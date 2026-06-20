Marruecos cambia de estrategia: descubre 28.000 kilómetros de canales milenarios que revelan cómo llevar agua al desierto

Las claves

Las claves Generado con IA Investigadores han mapeado 28.000 kilómetros de canales subterráneos milenarios en Marruecos, conocidos como khettaras. Estas estructuras aprovechan la gravedad para transportar agua desde acuíferos a oasis, sin necesidad de bombas ni presas modernas. Las khettaras han sido esenciales para la supervivencia de oasis y asentamientos humanos en zonas áridas como Tafilalet y el Alto Atlas. El estudio permite identificar canales activos y abandonados, facilitando su restauración y la gestión sostenible del agua en el contexto de la sequía actual.

Marruecos tiene bajo sus zonas áridas una red de agua que no depende de bombas, grandes presas ni desaladoras. Son las khettaras, antiguos canales subterráneos capaces de llevar agua desde los acuíferos hasta los oasis aprovechando solo la gravedad.

La cifra que da fuerza al hallazgo es enorme. Una investigación liderada por la arqueóloga Emily Hayes-Rich, de la Universidad de Nuevo México, permitió mapear 28.000 kilómetros de canales subterráneos en Marruecos mediante imágenes de satélite, redes sociales y conocimiento local.

El trabajo identificó más de 3.000 túneles, de los que aproximadamente una cuarta parte seguían en uso. Ese mapa no solo sirve para estudiar el pasado: también puede ayudar a recuperar sistemas de abastecimiento en comunidades que vuelven a sufrir sequía, desertificación y presión sobre los acuíferos.

La lógica de las khettaras es tan sencilla como sofisticada. Un túnel ligeramente inclinado capta agua subterránea en una zona más alta y la conduce lentamente hasta un punto más bajo, donde sale a la superficie para abastecer casas, palmerales y campos de cultivo.

El sistema se completa con pozos verticales, visibles desde el aire como una hilera de círculos sobre el desierto. Esos pozos sirven para ventilar, extraer tierra durante la excavación y permitir el mantenimiento de las galerías cuando se obstruyen.

28.000 kilómetros de canales

En zonas desérticas, llevar el agua bajo tierra reduce la evaporación frente a los canales abiertos. Además, el sistema no fuerza el acuífero con bombeos mecánicos, sino que depende del nivel natural de la capa freática y de la recarga disponible.

La técnica no es nueva. La Global Network of Water Museums sitúa el desarrollo de las khettaras marroquíes desde el siglo X hasta la actualidad y recuerda que durante siglos fueron una de las formas más eficaces de gestionar el agua en regiones áridas y semiáridas.

En Marruecos, estos sistemas están especialmente ligados a oasis como Tafilalet, Draa, Figuig, Tinghir o las áreas próximas al Alto Atlas. Allí hicieron posible algo que parece casi contradictorio: agricultura, palmerales y asentamientos humanos estables en zonas sin agua superficial fiable.

El caso de Tafilalet muestra tanto su importancia como su fragilidad. Un estudio publicado en Built Heritage recuerda que, en esta región, las khettaras han sido esenciales para la supervivencia de los oasis y que su conservación puede vincularse al turismo sostenible y al desarrollo local.

El problema es que muchas se están secando. La sobreexplotación de acuíferos mediante bombas modernas, la caída del nivel freático y las sequías prolongadas han dejado fuera de uso numerosas galerías. Cuando el agua baja demasiado, el túnel deja de interceptarla y el oasis pierde su fuente tradicional.

Por eso el hallazgo no debe leerse solo como una curiosidad arqueológica. Mapear 28.000 kilómetros de canales permite localizar qué sistemas siguen vivos, cuáles están abandonados y dónde podría merecer la pena restaurarlos para recuperar agua, patrimonio y paisaje.

Marruecos cambia de estrategia porque su futuro hídrico no dependerá de una sola solución. Las desaladoras, las presas y las autopistas del agua pueden ser claves, pero las khettaras recuerdan que el pasado también guarda tecnología climática: silenciosa, subterránea y pensada para no desperdiciar ni una gota.

El mensaje es poderoso para todo el Mediterráneo. En plena crisis de sequía, estos canales milenarios revelan que llevar agua al desierto no siempre exige inventar desde cero. A veces consiste en volver a mirar bajo tierra, donde las comunidades antiguas ya habían diseñado una forma de vivir con menos agua.