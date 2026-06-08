Marruecos cambia de estrategia y se apoya en EEUU: lidera el norte de África y gana peso en la nueva carrera espacial

Marruecos se une a los Acuerdos Artemis para impulsar su programa espacial.

Las claves

Las claves Generado con IA Marruecos firma los Acuerdos Artemis con EEUU y la NASA, sumándose a la iniciativa internacional para la exploración pacífica de la Luna y Marte. Es el primer país del norte de África en unirse a esta coalición espacial, reforzando su liderazgo tecnológico en la región. El acuerdo permitirá a Marruecos colaborar en proyectos de innovación, investigación lunar y desarrollo de infraestructura científica y formación de ingenieros. Esta alianza fortalece los lazos geopolíticos y de seguridad con EEUU, posicionando a Marruecos como socio clave en la nueva carrera espacial.

Marruecos firma los Acuerdos Artemis, la iniciativa internacional liderada por Estados Unidos y la NASA para la exploración pacífica y sostenible de la Luna y Marte.

Con esta adhesión, formalizada en Rabat por el ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, nuestro país vecino se convierte en la nación número 64 del mundo en integrarse a esta coalición de cooperación espacial global, siendo en este caso, además, la primera nación del norte de África en hacerlo.

La decisión de Rabat busca posicionar al país en la vanguardia tecnológica regional mediante el desarrollo de su infraestructura científica y la capacitación de ingenieros locales. A través del Centro Real de Teledetección Espacial, Marruecos aspira a participar activamente en el intercambio de datos científicos y la investigación lunar.

Esta alianza abre la puerta a que la industria y la comunidad académica marroquí colaboren directamente en proyectos de innovación y misiones de exploración de la superficie lunar.

Marruecos se suma a la carrera espacial

Pero más allá de lo que atañe al ámbito científico y puramente de investigación, el acuerdo es un paso de gigante que refuerza los lazos geopolíticos y de seguridad que unen a EEUU con Marruecos.

En un contexto global donde el espacio exterior se ha transformado en un nuevo escenario de competencia estratégica frente a potencias como China y Rusia, Estados Unidos consolida de este modo su influencia en el continente africano atrayendo a un socio clave en el plano político y militar.

Los Acuerdos Artemis obligan a Marruecos a cumplir con un marco de principios fundamentales para la exploración del espacio, que incluyen la transparencia en las misiones, la interoperabilidad de los sistemas tecnológicos y la publicación abierta de los hallazgos científicos.

Además, el tratado compromete al país a cumplir con normas de asistencia mutua en caso de emergencia y a implementar medidas estrictas para la mitigación de la basura espacial. Es decir, que se trata de una alianza completa a muchos niveles y favorecedora para ambas partes, sobre todo para EEUU por esa influencia.

Aunque Marruecos, realmente, no disponga de cohetes propios, esta firma pone al país en una posición privilegiada dentro de esta nueva carrera espacial y dentro de la economía global: consolida su liderazgo en el norte de África y abre vías de financiación, formación técnica y prestigio internacional.

Ahora, Rabat proyecta una influencia más allá de las fronteras terrestres y se posiciona como uno de los aliados de mayor valor para la NASA.