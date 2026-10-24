Pedro Sánchez, 54 años: "Hago mucho deporte, trato de hacer bicicleta los fines de semana. Peso 94 kilos y mido 1,90"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez detalla su rutina deportiva a los 54 años, combinando entrenamiento de fuerza, carrera entre semana y bicicleta los fines de semana. El presidente del Gobierno explica que el ejercicio físico es clave en su día a día para gestionar el estrés y la presión de su actividad política. Su entrenamiento combina trabajo aeróbico y muscular, una estructura acorde a las recomendaciones de actividad física de la OMS para adultos. Sánchez, con 1,90 metros de estatura y 94 kilos de peso, cuenta con antecedentes deportivos tras haber jugado en la cantera del Estudiantes de baloncesto.

Entre reuniones, viajes y actos públicos, Pedro Sánchez intenta reservar parte de la semana para hacer ejercicio. A sus 54 años combina entrenamiento de fuerza, carrera y bicicleta, tres actividades que trabajan capacidades físicas diferentes.

El todavía presidente del Gobierno habló de esta rutina durante una entrevista en El Hormiguero. "Hago pesas y corro porque es fundamental para aguantar el estrés y la presión", explicó al hablar de la importancia que concede al deporte en su día a día.

Los fines de semana cambia habitualmente las zapatillas por la bicicleta. "Trato de hacer bicicleta, sobre todo los fines de semana, que es cuando tengo tiempo", señaló. Su semana combina así ejercicio aeróbico y trabajo muscular, aunque no detalló duración ni intensidad.

La combinación encaja bastante bien con las recomendaciones actuales de actividad física para adultos. La Organización Mundial de la Salud aconseja alternar actividad aeróbica con ejercicios de fortalecimiento muscular, en lugar de concentrar toda la actividad en una sola modalidad.

Correr y pedalear son dos formas de ejercicio aeróbico. Ambas aumentan el trabajo del corazón y del sistema respiratorio, aunque las cargas que soportan las articulaciones y los músculos son diferentes.

La bicicleta permite realizar actividad cardiovascular con menos impacto que la carrera. Correr, en cambio, implica soportar el peso corporal en cada zancada y presenta unas demandas musculares y mecánicas distintas.

Variar las actividades puede hacer más sencillo acumular ejercicio durante la semana y evitar depender siempre del mismo entrenamiento. También permite escoger una modalidad diferente según el tiempo disponible, el entorno o las preferencias personales.

La OMS recomienda a los adultos entre 18 y 64 años realizar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de actividad vigorosa. También puede combinarse ambas intensidades.

No conocemos cuánto tiempo dedica Sánchez a cada sesión ni a qué intensidad entrena. Por eso, su descripción permite conocer el tipo de ejercicio que practica, pero no determinar si alcanza exactamente esas cantidades semanales.

La fuerza a partir de los 50

El otro componente de su rutina es el entrenamiento de fuerza. "Entre semana hago algo de pesas, algo de correr", explicó durante la entrevista. El trabajo muscular forma parte también de las recomendaciones internacionales de actividad física.

"Ahora mismo peso 94 kilos y mido 1,90, lo que pasa es que soy ancho y ese es el peso que tengo", dijo en la entrevista.

La OMS aconseja realizar ejercicios que impliquen los principales grupos musculares al menos dos días por semana. No tienen que hacerse necesariamente con grandes cargas ni requieren un entrenamiento propio del culturismo.

Pesas, máquinas, bandas elásticas o ejercicios realizados con el propio peso corporal pueden servir para trabajar la fuerza. Lo importante es que exista una resistencia suficiente para estimular la musculatura y que el entrenamiento se adapte a la experiencia de cada persona.

Este componente adquiere interés a medida que avanzan los años. Una revisión de ensayos realizados en adultos de mediana edad y mayores encontró que el entrenamiento de resistencia mejora la fuerza y produce adaptaciones neuromusculares incluso después de los 50.

El trabajo de fuerza también ayuda a mantener tejido muscular y capacidad funcional. Junto al ejercicio aeróbico, permite cubrir dimensiones distintas de la condición física, algo especialmente relevante conforme aparecen los cambios asociados al envejecimiento.

Sánchez relaciona directamente su hábito deportivo con la presión de su trabajo. "Para la política que tenemos, el deporte es fundamental", explicó a Pablo Motos antes de detallar su rutina. La relación entre ejercicio y bienestar psicológico cuenta con bastante investigación.

La OMS señala que la actividad física regular aporta beneficios tanto físicos como mentales. Entre ellos se encuentran una reducción de los síntomas de ansiedad y depresión y mejoras en el bienestar general y la salud cerebral.

Una revisión reciente reunió 32 ensayos aleatorizados con más de 3.200 adultos diagnosticados de depresión o ansiedad. El ejercicio aeróbico y el entrenamiento de resistencia mostraron efectos favorables, aunque los resultados variaron según los participantes y los programas utilizados.

Esto permite entender por qué muchas personas utilizan el deporte como una forma de desconectar después de jornadas exigentes. El movimiento puede formar parte de las estrategias habituales para manejar la tensión, junto con descanso, relaciones sociales y otros hábitos.

La expresión "aguantar el estrés" utilizada por Sánchez describe su experiencia personal. La evidencia científica permite hablar de beneficios psicológicos del ejercicio, pero no tenemos datos sobre su estrés, su cortisol ni otros indicadores individuales que permitan valorar su caso concreto.

Tres tipos de esfuerzo

Sánchez ya practicaba deporte mucho antes de llegar a la presidencia. Su biografía oficial recuerda que durante su etapa escolar jugó en la cantera de baloncesto del Estudiantes, aunque actualmente sus actividades habituales son otras bastante diferentes.

La rutina que contó en televisión tiene una estructura sencilla. Entre semana introduce carrera y fuerza, mientras reserva habitualmente la bicicleta para aquellos días en los que dispone de más tiempo.

Esta variedad puede ser más importante que buscar un ejercicio supuestamente perfecto. La OMS recuerda que toda actividad física cuenta, ya proceda del deporte, el ocio, los desplazamientos cotidianos o tareas que impliquen movimiento.

A los 54 años tampoco hace falta escoger entre cardio o pesas. Las recomendaciones actuales incluyen ambos porque responden a objetivos diferentes. El ejercicio aeróbico desarrolla principalmente la capacidad cardiorrespiratoria, mientras el trabajo de fuerza estimula músculos y función neuromuscular.

La bicicleta añade además otra forma de acumular actividad aeróbica y permite realizar sesiones más largas con menor impacto que la carrera. En el caso de Sánchez, es también la actividad que reserva especialmente para los fines de semana.