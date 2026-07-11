Las claves

Las claves Generado con IA Marruecos usa satélites de última generación para localizar acuíferos subterráneos ocultos y combatir la grave sequía. El Centro Real de Teledetección Espacial lidera la operación con satélites Mohammed VI-A y VI-B, que identifican reservas de agua mediante imágenes térmicas. La tecnología satelital permite mapear y rehabilitar sistemas milenarios de canales subterráneos, así como vigilar la sobreexplotación agrícola. Esta estrategia coloca a Marruecos a la vanguardia africana en gestión hídrica y resiliencia climática, sirviendo de modelo para el norte de África.

El Gobierno de Marruecos ha puesto en marcha un ambicioso plan tecnológico de vanguardia para combatir la peor crisis de sequía de su historia reciente. Mediante el uso de satélites de última generación y herramientas de observación espacial orbital, las autoridades del país han empezado a escanear el subsuelo de sus regiones más áridas.

El objetivo principal de esta estrategia de teledetección es localizar acuíferos subterráneos ocultos y profundos que hasta ahora resultaban inaccesibles o indetectables con los métodos de exploración tradicionales en la superficie.

La operación técnica está siendo liderada por el Centro Real de Teledetección Espacial, utilizando principalmente las capacidades de los satélites ópticos de alta resolución Mohammed VI-A y Mohammed VI-B.

Estos dispositivos orbitales permiten procesar datos térmicos infrarrojos y capturar anomalías de temperatura en el relieve desértico. Dado que la presencia de humedad subterránea altera la temperatura de la superficie rocosa, los analistas logran identificar con precisión quirúrgica las fracturas geológicas y fallas donde se filtra y acumula el agua dulce.

Nuestra estrategia de Marruecos

Esta tecnología espacial no solo sirve para descubrir reservas hídricas inexploradas, sino también para recuperar el patrimonio hidráulico del país y frenar la degradación ambiental.

Las imágenes satelitales han permitido mapear miles de kilómetros de las khettaras, un sistema milenario de canales subterráneos que conectaba los acuíferos con los oasis y que ahora se planea rehabilitar.

Además, el monitoreo desde la órbita ayuda a medir el ritmo de la desertificación y a identificar zonas críticas donde la agricultura intensiva está sobreexplotando los pozos existentes de forma ilegal.

La implementación de este programa espacial responde a una necesidad crítica de adaptación climática, tras encadenar múltiples años consecutivos de déficits severos de lluvias que han vaciado los embalses nacionales.

Con esta iniciativa, Marruecos se posiciona a la vanguardia de la diplomacia del agua y la tecnología satelital en África. Se espera que los mapas acuíferos obtenidos sirvan para planificar perforaciones estratégicas de emergencia, garantizando el suministro de agua potable a las poblaciones vulnerables y salvaguardando la seguridad alimentaria a medio plazo.

El éxito de esta estrategia orbital, de hecho, es más importante de lo que parece porque marcará el rumbo de las futuras políticas de resiliencia hídrica en el norte de África, no solamente en Marruecos.

El país, con esta tecnología, establece un precedente sobre cómo la ciencia satelital puede anticiparse al colapso climático en entornos extremos, con una meta que busca consolidar un modelo de gobernanza que ponga en una balanza la tecnología punta y la conservación más tradicional.