Las claves

Las claves Generado con IA Marruecos moderniza sus canales milenarios de agua (khettaras) con inteligencia artificial y tecnología española para combatir la sequía. El proyecto, liderado por el CSIC y el Instituto Geológico y Minero de España, combina análisis de datos espaciales y mapas satelitales para optimizar la gestión de acuíferos. Esta cooperación busca garantizar el suministro de agua en comunidades rurales vulnerables y complementa la construcción de la mayor planta desalinizadora de África en Casablanca. La alianza entre Marruecos y España consolida un nuevo modelo de resiliencia hídrica en el Mediterráneo occidental, fusionando tradición y tecnología de vanguardia.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, de la mano del Instituto Geológico y Minero, pone en marcha un proyecto que busca frenar la sequía de Marruecos.

La iniciativa se centra en el rescate y la conservación de las khettaras, unos sistemas de túneles y galerías subterráneas milenarias que captan y transportan el agua del subsuelo por gravedad, sin necesidad de recurrir al bombeo mecánico ni al consumo eléctrico.

Para modernizar y asegurar la viabilidad de estas infraestructuras históricas, los investigadores han integrado herramientas avanzadas de inteligencia artificial y análisis de datos espaciales.

La IA permite procesar mapas satelitales avanzados y predecir de forma exacta el comportamiento de los acuíferos subterráneos, además de detectar de manera temprana fallos estructurales o filtraciones en los canales.

Marruecos reforma sus khettaras

Este diagnóstico digital que se puede recoger a través de la IA gracias a ese análisis espacial, es crucial para optimizar un recurso crítico en un territorio severamente castigado por el cambio climático.

La cooperación entre España y Marruecos representa un giro estratégico en la gestión hídrica de la región norteafricana, que atraviesa una crisis de escasez estructural de agua sin precedentes.

Al apoyarse en la experiencia científica y tecnológica española, nuestro país vecino busca combinar la sostenibilidad de la sabiduría hidráulica ancestral con soluciones digitales de última generación, un cóctel realmente singular que puede ser la llave para mejorar ese grave problema del agua.

El objetivo final, por supuesto, es garantizar el suministro para el riego agrícola de comunidades rurales vulnerables que dependen enteramente de estos acuíferos, por lo que cientos y miles de personas podrían tener ese grave problema solucionado si la operación es exitosa.

La optimización y modernización de las khettaras, que al final podríamos decir que es una especie de rescate de los acuíferos más antiguos de Marruecos, mediante tecnología punta complementa los macroproyectos de infraestructura que ambas naciones desarrollan en paralelo.

Esta vía de investigación científica y digital coexiste con la construcción en Casablanca de la mayor planta desalinizadora de África, liderada por ingeniería española.

Con este doble enfoque, que fusiona la recuperación del patrimonio tradicional y las megaobras de desalinización, la alianza entre Marruecos y España se consolida como el principal eje de resiliencia hídrica en el Mediterráneo occidental.

Ahora solo queda por ver cómo se desarrolla la operación y si acaba teniendo el éxito previsto, permitiendo que la ciudadanía pueda tener un mayor acceso a agua, y más fácilmente.