España cambia las normas: las fincas agrícolas desde septiembre deben cumplir nuevos requisitos para abonar sus cultivos

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LO ESENCIAL Las claves A partir del 1 de septiembre de 2026, las explotaciones agrícolas en España están obligadas a disponer de un plan de abonado específico para cada unidad de producción. El plan exige calcular dosis, momentos de aplicación y tipo de fertilizante basándose en las características del suelo, recursos hídricos y rendimientos previstos para evitar excesos. Existen exenciones para fincas de secano, pastos o forrajes para autoconsumo de hasta 10 hectáreas que no reciban fertilizantes. Las operaciones de fertilización deberán registrarse en el cuaderno de explotación en un plazo máximo de un mes tras su aplicación.

Abonar un cultivo ya no consiste únicamente en decidir qué fertilizante utilizar y repartirlo sobre el terreno. Desde el 1 de septiembre de 2026, buena parte de las explotaciones agrícolas españolas está obligada a contar con un plan de abonado específico para cada unidad de producción, en el que deben calcularse las necesidades del cultivo y dejar establecidos aspectos como la dosis, el momento de aplicación y el tipo de fertilizante que se utilizará.

La medida procede del Real Decreto 1051/2022 sobre nutrición sostenible en los suelos agrarios, posteriormente modificado por el Real Decreto 934/2025, que aplazó y reorganizó varias de sus obligaciones. La fecha que finalmente quedó establecida para la entrada en vigor general del plan de abonado fue el 1 de septiembre de 2026.

La intención es que los nutrientes que llegan al suelo se ajusten mejor a lo que realmente necesita cada cultivo y evitar aportes excesivos de nitrógeno, fósforo u otros fertilizantes que pueden acabar perdiéndose, contaminando aguas o aumentando determinadas emisiones.

La obligación recae sobre la persona titular de la explotación, que tendrá que elaborar y aplicar un plan de abonado para cada unidad de producción incluida en ella.

Ya no vale con calcular el abono de forma aproximada

El plan debe identificar claramente los recintos agrícolas a los que se aplica e incorporar información sobre las características del suelo.

La norma exige disponer de datos del suelo de los recintos o, como mínimo, de un recinto representativo por cada hoja de cultivo. Entre la información que debe tenerse en cuenta aparecen el contenido en materia orgánica, nutrientes y, cuando corresponda, determinados contaminantes.

También habrá que considerar algo que puede cambiar mucho de un lugar a otro: el agua disponible.

El plan debe tener en cuenta las precipitaciones habituales de la zona y su distribución durante el año. En cultivos de regadío también deberán valorarse los recursos hídricos disponibles para decidir cuándo resulta más adecuado realizar las labores de fertilización.

A partir de esos datos, el agricultor debe fijar la cantidad recomendada de cada nutriente, el momento en que se aplicará, el tipo de abono o material utilizado, la forma de aplicación y la maquinaria prevista para distribuirlo. El cálculo tampoco es completamente libre.

El anexo III de la norma establece que resulta obligatorio calcular las necesidades de nitrógeno y fósforo, mientras que conocer las necesidades de potasio aparece como recomendación. Para estimar esas cantidades se debe valorar, entre otras cuestiones, la cosecha que se espera obtener y los rendimientos previos de la explotación o de la zona.

La norma busca además mantener o aumentar el contenido de materia orgánica del terreno y señala que, cuando sea posible, debe priorizarse el empleo de fertilizantes orgánicos.

El plan no queda cerrado obligatoriamente al comienzo del año.

Puede modificarse durante la campaña si cambia la evolución del cultivo o las condiciones meteorológicas. Esto permite, por ejemplo, reajustar las necesidades previstas si una sequía reduce la producción esperada o si las precipitaciones alteran el calendario inicialmente previsto para fertilizar.

Además, deberá contemplar medidas destinadas a reducir las emisiones de amoniaco y gases de efecto invernadero relacionadas con la fertilización.

Eso sí, la obligación no afecta de la misma manera a todas las fincas españolas.

Quedan exentas del plan de abonado las unidades de producción destinadas únicamente a pastos que no reciban fertilizantes. Tampoco están obligadas las que no superen las 10 hectáreas, siempre que sean de secano o estén dedicadas exclusivamente a pastos o cultivos forrajeros para autoconsumo.

Por tanto, una finca pequeña de secano puede quedar fuera mientras una explotación de mayor superficie tenga que elaborar el plan completo.

Existe además otra obligación distinta: registrar las operaciones de fertilización.

La regulación establece que cada aporte de nutrientes o materia orgánica debe quedar anotado en la sección de fertilización del cuaderno de explotación en un plazo máximo de un mes desde que se realiza. También aquí existen determinadas excepciones, entre ellas explotaciones de hasta cinco hectáreas de cultivos permanentes y tierras de cultivo cuando el regadío no supera una hectárea.

El cuaderno puede gestionarse en papel o digitalmente en los supuestos previstos por la normativa, ya que las últimas reformas evitaron que todas estas obligaciones dependiesen necesariamente de utilizar un cuaderno digital. Los requisitos tampoco terminan en 2026.

El asesoramiento técnico en fertilización será obligatorio de forma escalonada. Para las unidades situadas en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos llegará un año después de que sea obligatorio el plan de abonado; para el resto, dos años después. Las unidades que están exentas del plan también lo estarán de este asesoramiento.

La regulación incluye asimismo periodos en los que no puede aplicarse fertilización nitrogenada a determinados cultivos. Por ejemplo, establece como referencia una exclusión de junio a septiembre para cereales de invierno, de noviembre a enero para olivar y de noviembre a febrero para uva de vinificación, aunque las comunidades autónomas pueden introducir modificaciones justificadas.

Desde septiembre de 2026, por tanto, abonar muchos cultivos en España requiere algo más que elegir un producto fertilizante.

Para las explotaciones incluidas en la obligación será necesario calcular previamente qué necesita el cultivo, conocer el suelo, decidir dosis y fechas y dejar todo recogido en un plan de abonado. El objetivo es evitar que fertilizar “por costumbre” termine significando aportar más nutrientes de los que la planta puede aprovechar.