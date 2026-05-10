Última hora del hantavirus, hoy en directo | La UME traslada al primer grupo de españoles por el corredor seguro con destino a la terminal aeroportuaria
El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que ha dejado tres muertos, ya fondea en Tenerife, donde está previsto el desembarco de los pasajeros.
Las autoridades han preparado tres anillos de seguridad y un corredor sanitario de 10 km hasta el aeropuerto para repatriar a 147 personas de 23 países sin contacto con la población civil.
El hantavirus, que se transmite a través de la orina o heces de las ratas, fue detectado en el crucero neerlandés MV Hondius que partía desde Argentina con dirección Canarias.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que el virus ha dejado hasta el momento 3 fallecidos, cinco personas contagiadas y tres sospechosas.
El barco ha llegado al puerto de Granadilla en Tenerife, donde la tripulación y los viajeros serán evacuados a sus respectivos países mediante un protocolo especial, diseñado para evitar cualquier contacto con la población local.
¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?
Es una enfermedad que se transmite de animales a humanos, en concreto procede de las ratas. Se transmite a los humanos a través de la inhalación, es decir, al respirar aire contaminado por partículas de saliva, orina o excrementos de roedores infectados. También, por contacto directo o mordeduras.
Su letalidad, según un informe del Ministerio de Sanidad, es del 25,7%. En 2025, en América, ocho países notificaron 229 casos y 59 muertes. No obstante, Sudáfrica ha identificado la nueva cepa de los Andes, más peligrosa porque sí provoca el contagio entre humanos.
¿Cómo es el protocolo para la evacuación del crucero?
El protocolo en el puerto de Granadilla se basa en un corredor sanitario de contacto cero diseñado para evacuar a los pasajeros del MV Hondius sin que toquen suelo español de forma permanente.
El buque permanecerá fondeado en la dársena, sin atracar, mientras los pasajeros son trasladados a tierra en lanchas motoras y transferidos de inmediato a autobuses burbuja escoltados por la UME.
El objetivo es realizar un traslado directo de diez minutos desde el muelle hasta la misma escalerilla de los aviones en el aeropuerto Tenerife Sur, asegurando que la operación se complete antes del lunes para evitar el mal tiempo.
Mientras los ciudadanos extranjeros serán repatriados en vuelos coordinados por la OMS, los españoles serán trasladados a Madrid para cumplir una cuarentena obligatoria en el Hospital Gómez Ulla.
Por su parte, el cadáver que permanece en el barco no desembarcará en Canarias, sino que regresará con la nave a los Países Bajos para su posterior desinfección, garantizando el aislamiento total de la población local.
-Tenerife activa un operativo de alta seguridad para evacuar a los pasajeros del MV Hondius: "Hay que correr; el lunes será tarde"
-Del avión al Gómez Ulla: los puntos críticos donde la cadena de contención podría fallar en el traslado de los 14 españoles
-Sánchez impone al Gobierno de Canarias la acogida del Hondius pese a la negativa de Clavijo de autorizar el fondeo en Tenerife
-
La UME traslada al primer grupo de españoles por el corredor seguro con destino a la terminal aeroportuaria
Los pasajeros españoles ya han abandonado el crucero. Bajo un estricto protocolo de seguridad, el convoy de la UME se dirige ahora hacia Tenerife Sur a través del corredor habilitado.
El contingente español ha sido dividido en dos grupos de 7 y 8 personas para facilitar el traslado. Cabe destacar que el representante de la OMS se encuentra integrado entre los pasajeros evacuados.
-
Comienza el desembarco de los pasajeros españoles del crucero Hondius
El desembarco de del pasaje del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha comenzado, y los primeros en abandonar el barco han sido los 14 españoles y un epidemiólogo de la OMS en África, repartidos en dos lanchas, con siete pasajeros cada una, ha informado el Ministerio de Sanidad.
-
Pasajeros del MV Hondius se asoman en su llegada al puerto de Granadilla de Abona en Tenerife
-
El MV Hondius en el puerto de Granadilla de Abona
-
Última hora del hantavirus | El embajador neerlandés asegura que los pasajeros del 'MV Hondius' están bien
El embajador de los Países Bajos, Roel Nieuwenkamp, ha confirmado este domingo que los ciudadanos neerlandeses a bordo del buque 'MV Hondius', actualmente fondeado en el puerto de Granadilla (Tenerife), se encuentran en buen estado de salud.
Tras conversar con el líder de la expedición, el diplomático destacó que la atmósfera a bordo es positiva, aunque los pasajeros manifiestan su deseo de desembarcar "lo antes posible".
Nieuwenkamp quiso enviar un mensaje de tranquilidad a la población local, subrayando que no existe riesgo sanitario para los canarios debido a la ausencia de síntomas entre los ocupantes del navío.
Una vez concluya el operativo de evacuación este lunes a las 19:00 horas, el buque pondrá rumbo a los Países Bajos para proceder a su desinfección total con parte de la tripulación aún a bordo.
El embajador también informó que el primer avión fletado para la repatriación ya se encuentra en el aeropuerto de Tenerife Sur.
No obstante, el regreso a casa no supondrá el fin inmediato de las precauciones: tras aterrizar en el aeropuerto de Eindhoven, los pasajeros deberán cumplir estrictamente con una cuarentena de seis semanas.
-
Comienza el desembarco del MV Hondius en Tenerife tras la evaluación sanitaria a bordo
Los primeros pasajeros del MV Hondius comienzan a desembarcar este domingo por la mañana frente al puerto de Granadilla, en Tenerife, después de que los equipos de Sanidad Exterior hayan completado las primeras evaluaciones médicas a bordo.
-
Se activa el despliegue logístico con las aeronaves españolas y neerlandesas
Los operativos aéreos para el crucero Hondius ya están listos.
La aeronave de España ha comenzado sus preparativos en pista, mientras que el avión de los Países Bajos se encuentra coordinando el traslado de 29 pasajeros.
-
29 pasajeros del crucero Hondius serán repatriados este domingo a Países Bajos
Un total de 29 personas a bordo del crucero Hondius donde se ha registrado un brote de hantavirus serán trasladadas este domingo en un avión civil a la base aérea neerlandesa de Eindhoven, anunció el Ministerio de Exteriores de Países Bajos.
Se trata de un grupo de ciudadanos neerlandeses y de otras nacionalidades, según informó la agencia de noticias local NOS.
Según medios belgas, dos ciudadanos belgas también se encuentran entre los repatriados por los Países Bajos. Estos serán posteriormente trasladados al Hospital Universitario de Amberes, en Bélgica, para someterse a exámenes médicos.
"Durante todo el proceso de repatriación médica se están tomando todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los pasajeros, los miembros de la tripulación y el personal de apoyo", aseguró un comunicado del ministerio neerlandés.
-
Hantavirus, última hora | El capitán Dobrogowski y su tripulación no pueden dejar el Hondius, su mazmorra de lujo: "A nosotros no nos evacúan"
La mañana del 12 de abril, cuando el MV Hondius avanzaba lentamente por el Atlántico Sur tras abandonar Tristan da Cunha y poner rumbo hacia Santa Elena, Jan Dobrogowski cogió el micrófono del sistema de megafonía y pidió a los pasajeros que prestaran atención.
El mar estaba relativamente calmado, el cielo cubierto y el barco seguía moviéndose dentro de esa rutina suspendida que tienen las largas travesías oceánicas: desayunos tardíos, observación de aves, conferencias improvisadas sobre glaciología o fauna marina, gente leyendo en silencio frente a los ventanales mientras el océano ocupa todo lo demás.
Hacía apenas unas horas había muerto un pasajero neerlandés de 70 años. El capitán polaco habló con la serenidad medida de alguien acostumbrado a transmitir malas noticias sin permitir que el miedo se expanda más rápido que los hechos.
-
Mónica García defiende el operativo en Granadilla: "El fondeo ha sido un éxito pese a las dificultades"
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha calificado de "éxito" la operación de fondeo del MV Hondius frente a las complicaciones surgidas.
Según el cronograma oficial, los técnicos de Sanidad Exterior embarcaron a las 7:30 para evaluar la situación clínica a bordo. García ha subrayado la ausencia de riesgos inmediatos, confirmando que, tras las primeras revisiones, el pasaje se mantiene sin síntomas.
🔴 Mónica García defiende el operativo en Granadilla: "El fondeo ha sido un éxito pese a las dificultades"— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) May 10, 2026
📲 Sigue el directo en https://t.co/RuRfuK17lN pic.twitter.com/wJctwdACiE
-
Hantavirus, última hora | Sanidad Exterior confirma que el pasaje del MV Hondius sigue asintomático y continúa el operativo
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que los profesionales de Sanidad Exterior que han accedido a las 07.30 horas de este domingo al 'MV Hondius', que permanece fondeado en el Puerto de Granadilla (Tenerife), han podido confirmar que todo el pasaje y tripulación del buque sigue asintomático.
Durante unas declaraciones a los medios de comunicación a pie de muelle, ha asegurado que esta situación permite que todo el operativo de desembarque de los pasajeros y posterior traslado al aeropuerto de Tenerife Sur pueda continuar según lo previsto por las autoridades.
En este sentido, García ha resaltado que los españoles serán los primeros en ser evacuados, puesto que el avión que se ha habilitado para ellos ya está preparado en el recinto aeroportuario para despegar a Madrid.
-
La UE envía a Tenerife una ambulancia aérea de Noruega para apoyar desembarco del Hondius
La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de crisis, Hadja Lahbib, ha anunciado este domingo que se ha enviado una ambulancia aérea de Noruega a Tenerife, donde ya ha fondeado el crucero Hondius en el que se ha registrado un brote de hantavirus y pronto comenzará el desembarque de pasajeros.
"A raíz de la solicitud de España en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la UE, se está enviando una ambulancia aérea de rescEU desde Noruega a Tenerife para hacer frente a la situación provocada por el hantavirus a bordo del MS Hondius", ha dicho la comisaria a través de un mensaje en redes sociales.
-
El Gobierno prevé dos días de operativo para evacuar a los pasajeros del MV Hondius
El operativo de evacuación del MV Hondius en Tenerife se prolongará durante al menos dos días más. Tras el fondeo del buque a las 6.30 de la mañana frente al puerto de Granadilla, equipos de Sanidad Exterior comenzaron una hora después la evaluación médica individualizada de los cerca de 150 pasajeros a bordo.
Según fuentes conocedoras del dispositivo, todo el pasaje se encuentra actualmente asintomático, una circunstancia que ha permitido activar un complejo puente aéreo internacional para repatriar escalonadamente a los viajeros.
A lo largo de este domingo despegarán vuelos con destino a Canadá, Turquía, Francia, Estados Unidos e Irlanda, mientras que el último gran movimiento no llegará hasta mañana por la tarde: un vuelo organizado para trasladar a pasajeros procedentes de Australia, así como a otras de Nueva Zelanda y varios viajeros asiáticos.
La dispersión geográfica del pasaje ha obligado a diseñar un operativo logístico inédito en Canarias, coordinado entre Sanidad Exterior, Delegación del Gobierno, cuerpos de seguridad y autoridades aeroportuarias, con la previsión de mantener activada la maquinaria de evacuación hasta bien entrada la tarde del lunes.
-
Hantavirus, última hora | Sánchez impone al Gobierno de Canarias la acogida del Hondius pese a la negativa de Clavijo de autorizar el fondeo en Tenerife
En las últimas horas, el Gobierno de España, bajo la dirección de Pedro Sánchez, ha tomado la determinación de imponer la acogida y el fondeo del buque en las inmediaciones del puerto de Granadilla, Tenerife.
Esta decisión se produce tras un choque frontal con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien intentó vetar la operación alegando falta de garantías de seguridad para la población local.
El Ministerio de Transportes, a través de la Marina Mercante, emitió una resolución de obligado cumplimiento invocando el artículo 299 de la Ley de Puertos.
-
Los sanitarios del Ministerio ya se encuentran en el interior del buque
Los equipos sanitarios dependientes del Ministerio de Sanidad ya han cruzado la escala y se encuentran en el interior del MV Hondius.
Este acceso marca el inicio real de la gestión epidemiológica sobre el terreno, trasladando el centro de mando desde los despachos ministeriales directamente a los camarotes y cubiertas del buque de expedición.
-
Imágenes del crucero captadas por un helicóptero de la Guardia Civil
Imágenes aéreas del crucero MV Hondius captadas este sábado por efectivos de la Guardia Civil durante su aproximación al puerto de Granadilla.
Tras ser monitorizado desde el aire por un avión y un helicóptero del cuerpo, el buque ya se encuentra en Tenerife, donde está previsto que el pasaje desembarque a lo largo del día de hoy.
Imágenes de ayer del crucero MV #Hondius captadas por un avión y un helicóptero de la #GuardiaCivil en su travesía al puerto de Granadilla, en Tenerife, donde hoy desembarcarán sus pasajeros. pic.twitter.com/jsODhUMgRT— Guardia Civil (@guardiacivil) May 10, 2026
-
El traslado de los pasajeros del crucero se realizará mediante tres autobuses habilitados
El traslado se realizará mediante tres autobuses habilitados, donde se garantizará en todo momento el cumplimiento de las medidas de distancia de seguridad.
Los pasajeros viajarán organizados en grupos reducidos, contando con el acompañamiento y supervisión constante de personal de enfermería especializado.
-
La UME despliega autobuses en el puerto de Granadilla tras la llegada del MV Hondius a Tenerife
La Unidad Militar de Emergencias, UME, despliega autobuses en el puerto de Granadilla tras la llegada del MV Hondius a Tenerife.
La UME será la responsable de trasladar a los viajeros del crucero ante la negativa de las empresas locales a realizar el traslado.
-
Última hora del crucero MV Hondius | ¿Cómo se contagia el hantavirus?
El hantavirus se transmite principalmente a través de la inhalación de vapores o polvo contaminados por la orina, las heces o la saliva de roedores silvestres infectados.
Al limpiar o entrar en lugares cerrados y polvorientos donde estos animales han habitado, las partículas virales suspendidas en el aire ingresan al sistema respiratorio, convirtiéndose en la vía de contagio más común para los seres humanos.
Otras formas menos frecuentes incluyen el contacto directo, al tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a los ojos, nariz o boca, o bien mediante la mordedura de un roedor.
Cabe destacar que, aunque es inusual, ciertas variantes del virus en regiones específicas de Sudamérica pueden transmitirse de persona a persona por contacto estrecho, lo que subraya la importancia de ventilar espacios y desinfectar con agua y lavandina antes de habitar sitios que estuvieron cerrados.
-
MV Hondius a la vista en Tenerife: el crucero del hantavirus fondea ya en el puerto de Granadilla
El MV Hondius ya está fondeando en el puerto de Granadilla,Tenerife. El crucero polar afectado por el brote de hantavirus llegó al sur de la isla, poco después de las cinco y media de la mañana, tras varios días de incertidumbre, tensión diplomática y bloqueo sanitario en aguas de Cabo Verde.
La embarcación, con cerca de 150 personas a bordo y tres fallecidos durante la travesía, fue acompañada en su aproximación final por el buque de salvamento marítimo Heroínas de Sálvora, encargado de escoltar y asistir al barco hasta las inmediaciones del puerto de Granadilla.
La llegada del Hondius pone fin, al menos de forma provisional, a una crisis que durante una semana mantuvo en alerta a la Organización Mundial de la Salud, al Gobierno de España, a las autoridades canarias y a los servicios sanitarios de Tenerife.
El barco, convertido desde hace días en una especie de aislamiento flotante en mitad del Atlántico, había permanecido retenido frente a Cabo Verde después de que varios pasajeros desarrollaran síntomas compatibles con hantavirus Andes, la única variante conocida con capacidad documentada de transmisión entre humanos.
Fuentes del operativo confirmaron a EL ESPAÑOL que el acercamiento a Tenerife se produjo bajo fuertes medidas de coordinación marítima y sanitaria. La imagen del Hondius entrando en aguas tinerfeñas de madrugada, escoltado por Salvamento Marítimo y prácticamente a oscuras, resume la dimensión de una operación inédita en Canarias desde la pandemia.
Durante toda la noche permanecieron activados dispositivos de Sanidad Exterior, Salvamento Marítimo, Autoridad Portuaria, Guardia Civil y servicios sanitarios insulares ante la posibilidad de una evacuación inmediata de pasajeros.
El operativo llega además en medio de un fuerte choque institucional. Apenas horas antes, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, había mostrado públicamente sus discrepancias con el Gobierno central y aseguró que el Ejecutivo autonómico no autorizaba inicialmente el fondeo del buque por “falta de información” sobre el protocolo sanitario. Mientras tanto, la OMS insistía en transmitir calma y repetía que no existe un escenario comparable al de una pandemia como la de la Covid-19.