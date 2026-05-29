Vera Florin Christensen, psicóloga: "Los gatos no solo aportan compañía, también se asocia a la reducción del estrés"

Las claves

Las claves Generado con IA La convivencia con gatos se asocia a una notable reducción del estrés y la presión arterial, además de aportar compañía y afecto. Interactuar y cuidar a los gatos, como jugar o acariciarlos, mejora el estado de ánimo y facilita la gestión emocional de las personas. Diversos estudios demuestran que convivir con gatos disminuye la ansiedad, reduce síntomas de depresión y puede mejorar la respuesta a tratamientos médicos. Las personas que viven con gatos presentan un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares en comparación con quienes no tienen estos animales.

La psicóloga Vera Florin Christensen explica que las personas que conviven con gatos suelen manifestar constantemente que la compañía de su mascota les genera grandes sensaciones de placer, mucha felicidad y un disfrute absoluto en toda su vida diaria.

La investigación reciente en este fascinante campo científico ha demostrado claramente que los maravillosos efectos positivos varían siempre según el tipo exacto de interacción que cada individuo tenga regularmente con estos enigmáticos animales de compañía en su propio hogar.

Entre las actividades diarias que fortalecen rápidamente este vínculo tan especial y mejoran notablemente el estado de ánimo general, se encuentran algunas rutinas sencillas como jugar activamente con el gato, tomarle muchas fotos o también grabar algunos divertidos vídeos.

Asimismo, resulta muy positivo detenerse para observar tranquilamente su comportamiento cotidiano dentro de la casa y ver directamente cómo interactúa este felino con otros gatos diferentes o cómo se entretiene durante varias horas con sus propios y pequeños juguetes.

No solo es compañía

Los gatos no solo aportan constante compañía y afecto, sino que también influyen positivamente en la capacidad de las personas que conviven con ellos de diversas maneras para lograr socializar, gestionar bien sus emociones y mejorar el bienestar general.

Esta compañía que aportan también se asocia directamente a la reducción del estrés, la disminución de los niveles de cortisol en sangre y una evidente bajada de la presión arterial diaria en los distintos dueños de estas ágiles mascotas.

Las tasas globales de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares son significativamente mucho más bajas en todas aquellas personas que conviven pacíficamente con gatos, especialmente si las comparamos directamente con aquellas personas que nunca han tenido felinos en su hogar.

El contacto físico diario con el gato, como por ejemplo acariciarlo repetidamente, junto con todo el acto fundamental de cuidarlo adecuadamente, tiene un impacto realmente significativo en la gestión emocional y la buena regulación del estado de ánimo humano.

Proporcionarle siempre su alimento necesario y garantizar un entorno totalmente seguro y muy afectuoso son acciones diarias clave. Estos aspectos concretos pueden ser especialmente beneficiosos para aquellas personas que experimentan habitualmente altos niveles de estrés o severas dificultades emocionales.

Se ha comprobado rigurosamente mediante múltiples estudios que la interacción frecuente con hermosos gatos disminuye notablemente la ansiedad persistente y ayuda de forma eficaz a reducir progresivamente los distintos síntomas asociados habitualmente a episodios graves de una depresión clínica.

Específicamente en el complejo caso de la depresión, estas interacciones curativas suelen ser iniciadas intuitivamente por el propio gato, logrando generar así unos beneficios emocionales sumamente significativos para el paciente durante todo su difícil proceso de paulatina recuperación médica.

En algunos casos documentados, la estrecha convivencia diaria con estos inteligentes animales se ha asociado claramente con una mejor respuesta a diversos tratamientos médicos, incluyendo también el uso de medicación específica para tratar trastornos del estado de ánimo humano.