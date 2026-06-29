Marruecos cambia de estrategia: logra 570 millones de euros del Banco Mundial para blindarse ante desastres climáticos

Las claves

Las claves Generado con IA Marruecos ha obtenido 650 millones de dólares del Banco Mundial para reforzar su resiliencia ante desastres climáticos y acelerar su transformación digital. El paquete financiero se divide en 400 millones para riesgos climáticos y 250 millones para digitalización, incluyendo seguros ante desastres y fortalecimiento de infraestructura tecnológica. El nuevo enfoque prioriza la prevención y preparación financiera ante catástrofes, en lugar de solo responder tras los eventos, movilizando capital privado y mejorando sistemas de alerta y compensación. Desde 2008, Marruecos ha desarrollado más de 230 proyectos de reducción de riesgos y cuenta con una estrategia nacional y mecanismos público-privados para afrontar desastres naturales y ciberamenazas.

Marruecos vuelve a mover ficha en plena adaptación climática. Tras años de sequía, inundaciones repentinas, presión sobre el agua y el recuerdo del terremoto de Al Haouz, el país ha logrado 650 millones de dólares del Banco Mundial.

La operación fue aprobada el 12 de junio de 2026 y se presenta como una doble apuesta: acelerar la transformación digital de Marruecos y reforzar su resiliencia financiera frente a riesgos climáticos, desastres naturales y ciberamenazas.

Lo cierto es que no todo el dinero va directamente a desastres climáticos: el paquete se divide en 250 millones de dólares para transformación digital y 400 millones para financiación climática y de riesgos.

Aun así, la lectura estratégica es clara. Marruecos quiere dejar de actuar solo después de cada catástrofe y construir una arquitectura financiera capaz de responder antes, más rápido y con menos daño económico tras cada crisis.

El programa climático de 400 millones de dólares busca reforzar la capacidad financiera del país frente a riesgos climáticos, desastres y ciberataques. También pretende desbloquear capital privado para infraestructuras compatibles con la transición climática.

La clave está en que los desastres ya no se tratan como episodios aislados. El Banco Mundial calcula que Marruecos pierde más de 575 millones de dólares al año por inundaciones, terremotos, deslizamientos y sequías.

El terremoto de Al Haouz, en septiembre de 2023, dejó una prueba brutal de esa vulnerabilidad. Según el Banco Mundial, afectó al menos a 300.000 personas, destruyó 60.000 edificios y causó casi 3.000 muertes.

El giro no consiste solo en reconstruir mejor después del golpe. Marruecos lleva años moviéndose desde una lógica de respuesta de emergencia hacia otra de prevención, reducción de riesgos, preparación y protección financiera previa.

Esa diferencia cambia mucho el enfoque. Un país puede reparar carreteras, escuelas o viviendas tras una inundación, pero si no cuenta con seguros, alertas, mapas de riesgo y financiación preacordada, pierde tiempo decisivo.

El nuevo programa quiere desarrollar instrumentos de seguro frente a desastres y riesgos cibernéticos, ampliar la transferencia de riesgo, reforzar marcos institucionales y mejorar pagos digitales para que el dinero llegue antes tras un shock.

La parte menos visible, pero más importante, está en esa palabra: anticipación. Marruecos no solo necesita saber dónde puede llover demasiado o faltar agua, sino tener mecanismos financieros listos antes del siguiente evento extremo.

El Banco Mundial ya venía apoyando esa transición. Desde 2008, Marruecos ha impulsado más de 230 proyectos de reducción de riesgo de desastres, valorados en 304 millones de dólares, dentro de un cambio estructural.

También creó una Dirección de Gestión de Riesgos de Desastres y adoptó su primera Estrategia Nacional de Gestión de Riesgos para 2021-2030. La idea es convertir la protección en política estable.

El país cuenta además con un régimen público-privado de financiación y seguros frente a catástrofes, capaz de cubrir a población asegurada y no asegurada mediante seguros privados y un fondo público de solidaridad.

Tras el terremoto de Al Haouz, ese sistema permitió activar compensaciones. El Banco Mundial señala que el Fondo de Solidaridad movilizó reservas y un pago de reaseguro de 275 millones de dólares.

La nueva fase quiere ir más lejos. En cinco años, el programa aspira a movilizar hasta 400 millones de dólares de capital privado y poner en marcha 1.000 millones en financiación preacordada ante desastres.

El paquete también mira hacia infraestructuras climáticas. El programa prevé crear un mecanismo de preparación de proyectos para generar una cartera viable en renovables, eficiencia energética, transporte sostenible e infraestructuras de agua.

Ese último punto conecta con la gran presión del país: el agua. Marruecos ha sufrido años de sequía y embalses bajo mínimos, pero también inundaciones repentinas que demuestran que el problema ya no es solo escasez.

El cambio climático complica esa ecuación. El propio Banco Mundial advierte de que la urbanización y el calentamiento pueden aumentar la frecuencia y gravedad de los riesgos hidrometeorológicos en Marruecos, incluidas lluvias extremas y sequías.

La otra mitad del paquete, la digital, también encaja en esa lógica. Los 250 millones destinados a Marruecos Digital 2030 buscan acelerar servicios públicos digitales, nube gubernamental, innovación en inteligencia artificial, startups, empleo tecnológico y pymes.

Puede parecer una línea distinta, pero no lo es del todo. En una emergencia climática, la capacidad digital ayuda a identificar afectados, movilizar pagos, coordinar servicios y mantener activa la administración cuando una catástrofe bloquea zonas.