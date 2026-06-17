Marruecos cambia de estrategia: recupera 1.200 hectáreas, mejora un 95% la vida de los árboles y gana al desierto

Las claves

Las claves Generado con IA Marruecos ha recuperado más de 1.200 hectáreas de terrenos degradados mediante el uso de reservorios inteligentes (Waterbox) para combatir la desertificación. La tasa de supervivencia de los árboles plantados con este sistema supera el 95%, priorizando especies nativas de alto valor ecológico y económico como el argán. Esta estrategia forma parte de un plan nacional para restaurar ecosistemas degradados y modernizar la gestión de recursos hídricos en respuesta a la sequía extrema. La iniciativa se complementa con proyectos innovadores, como mallas de captación de niebla y el uso de inteligencia artificial en la red de riego nacional.

La ANEF realiza un giro radical en su política medioambiental a través del despliegue masivo de los denominados "reservorios inteligentes", también conocidos como Waterbox. Este innovador sistema tecnológico está diseñado específicamente para combatir la desertificación galopante y revivir áreas críticas del país.

La iniciativa forma parte de un plan nacional de reforestación que busca restaurar de forma prioritaria los ecosistemas degradados en las zonas más áridas y semiáridas de la geografía marroquí.

El mecanismo, cuya fase piloto se ha consolidado con éxito en la región de Souss-Massa, consiste en un dispositivo autónomo que se instala en la base de los árboles durante su plantación.

Su función principal es capturar de forma pasiva tanto el agua de lluvia como la condensación de la humedad ambiental y el rocío nocturno. Una vez almacenada, esta tecnología previene la evaporación provocada por las altas temperaturas e infiltra el agua de manera gradual y directa en la raíz de la planta, optimizando al máximo cada gota.

Marruecos "revoluciona" la vegetación

Los resultados obtenidos hasta el momento confirman la viabilidad y el éxito ecológico de este ambicioso plan, registrando tasas de supervivencia de los árboles plantados superiores al 95%.

Gracias a esta tecnología, el país ya ha logrado recuperar más de 1.200 hectáreas de terrenos degradados, priorizando el sistema de especies nativas clave de alto valor ecológico y económico, como el argán.

Este avance representa un hito fundamental para la protección de la biodiversidad local y la contención del avance del desierto hacia zonas habitadas, y marca también una nueva victoria de Marruecos frente a su escenario árido.

La iniciativa, a fin de cuentas, se integra dentro de una macroestrategia del gobierno marroquí para modernizar la gestión de sus recursos hídricos en un contexto de crisis climática global que cada vez amenaza a más países, pero especialmente a territorios como Marruecos que llevan años encadenando una sequía extrema y preocupante.

El despliegue de los reservorios de humedad se complementa con otros proyectos punteros en el país, como la red de mallas de captación de niebla en el Anti-Atlas y la aplicación de inteligencia artificial en la red nacional de riego.

Con este conjunto de medidas, Marruecos busca acelerar la transición hacia un modelo de resiliencia climática que asegure tanto el abastecimiento de agua como la preservación de sus entornos naturales, con un sistema que claramente es capaz de vencer al desierto y alargar la vida de la vegetación.