter los plátanos en la nevera para evitar que se pongan negros y recomienda cubrir sus tallos con papel film. El método funciona porque al envolver el tallo se limita la liberación de etileno, el gas natural que acelera la maduración de las frutas climatéricas. Para plátanos que ya están en su punto perfecto de maduración, se sugiere guardarlos en el frigorífico dentro de una bolsa de papel para conservar la pulpa, aunque la piel se oscurezca. Otras recomendaciones incluyen mantener los plátanos alejados de la luz solar y de frutas como las manzanas, o usarlos colgados en soportes para evitar golpes.

Comprar unos cuantos plátanos perfectamente amarillos y, tras apenas unos días, descubrir que se han llenado de manchas oscuras o que incluso se han ennegrecido totalmente, es una situación bastante habitual a la vez que frustrante.

Aunque realmente siguen siendo comestibles, su aspecto y textura cambian rápidamente, algo que puede cambiar también su sabor en algunos casos. Por suerte, existen trucos para prolongar su vida útil.

Uno de estos trucos es tan sencillo como utilizar un poco de papel film, como explica Raúl, el fruterotiktokero, en uno de sus reels de Instagram.

Este usuario, que comparte consejos sobre frutas en sus redes sociales, ha mostrado en uno de sus vídeos cómo evitar que los plátanos oscurezan antes de tiempo usando un material que prácticamente todos tenemos en casa.

Por qué funciona el papel film

Como comenta el mismo frutero, mientras sostiene unos cuantos plátanos: "Cogemos papel albal, film, lo que os dé la gana. Yo creo que lo que mejor le va es el film".

Su propuesta consiste en envolver la zona donde se unen los tallos, procurando que quede bien cubierta: "Lo envolvéis con arte, con gusto, con cariño, que no entre nada de aire".

Según Raúl, de esta manera conseguimos frenar parcialmente la maduración y retrasar la aparición de manchas negras. Y la realidad es que el consejo de Raúl posee base científica.

La explicación está relacionada con el etileno, un gas que producen naturalmente determinadas frutas y que interviene en su proceso de maduración.

En este caso, los plátanos pertenecen al grupo de las frutas climatéricas, es decir, aquellas que continúan madurando después de haber sido recolectadas.

Durante este proceso, el almidón se transforma progresivamente en azúcares, la pulpa se ablanda y la piel pasa del verde al amarillo, hasta llegar a adquirir tonos marronáceos.

Según explica la Universidad de California en Davis, el etileno desempeña un papel fundamental en este proceso, hasta el punto de usarse comercialmente para conseguir una maduración uniforme.

La idea de envolver la zona de los tallos es limitar parcialmente la liberación y dispersión de este gas; de hecho, la Universidad de Nebraska-Lincoln habla de este método y lo recomienda para conservar plátanos durante más tiempo.

Eso sí, cabe puntualizar que ni el film ni el papel de aluminio detienen por completo la maduración ni garantizan que los plátanos permanezcan amarillos indefinidamente. La fruta continúa produciendo etileno y experimentando cambios fisiológicos, pero a un ritmo más lento.

Por otro lado, Raúl también propone una solución para quienes consideran que sus plátanos ya han alcanzado el punto perfecto de maduración: introducirlos en una bolsa de papel y guardarlos en el frigorífico.

Sin embargo, cabe recordar que, aunque las bajas temperaturas ralentizan la maduración, también pueden provocar que la piel se oscurezca más rápidamente.

Los plátanos son frutas tropicales especialmente sensibles al frío; como también señala la Universidad de California, al exponerse a temperaturas inferiores a 13ºC, pueden sufrir daños por el frío, como la decoloración de la piel.

Sin embargo, recordemos que una piel negra no significa que el interior del plátano se haya estropeado, como explica la Universidad de Harvard: los plátanos completamente maduros pueden conservarse en el frigorífico para prolongar su vida útil a pesar de que su piel continúe oscureciéndose.

Para finalizar, además del papel film, existen otras recomendaciones sencillas. Por ejemplo, se sabe que es conveniente mantener los plátanos alejados de la luz solar directa y de otras frutas como las manzanas, las cuales también liberan etileno y pueden acelerar su maduración por un proceso similar.

Asimismo, colocarlos en un soporte que los mantenga suspendidos ayuda a evitar golpes y zonas de presión que favorezcan la aparición de manchas. En conclusión, el consejo de Raúl tiene fundamento, pero no es algo milagroso.

Envolver los tallos ayuda a retrasar la maduración, mientras que el frigorífico resulta más adecuado cuando los plátanos ya están maduros y queremos conservar su pulpa unos días más. La clave está en saber en qué punto de la maduración usar cada método.