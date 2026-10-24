Los farmacéuticos coinciden: "El cambio de hora altera el reloj biológico y dificulta conciliar el sueño durante varios días"

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LO ESENCIAL Las claves La alteración de una hora en el reloj desajusta los ritmos circadianos y dificulta conciliar el sueño durante los primeros días. Los expertos recomiendan mantener horarios estrictos, exponerse a la luz natural por la mañana y evitar pantallas y cenas copiosas antes de dormir. El acondicionamiento del dormitorio con luz tenue, silencio y temperatura adecuada favorece un descanso óptimo tras el cambio horario. El uso de suplementos de melatonina debe estar supervisado por profesionales, atendiendo a la dosis, la formulación y el momento de la toma.

El cambio de hora siempre acarrea múltiples consecuencias en el descanso habitual y la rutina de las personas. Aunque simplemente se modifica el reloj, el impacto en el organismo puede ser notable. La clave está en el reloj biológico, que regula el sueño y se sincroniza con la luz solar.

Una variación de 60 minutos en el reloj ocasiona desajustes temporales en los ritmos circadianos naturales del organismo. Durante los primeros días, la farmacéutica Virginia Rey advierte tajante: "El cambio de una hora puede provocar somnolencia, despertares nocturnos o dificultad para conciliar el sueño".

Esta alteración temporal requiere un periodo de adaptación biológica en el que la salud puede resentirse ligeramente. Como subrayan desde la red sanitaria, cuidar la calidad del sueño es fundamental para proteger el bienestar integral y mantener un correcto rendimiento físico y cognitivo.

Para acelerar la adaptación del cuerpo, recomiendan mantener una estricta regularidad diaria al acostarse y levantarse. Esta señal indica al cerebro cuándo debe iniciar el reposo. Asimismo, se recomienda buscar la luz natural durante las mañanas para evitar las consecuencias negativas en este fin de semana.

La exposición nocturna a estímulos luminosos como el teléfono móvil interfiere gravemente en la preparación del organismo antes de irse a la cama. "Reduce el uso de pantallas y la luz intensa antes de dormir", insiste la especialista con el objetivo de prevenir el insomnio.

@farmaceuticos Sueño y cambio horario. Consejos desde la farmacia. Dormir bien es fundamental para nuestra salud y bienestar, pero algunos cambios en nuestros horarios pueden alterar temporalmente la calidad del sueño. En este videoconsejo hablaremos sobre cómo adaptar nuestros hábitos para favorecer un buen descanso ante el cambio al horario de invierno. Videoconsejo impartido por la farmacéutica Virginia Rey Con el patrocinio de @proctergamble ♬ sonido original - Farmacéuticos

La alimentación es otro tema a tener en cuenta, en especial durante las últimas horas del día. Para no condicionar la calidad del descanso posterior, es fundamental evitar las cenas copiosas, el consumo de alcohol y las bebidas estimulantes en la tarde, sobre todo para prevenir interrupciones molestas durante la madrugada.

Por último, el entorno físico de la habitación debe acondicionarse para garantizar un óptimo reposo. Los farmacéuticos recomiendan controlar las condiciones ambientales: "Mantén el dormitorio tranquilo, oscuro y a una temperatura confortable", señala la profesional.

Uso de melatonina

Respecto al empleo de suplementos como la melatonina, Rey aclara que su consumo requiere valoración previa: "Puede ayudar en determinadas situaciones, pero su utilidad depende de la dosis, la formulación y el momento de la toma", subraya. También pide especial precaución en niños.

La labor pedagógica realizada desde las farmacias comunitarias ofrece un recurso accesible para proteger la salud integral. Ante cualquier trastorno persistente en los patrones de descanso, se aconseja consultar con un profesional: "Cuidar tu descanso también es cuidar tu salud", concluye de forma categórica Virginia.