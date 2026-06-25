Marruecos cambia de estrategia: agua, sombra y arquitectura tradicional frente al abuso del aire acondicionado

La delicada salud de Mohamed VI obliga a España a estudiar escenarios de abdicación o sucesión en Marruecos

Las claves

Las claves Generado con IA Marruecos apuesta por soluciones tradicionales como sombra, agua reutilizada y arquitectura adaptada para combatir el calor extremo y reducir el abuso del aire acondicionado. La reutilización de aguas residuales en ciudades como Marrakech permite mantener zonas verdes y espacios públicos habitables sin recurrir al agua potable. La arquitectura tradicional marroquí, con patios, muros gruesos y ventilación natural, ayuda a mantener el confort térmico sin necesidad de sistemas mecánicos de refrigeración. Planes urbanos en ciudades como Marrakech y Agadir incluyen vegetación, corredores verdes y planificación climática para reforzar la resiliencia frente a olas de calor y escasez hídrica.

Marruecos no está afrontando el calor extremo solo con más máquinas. En un país golpeado por sequías, olas de calor y ciudades cada vez más densas, la respuesta empieza a mirar hacia soluciones más antiguas: sombra, agua reutilizada y arquitectura adaptada.

El contexto obliga a cambiar de mentalidad. World Weather Attribution concluyó que la ola de calor de abril de 2023 en España, Portugal, Marruecos y Argelia habría sido “casi imposible” sin el cambio climático provocado por el ser humano.

Aquel episodio dejó temperaturas hasta 20 grados por encima de lo normal en algunas zonas. El verano siguiente volvió a demostrar el riesgo: en julio de 2024, Marruecos registró al menos 21 muertes tras alcanzar los 48 ºC.

Ahí aparece el problema del aire acondicionado. Puede salvar vidas en viviendas, hospitales u hoteles, pero no enfría calles, plazas, mercados ni barrios enteros. Además, dispara la demanda eléctrica justo cuando el sistema soporta más presión.

La Agencia Internacional de la Energía ya advierte de esa tensión. En Marruecos, los días de demanda de refrigeración han aumentado una media del 3,5% anual durante las dos últimas décadas, lo que anticipa más consumo eléctrico para combatir el calor.

Reutilización de aguas residuales

La alternativa no consiste en renunciar a la refrigeración, sino en recuperar una idea más amplia del confort urbano. ONU Medio Ambiente defiende soluciones pasivas, eficientes y basadas en la naturaleza para cubrir parte de las necesidades de frío sin disparar emisiones.

Marruecos tiene una ventaja cultural evidente: su arquitectura tradicional ya nació para convivir con el calor. Casas con patio, muros gruesos, sombra interior, materiales locales y ventilación natural funcionaban como sistemas de refrigeración pasiva antes de los aparatos modernos.

La investigación sobre casas patio marroquíes señala precisamente ese papel climático. Estos modelos permiten estudiar el confort térmico sin sistemas mecánicos de calefacción o refrigeración, usando forma, orientación, envolvente, altura, sombra y ventilación como herramientas de diseño.

La lógica es sencilla: no dejar que el edificio se recaliente desde el principio. Muros con inercia térmica, patios sombreados, celosías, vegetación y ventilación cruzada reducen la radiación directa y hacen que el aire acondicionado sea apoyo, no obligación permanente.

El agua es la otra gran pieza. En Marrakech, la reutilización de aguas residuales tratadas permite regar campos de golf, zonas verdes, el palmeral y 26 jardines y parques urbanos, reduciendo la presión sobre la cuenca del Tensift.

Ese detalle cambia el enfoque. No se trata de gastar agua potable para refrescar la ciudad, sino de usar agua regenerada para mantener vegetación, sombra y espacios públicos más habitables en un territorio marcado por la escasez hídrica.

La ciencia respalda esa relación entre verde urbano y enfriamiento. Un estudio sobre ocho ciudades marroquíes analizó la evolución de la temperatura superficial entre 1990 y 2020 y subrayó la influencia de la cobertura urbana y vegetal en el calor urbano.

Marrakech también trabaja en planificación climática. Su Plan Territorial del Clima busca reforzar la resiliencia frente a olas de calor, escasez de agua e inundaciones, además de integrar el clima en las políticas de desarrollo urbano.

La misma lógica aparece en Agadir. Su Plan de Acción de Ciudad Verde incluye plantación de árboles nativos y creación de corredores verdes para mejorar la calidad del aire, mitigar el efecto isla de calor y apoyar la biodiversidad local.

Por eso el concepto de “agua inteligente” resulta tan útil. No significa llenar la ciudad de fuentes ni regar sin control, sino decidir dónde cada gota aporta más valor climático: árboles de sombra, jardines resistentes, patios frescos y suelos permeables.

La comparación con España es evidente. Muchas ciudades españolas afrontan veranos más largos, noches tropicales, barrios sin sombra y un uso creciente del aire acondicionado. El reto no está solo en instalar más aparatos, sino en evitar que la calle se convierta en un horno.

Marruecos cambia de estrategia porque entiende que el futuro urbano no puede depender únicamente de enchufar más máquinas. Frente al calor, la respuesta más inteligente combina tecnología, tradición y planificación: agua reutilizada, sombra real, vegetación adaptada y edificios que vuelvan a trabajar con el clima.