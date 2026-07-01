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Las claves Generado con IA Marruecos ha lanzado un plan de inversión de 36.000 millones de euros para proteger su agricultura frente a la sequía, como parte de su Plan Nacional del Agua hasta 2050. La estrategia incluye la construcción de la mayor planta desaladora de África, la creación de 16 grandes presas y casi 100 pequeños embalses antes de 2027, y autopistas del agua para trasvases entre cuencas. El objetivo es desvincular la producción alimentaria de las variables climáticas, ya que el sector agrícola consume el 87% de los recursos hídricos del país. Este macroproyecto puede cambiar el equilibrio comercial en el Mediterráneo, aumentando la competencia para los agricultores del sur de Europa y obligando a la UE a replantear su política hídrica.

Marruecos sigue peleando contra una sequía histórica que lleva azotando el país durante varios años de manera consecutiva. En esta ocasión, arranca una estrategia con un plan de inversión de 36.000 millones de euros enmarcada en el Plan Nacional del Agua proyecto hasta el año 2050.

El objetivo de esta estrategia es claro: desvincular la producción de alimentos de las variables climáticas. El sector primario es vital para la economía del país magrebí, pero actualmente absorbe cerca del 87% de los recursos hídricos disponibles, una cifra insostenible bajo el actual régimen de escasez de lluvias.

Para revertir esta situación, el Estado marroquí está centrando sus esfuerzos en tres grandes ejes de infraestructuras críticas. El primero es un ambicioso despliegue de desalinización que aspira a producir 1.700 millones de metros cúbicos de agua dulce al año para el final de esta década, destacando la construcción de la planta desaladora más grande de África.

El segundo pilar contempla la edificación de 16 grandes presas y casi un centenar de pequeños embalses antes de 2027, mientras que el tercer eje se basa en la creación de autopistas del agua para trasvasar recursos desde las cuencas del norte hacia el sur de la nación.

Giro histórico en el plan hídrico

La magnitud de este despliegue financiero ha generado un intenso debate en el sector agrario internacional, especialmente tras la difusión de informaciones falsas en redes sociales, lo que es normal teniendo en cuenta el gran movimiento de Marruecos.

No obstante, se trata de un macroproyecto que puede revolucionar por completo el país, sirviendo incluso de ejemplo para otros territorios que estén atravesando una situación similar con la sequía y con las altas temperaturas, que se están saliendo de cualquier tipo de control.

La modernización de los regadíos marroquíes plantea un nuevo escenario de fuerte competencia para los agricultores del sur de Europa, quienes ya se enfrentan a sus propias restricciones hídricas.

La inyección de capital en el norte de África permitirá estabilizar y optimizar la exportación de frutas y hortalizas hacia los mercados comunitarios con costes de producción más bajos, un factor que obliga a la Unión Europea a evaluar el equilibrio comercial en el Mediterráneo, donde el agua es desde hace tiempo el principal recurso estratégico para la soberanía alimentaria.

El éxito de esta transición dictará la estabilidad social y económica de Marruecos durante los próximos años y también servirá como reconfiguración definitiva de los flujos de abastecimiento.