Los nutricionistas coinciden: "La cena más rica del otoño se hace en 10 minutos con pan, 1 lata de sardinas y 2 ajos"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Marta Castroviejo propone una cena rápida, económica y saludable de tostadas con sardinas en lata, pimientos y cebolla. Las sardinas en conserva destacan por su alto valor nutricional al aportar proteínas de calidad y ácidos grasos omega-3 esenciales. La receta requiere solo unos 10 o 15 minutos de preparación utilizando pan rústico, verduras pochadas en sartén y aceite de oliva virgen extra. Esta opción de preparación sencilla es ideal para dos personas como cena ligera o para cuatro si se sirve a modo de aperitivo.

Las sardinas en lata son una alternativa económica, práctica y nutritiva para resolver las cenas. La nutricionista Marta Castroviejo propone aprovechar sus propiedades con unas tostadas de cebolla y pimientos, una receta sencilla, sabrosa e ideal para el otoño.

Durante años, las conservas de pescado han ocupado un segundo plano frente a productos considerados más sofisticados. Sin embargo, su composición nutricional las convierte en una opción interesante para incorporar proteínas y grasas saludables a la alimentación cotidiana, sin complicaciones.

Castroviejo, nutricionista y creadora de contenido en redes sociales mediante la cuenta @cienciaynutricion, comparte una propuesta que demuestra que comer bien no requiere pasar demasiado tiempo entre fogones. Su receta combina ingredientes accesibles con una preparación rápida y sencilla.

"Una idea de cena en 10 minutos", explica la especialista al presentar esta elaboración, que destaca por ser "rápida, deliciosa y nutritiva, entre otras cosas por todos esos nutrientes que nos aportan las sardinas". Una alternativa para cualquier noche otoñal.

Preparación paso a paso

La clave nutricional de la receta reside en las sardinas, un pescado azul pequeño que contiene proteínas y ácidos grasos omega-3. Estos nutrientes contribuyen al funcionamiento normal del organismo y convierten esta conserva en un recurso interesante.

"Las sardinas son un pescado azul pequeño muy interesante, que aporta diversos nutrientes, entre ellos, el omega 3, que es fundamental para la salud", señala Castroviejo. Además, las conservas permiten disponer de pescado durante todo el año.

La receta se completa con cebolla, pimientos en conserva y pan rústico, ingredientes que aportan sabor, textura y variedad. El resultado son cuatro tostadas, suficientes para dos personas como cena ligera o para compartir entre cuatro comensales como aperitivo.

Para elaborarlas se necesitan cuatro rebanadas de pan de hogaza, una cebolla mediana, 200 gramos de pimientos en conserva y una lata grande de sardinas en aceite de oliva. También se utilizan aceite de oliva virgen extra y sal.

Opcionalmente, pueden añadirse dos dientes de ajo y pimienta negra al gusto. La preparación requiere aproximadamente 15 minutos, repartidos entre cinco de preparación y diez de cocción, aunque algunos ingredientes permiten reducir todavía más el tiempo necesario.

Primero, hay que pelar la cebolla y cortarla en juliana fina. Si se utilizan ajos, también deben pelarse y cortarse en láminas. Después, se calientan dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra en una sartén.

A continuación, se incorporan la cebolla y el ajo, cocinándolos a fuego medio durante cinco o seis minutos. Conviene remover de vez en cuando para conseguir que la verdura quede tierna, evitando que se queme y amargue el resultado final.

Después, se escurren los pimientos, se cortan en tiras y se añaden a la sartén durante dos o tres minutos. Para ahorrar tiempo, también pueden colocarse directamente sobre el pan, sin necesidad de cocinarlos previamente con la cebolla.

Mientras tanto, se tuestan las rebanadas hasta conseguir una superficie dorada y crujiente. Después, se reparte la mezcla de verduras sobre el pan y se colocan cuidadosamente las sardinas encima, procurando mantenerlas enteras durante el montaje.

Como toque final, puede añadirse un hilo de aceite de oliva y una pizca de pimienta negra. Lo recomendable es servirlas inmediatamente para disfrutar del contraste entre el pan crujiente, las verduras jugosas y la textura del pescado.