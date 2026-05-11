Última hora del brote de Hantavirus, en directo | Sanidad informa que las PCR de los 14 españoles del Gómez Ulla se conocerán a lo largo del día
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que el virus ya ha dejado 3 fallecidos.
La letalidad del virus, según un informe del Ministerio de Sanidad, es del 25,7%.
El domingo 10 de mayo llegó a España el buque MV Hondius, en el que tuvo lugar un brote de hantavirus el pasado 11 de abril.
Ante la situación, se activaron estrictos protocolos sanitarios para garantizar la seguridad de pasajeros y tripulación.
Tras el desembarco, las autoridades se encuentran coordinando la repatriación de los pasajeros y tripulantes a sus respectivos países, siguiendo las medidas de prevención y vigilancia establecidas.
¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?
Es una enfermedad que se transmite de animales a humanos, en concreto procede de las ratas. Se transmite a los humanos a través de la inhalación, es decir, al respirar aire contaminado por partículas de saliva, orina o excrementos de roedores infectados. También, por contacto directo o mordeduras.
El hantavirus, que se transmite a través de la orina o heces de las ratas, fue detectado en el crucero neerlandés MV Hondius que partía desde Argentina con dirección Canarias
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Hantavirus, en directo | El ECDC advierte de que podrían surgir más casos de hantavirus vinculados al ‘MV Hondius’ en las próximas semanas
La directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), Pamela Rendi-Wagner, ha señalado que es “posible” que en las próximas semanas aparezcan nuevos casos de hantavirus entre pasajeros y tripulantes del crucero ‘MV Hondius’, debido al largo periodo de incubación y a las incertidumbres que aún rodean el brote.
El organismo europeo ha insistido en que mantiene una vigilancia estrecha y continúa colaborando con los Estados miembros de la UE para coordinar la respuesta sanitaria.
El ECDC también confirmó que la pasajera que ha dado positivo recientemente en Francia permanece en cuidados intensivos y recordó que todos los ocupantes del barco son considerados contactos de alto riesgo.
Mientras que las personas con síntomas deben ser aisladas y recibir atención médica inmediata, a quienes no presentan síntomas se les recomienda guardar cuarentena durante un máximo de seis semanas.
Además, el organismo subrayó que los análisis genéticos indican que el virus pertenece a una cepa andina ya conocida en Sudamérica y que, por el momento, no existen evidencias de que sea más transmisible o grave, por lo que el riesgo para la población general europea sigue siendo “muy bajo”.
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El brote de Hantavirus, en directo | Sánchez y el director general de la OMS se reunirán y comparecerán este martes en Moncloa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom , mantendrán este martes una reunión en el Palacio de la Moncloa para analizar la situación provocada por la crisis de hantavirus y comparecerán posteriormente en rueda de prensa.
Sánchez y Adhamon se reunirán a las 9:30 horas en la Moncloa una vez que ha llegado a su fin el proceso de desembarco de los pasajeros del crucero neerlandés MH Hondius.
Ambos analizarán todo el proceso llevado a cabo, y al término del encuentro, a las 10:00 horas, ofrecerán esa rueda de prensa conjunta.
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Última hora del brote de Hantavirus | La paciente en seguimiento en Alicante se somete a una tercera PCR esta tarde y sigue sin síntomas
La mujer de 32 años en seguimiento en un hospital de Alicante por sospecha de hantavirus se someterá durante este lunes por la tarde a una tercera PCR, después de que las dos anteriores dieran resultado negativo. La alicantina continúa sin síntomas de hantavirus, según fuentes de la Conselleria de Sanidad.
Este pasado domingo, la segunda prueba PCR por hantavirus realizada a esta mujer arrojó resultado negativo. Un día antes, el Centro Nacional de Microbiología confirmó que la primera PCR realizada a la paciente también había dado resultado negativo para hantavirus, aunque el protocolo establecido preveía la realización de una segunda prueba transcurridas 24 horas.
Al final de la tarde de este lunes se tomará una nueva muestra a la mujer para realizarle la tercera PCR por hantavirus, tras haber transcurrido las 48 horas desde la extracción de la segunda muestra, tal y como ha establecido el Ministerio de Sanidad.
La tercera muestra se remitirá al Centro Nacional de Microbiología para que sea analizada, señalan desde la Conselleria de Sanidad.
Tras la segunda prueba negativa, la mujer pasó a periodo en cuarentena y permanece ingresada en un hospital de Alicante. Una vez se conozcan los resultados de la tercera prueba, el Ministerio de Sanidad emplaza a una "próxima valoración conjunta", precisó este domingo la Generalitat.
El viernes pasado, después la dirección general de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad contactó con la mujer de 32 años asintomática, después de recibir una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas y en coordinación con el Ministerio de Sanidad.
Inicialmente presentaba una sintomatología respiratoria leve --principalmente tos-- después de haber compartido un vuelo con una de las pasajeras del crucero MV Hondius que falleció posteriormente.
Según subrayó la Generalitat, la Conselleria de Sanidad "activó, desde el primer momento, los recursos necesarios para garantizar la seguridad y vigilancia epidemiológica tanto de la población, como de los profesionales sanitarios".
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Hantavirus, en directo | Finlandia añade el hantavirus a la lista de enfermedades infecciosas de riesgo general
El Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad de Finlandia anunció este lunes la inclusión de la enfermedad provocada por la variante Andes del hantavirus en la lista de enfermedades infecciosas de riesgo general, después del brote detectado en el crucero MV Hondius.
Según explicó el departamento en un comunicado, esta decisión permitirá a las autoridades sanitarias ordenar cuarentenas para las personas expuestas al virus cuando lo consideren necesario, aunque recalcaron que el riesgo de una epidemia sigue siendo “muy bajo”.
La ministra de Asuntos Sociales y Sanidad, Sanni Grahn-Laasonen, defendió la medida como una herramienta preventiva para frenar una posible propagación del virus en Finlandia y actuar con rapidez si la situación empeora.
No obstante, insistió en que la valoración actual de los expertos es tranquilizadora y que la amenaza para la población es “muy reducida”.
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Esta tarde partirán dos vuelos a Países Bajos con miembros de la tripulación y pasajeros del crucero
Los 26 pasajeros del MV Hondius que quedan por desembarcar finalmente viajarán en dos aviones con destino a Países Bajos y no en uno, como inicialmente había informado la ministra de Sanidad, Mónica García.
La nueva planificación, según apuntan fuentes del Ministerio de Sanidad, consiste en que los miembros de la tripulación vayan juntos en un primer vuelo rumbo a Países Bajos, y que en el segundo estén seis pasajeros: cuatro australianos, uno neozelandés y otro británico.
Sanidad recalca que todos los pasajeros abandonarán el MV Hondius antes de las 19.00 horas, que es "la hora límite" y "el compromiso", según recalcó la ministra García en rueda de prensa.
Permanecerán a bordo 28 personas, quienes viajarán por mar hasta el puerto de Róterdam.
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Última hora del Hantavirus, en directo | Autoridades sanitarias de EEUU ven "muy bajo" el riesgo del hantavirus para la población
Las autoridades sanitarias de Estados Unidos aseguraron este lunes que el riesgo de hantavirus "para el público en general sigue siendo muy, muy bajo", después de conocerse que uno de los 17 estadounidenses repatriados desde Canarias dio positivo y otro presenta síntomas leves.
"La variante andina de este virus no se propaga fácilmente y requiere contacto cercano prolongado con alguien que ya presenta síntomas. Aun así, hemos tomado esta situación muy en serio desde el mismo comienzo", explicó en rueda de prensa el subsecretario para Salud del Departamento de Salud y Recursos Humanos, Brian Christine.
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Hantavirus, en directo | Macron sigue atentamente la situación por hantavirus tras el primer positivo en Francia
El presidente francés, Emmanuel Macron, sigue atentamente la evolución del hantavirus en Francia, donde ha dado positivo una pasajera francesa del crucero HV Hondius repatriada la víspera desde Tenerife junto a otros cuatro compatriotas, informaron este lunes fuentes del Elíseo.
Macron está "atento a la situación" ligada al hantavirus y está en "estrecho contacto" con el primer ministro, Sébastien Lecornu, indicaron fuentes cercanas al presidente francés a France Inter en Nairobi, dónde el presidente francés se encuentra en una visita oficial.
Lecornu celebra este lunes por la tarde una nueva reunión de seguimiento para evaluar la evolución de la situación sanitaria con representantes de los ministerios de Sanidad, Interior y Exteriores, así como con responsables de la Agencia Regional de Salud de Isla de Francia (región parisiense) y de la Dirección General de Sanidad.
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Mónica García: "A lo largo del día tendremos las PCR de los españoles ingresados en el Gómez Ulla"
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que los 14 españoles en el Gómez Ulla "se encuentran bien", ya se les ha hecho una prueba PCR y a lo largo del día se conocerán los resultados.
García detalló que también se han hecho las labores de repostaje del crucero y faltan las de avituallamiento. La ministra anunció que en el vuelo programado para esta tarde antes de las 19:00 a Países Bajos trasladará finalmente a los ciudadanos australianos. La aeronave fletada por Australia no estará disponible a tiempo.
"Ahora mismo hay 54 personas en el buque de las cuales se quedarán 32 y partirán hacia Países Bajos", señaló.
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Sanidad confirma que el brote de hantavirus en el crucero es de la variante Andes y descarta mutaciones relevantes
Sanidad descarta mutaciones relevantes en el hantavirus del crucero tras primeros análisis
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que los primeros análisis genéticos del hantavirus del crucero MH Hondius han confirmado que se trata de la variante Andes -ya conocida- y descartan mutaciones relevantes.
En varios mensajes en la red social X este lunes, García explica varios detalles de última hora sobre el brote en el crucero, que sigue fondeado frente al puerto de Granadilla.
Así, precisa que en el buque quedan 54 personas, 28 de los cuales desembarcarán esta tarde en Canarias para volar a sus países de origen y otros 26 seguirán en el buque rumbo a Países Bajos.
Respecto de los 14 españoles que están ingresados para pasar la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid "tienen ya realizada su PCR y esperamos conocer los resultados hoy", explica la titular de Sanidad.