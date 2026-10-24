Los meteorólogos coinciden: llegan 3 'ciclones bomba' que dejarán vientos, lluvias y olas de más de 5 metros en España

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Meteorólogos prevén la formación de tres profundas borrascas en el Atlántico Norte en solo cinco días debido a la intensidad de la corriente en chorro polar. Los fenómenos podrían sufrir ciclogénesis explosiva, convirtiéndose en 'ciclones bomba' al caer su presión atmosférica al menos 24 hectopascales en 24 horas. España se verá afectada principalmente en Galicia y el Cantábrico con fuertes rachas de viento, intensas lluvias y olas que superarían los 5 metros de altura. Las borrascas Austen y Boelo, junto a un tercer sistema previsto para el martes 27 de octubre, enviarán frentes sucesivos hacia la Península.

El Atlántico Norte se prepara para una sucesión de temporales que afectará a varios países europeos durante los próximos días. España tampoco quedará al margen, especialmente en Galicia y el Cantábrico.

La meteoróloga Mar Gómez ha advertido en su perfil de TikTok de la posible formación de tres profundas borrascas en apenas cinco días. Según explica, podrían provocar fuertes rachas de viento, precipitaciones intensas y un importante temporal marítimo.

"El Atlántico se convierte en una fábrica de borrascas", resume la experta al describir esta situación meteorológica. La sucesión de sistemas de bajas presiones estaría relacionada con el comportamiento de la corriente en chorro polar sobre el Atlántico Norte.

Este fenómeno atmosférico favorece el desarrollo de perturbaciones que pueden intensificarse rápidamente. De hecho, algunas de las borrascas previstas podrían experimentar un proceso conocido como ciclogénesis explosiva, que da lugar a los denominados ciclones bomba.

No todas las borrascas profundas pueden considerarse ciclones bomba. Para utilizar esta denominación, es necesario comprobar cuánto ha descendido la presión atmosférica en un periodo concreto, tal como recuerda Gómez.

Ciclón bomba

"El término ciclón bomba hace referencia a una borrasca que se intensifica extraordinariamente rápido", explica la meteoróloga. Este proceso, conocido como ciclogénesis explosiva, requiere una caída de presión de al menos 24 hectopascales en 24 horas.

La corriente en chorro polar desempeña un papel fundamental en este episodio. Según la experta, su intensidad está favoreciendo la formación de perturbaciones sobre el Atlántico, que podrían encadenarse durante los próximos días.

La primera borrasca de esta sucesión, Austen, concentró su impacto principal entre el jueves 22 y el viernes 23 de octubre. Sus efectos se dejaron notar especialmente en las regiones septentrionales del territorio europeo.

En España, Galicia y la cornisa cantábrica figuran entre las zonas que podrían sufrir las consecuencias más destacadas de este temporal. La previsión apunta a rachas de viento fuertes y un empeoramiento considerable del estado del mar.

"Esperamos fuertes rachas de viento y un importante temporal de mar con olas que podrían superar los 5 metros de altura", señala Gómez sobre los efectos previstos de Austen en estas regiones.

Después de Austen, la borrasca Boelo afectará especialmente al norte de las islas británicas durante el fin de semana. Aunque su centro permanecerá lejos de España, uno de sus frentes podría alcanzar el territorio nacional.

La meteoróloga indica que la cola de ese frente podría dejar efectos en España el domingo. Además, los modelos meteorológicos contemplan la formación de una tercera depresión atlántica alrededor del martes 27 de octubre.

Si finalmente se desarrolla, este último sistema también podría influir en el tiempo peninsular mediante el paso de un frente asociado. Galicia sería una de las comunidades que podrían registrar nuevas precipitaciones.

La evolución de estas borrascas dependerá de cómo se desarrollen los sistemas atmosféricos durante los próximos días. Por ello, conviene seguir las actualizaciones de las previsiones meteorológicas para conocer con mayor precisión las zonas afectadas y la intensidad de los fenómenos.