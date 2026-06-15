Marruecos da una lección a España: un hallazgo de 450 millones de años que cambia la historia y reescribe el árbol de la vida

Las claves

Las claves Generado con IA Un estudio sobre fósiles hallados en Marruecos resuelve el misterio de Discophyllum peltatum, un organismo marino de hace 450 millones de años. Miles de ejemplares encontrados en el yacimiento de Tafilalt han permitido detallar su anatomía y situarlo dentro de los eldonioideos, un grupo de animales de cuerpo blando. La investigación propone nuevas categorías taxonómicas para estos organismos, reorganizando parte del árbol de la vida y aclarando su posición evolutiva. El trabajo resalta la importancia de los yacimientos marroquíes, que han permitido comprender mejor la diversificación biológica del Ordovícico.

Durante más de 150 años, los paleontólogos observaron unos extraños fósiles con forma de disco sin saber exactamente qué eran ni cómo clasificarlos. Algunos expertos pensaron que se trataba de especies de medusas primitivas, mientras que otros los relacionaron con cnidarios o simplemente los vieron como organismos imposibles de clasificar.

No ha sido hasta ahora, tras estudiar miles de ejemplares hallados en Marruecos, cuando se ha podido resolver este dilema.

En un nuevo estudio liderado por Diego C. García Bellido, Sara Romero y Juan Carlos Gutiérrez-Marco, publicado en Journal of Iberian Geology, el foco de atención se habría posicionado sobre Discophyllum peltatum, un organismo que habitó los mares del Ordovícico hace unos 450 millones de años, y que podría responder muchas preguntas actuales.

En realidad, D. peltatum es una especie que ya se descubrió durante el pasado siglo XIX. Sin embargo, tras el hallazgo de miles de ejemplares en el sureste de Marruecos, los investigadores han sugerido la necesidad de llevar a cabo una revisión moderna y exhaustiva sobre su clasificación.

Un fósil viejo conocido

La clave estaría en la Biota de Tafilalt, un excepcional yacimiento paleontológico situado en el Anti-Atlas marroquí. Durante los últimos años, esta región ya habría proporcionado algunos de los fósiles más sorprendentes del Ordovícico, incluyendo organismos de cuerpo blando cuya conservación resulta más extraordinaria si cabe.

Entre ellos destaca especialmente Discophyllum peltatum, el cual constituiría el organismo blando más abundante de todo este yacimiento.

A la vida, este fósil no parece nada espectacular ni llamativo; se trata de un disco circular de apenas unos centímetros de diámetro marcado con surcos radiales. Sin embargo, los miles de ejemplares estudiados han permitido identificar detalles anatómicos que habrían pasado desapercibidos anteriormente.

Los investigadores han identificado estructuras compatibles con un saco digestivo enrollado en espiral, una abertura bucal rodeada por tentáculos y una organización corporal mucho más compleja de lo que se pensaba.

Conocer estos detalles tan específicos ha permitido situar con mayor precisión a Discophyllum dentro de los llamados eldonioideos, un extraño grupo de animales de cuerpo blando que lleva décadas desconcertando a los expertos.

Hoy en día se considera que estos organismos pertenecen a los primitivos deuteróstomos, un gran linaje evolutivo del que surgirían grupos tan diferentes como los erizos de mar, estrellas de mar y, mucho más tarde dentro de la evolución, los vertebrados.

Pero, en realidad, la importancia del trabajo no radica en haber descubierto una especie nueva, que no es el caso. La clave del estudio radica en haber podido aclarar la posición evolutiva de un grupo entero de organismos que aún hoy en día permanecía envuelto en incertidumbre.

De hecho, los autores proponen formalmente nuevas categorías taxonómicas de rango superior, como el orden Eldonida y la familia Paropsonemidae. En otras palabras, proponen reorganizar una parte del árbol de la vida para reflejar mejor las relaciones evolutivas reales entre estos animales antiguos.

Aunque a priori pueda sonar una cuestión técnica, la clasificación biológica es mucho más que renombrar ciertas especies o grupos de estas. Cuando se redefine todo un grupo fósil, también se modifican las hipótesis sobre cómo evolucionaron los animales y cómo se relacionaban entre sí.

En este caso, el nuevo trabajo ayudará a comprender mejor una etapa crucial de la historia de la vida: la diversificación biológica que tuvo lugar durante el Ordovícico, cuando los océanos experimentaron una explosión de biodiversidad comparable a algunos de los grandes hitos evolutivos del planeta.

Asimismo, el trabajo pone en valor a los yacimientos marroquíes. Mientras que muchos fósiles similares encontrados en otras partes del mundo son escasos o fragmentarios, la enorme abundancia de ejemplares de Tafilalt ha permitido reconstruir con gran detalle la anatomía y evolución de estos organismos.