Pablo Ojeda, nutricionista: "El aceite utilizado al hacer huevos fritos aporta aproximadamente 200 calorías extra"

Imagen de archivo de unos huevos fritos en una sartén. Isabelle Rozenbaum Gtres

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LO ESENCIAL Las claves El nutricionista Pablo Ojeda señala que el aceite empleado al freír un huevo puede sumar unas 200 calorías extra al plato. Un huevo por sí solo aporta unas 70-80 kilocalorías y se considera una proteína de gran valor biológico con grasas cardiosaludables. El incremento calórico total no depende del método de cocción en sí, sino de la cantidad de aceite que absorbe o se consume junto al huevo. Consumir hasta un huevo al día de forma moderada no se relaciona con un mayor riesgo cardiovascular, según estudios en 'The BMJ'.

Aunque el huevo frito es uno de los platos más tradicionales de la gastronomía española, cabe recordar que el aceite usado durante su preparación puede marcar una gran diferencia.

De hecho, el nutricionista Pablo Ojeda explicó en el programa Más Vale Tarde, de La Sexta, algunas de las propiedades nutricionales del huevo y desmontó varios mitos relacionados con su consumo.

Entre otras cuestiones, Ojeda puso el foco en las calorías adicionales que puede llegar a aportar el aceite al preparar un huevo frito, estimándolas en aproximadamente 200 kilocalorías.

Sin embargo, esto no es una cifra universal, sino que dependerá de la cantidad de aceite que termine incorporándose al alimento o que lleguemos a consumir junto a él.

Cuánto aceite realmente absorbe

No es lo mismo preparar un huevo frito bañado en abundante aceite que cocinarlo a la plancha usando apenas unas gotas del conocido como 'oro líquido'.

Recordemos que el huevo, por sí solo, es un alimento relativamente poco calórico: un huevo grande aporta aproximadamente 70-80 kilocalorías, incluyendo proteínas de alto valor biológico, grasas insaturadas y numerosos micronutrientes esenciales, como el colesterol.

De hecho, el propio nutricionista defendió las propiedades nutricionales del huevo durante su intervención: "Es un superalimento y, probablemente, la mejor proteína que tenemos en el mundo animal", explicó, sin olvidar su alto contenido en grasas cardiosaludables y vitamina A.

En realidad, la diferencia calórica entre un huevo cocido y un huevo frito no procede del propio huevo, sino del aceite empleado durante su preparación: una cucharada sopera de aceite de oliva equivale a unos 13-14 gramos, es decir, unas 120 kilocalorías.

Por tanto, para añadir 200 kilocalorías, como comenta el nutricionista, sería necesario consumir alrededor de 22 gramos de aceite, lo cual equivaldría a unas dos cucharadas soperas.

Sin embargo, no todo el aceite que se introduce en la sartén termina siendo consumido. Parte de este permanece en la sartén, mientras que otra parte se adhiere finalmente al huevo.

Según una revisión publicada en 2025 en la revista Food Chemistry, la absorción de aceite durante la fritura depende de multitud de factores, incluyendo las características superficiales del alimento, las propiedades del aceite utilizado y las condiciones de cocción.

Por tanto, usar abundante aceite no implica ingerirlo por completo, aunque sí puede facilitar que aumente la densidad calórica final del plato. Desde el punto de vista calórico, consumir huevos cocidos, escalfados o a la plancha permite controlar mejor la cantidad de grasa y el nivel de calorías consumidas.

No obstante, esto no implica que debamos eliminar los huevos fritos de nuestra alimentación: el aceite de oliva virgen extra contiene grasas monoinsaturadas y diversos antioxidantes, y su uso en frituras destaca por sus propiedades nutricionales y su interés como grasa culinaria, como nos indican los estudios disponibles.

Además, cabe recordar que el huevo debe dejar de considerarse un enemigo de la salud cardiovascular en base a su contenido en colesterol.

Como ya indicó el metanálisis publicado en The BMJ, tras reunir datos de más de 1,7 millones de participantes, no existe relación significativa entre el consumo moderado de huevos, hasta aproximadamente uno diario de media, y un mayor riesgo cardiovascular.

Eso sí, la evidencia de momento no permite afirmar que consumir huevos reduzca dicho riesgo, ni tampoco que consumamos multitud de huevos de forma diaria como sinónimo de dieta saludable.

Así pues, como conclusión, hay que destacar que el verdadero protagonista del aumento de densidad calórica del huevo no es su preparación, sino la cantidad de aceite que usemos para cocinarlo, y la cantidad de dicho aceite que realmente acabemos consumiendo.

Controlar su uso, emplear una sartén antiadherente o alternar diferentes métodos de cocción serían algunas estrategias sencillas a tener en cuenta para disfrutar de este alimento sin añadir calorías innecesarias.