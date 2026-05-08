Marruecos cambia de estrategia: firma una inversión masiva para alcanzar la soberanía tecnológica a nivel mundial

Las claves

Las claves Generado con IA Marruecos invertirá más de 1.100 millones de dólares para impulsar su soberanía tecnológica y convertirse en un referente mundial en economía digital. El país creará la Nexus AI Factory, la primera plataforma soberana de Inteligencia Artificial en África, para procesar datos estratégicos localmente y reducir la dependencia de EEUU y China. La estrategia incluye la fabricación local de semiconductores, drones de defensa y componentes para vehículos eléctricos, además de la formación anual de 100.000 talentos digitales y el apoyo a 3.000 startups. Marruecos busca consolidarse como puente tecnológico entre África, Europa y el mundo árabe, atrayendo multinacionales mediante infraestructuras sostenibles y seguras.

Marruecos quiere convertirse en un referente mundial en la economía digital y, para ello, realizar un cambio estratégico sin precedentes. Bajo la hoja de ruta Marruecos Digital 2030, el gobierno marroquí moviliza más de 1.100 millones de dólares para transformar su tejido productivo.

El objetivo es pasar de ser un consumidor de tecnología extranjera a un productor de soluciones innovadoras con sello propio. Es decir, Marruecos quiere dejar de depender de otros países para así posicionarse como uno de los principales pilares de la tecnología puntera en todo el mundo.

El gran despliegue financiero que requiere esta ambiciosa operación se sustenta, principalmente, en megaproyectos de vanguardia, entre los que destaca la creación de la Nexus AI Factory, la primera plataforma soberana de Inteligencia Artificial en el continente Africano, lo que marca un antes y un después en el sector.

Gracias a una inversión de 11.000 millones de dírhams -unos 1.200 millones de dólares al cambio-, esta infraestructura permitirá al país procesar datos estratégicos localmente y desarrollar algoritmos adaptados a las necesidades de la región, reduciendo la dependencia de Estados Unidos y China, dos gigantes tecnológicos que dominan el terreno.

Marruecos quiere estar a la cabeza de la tecnología

La estrategia, no obstante, no se limita solamente al software: también apuesta por la creación de un ecosistema de alta tecnología que incluye la fabricación local de semiconductores, drones de defensa y componentes para vehículos eléctricos.

Para sostener este importante crecimiento, el plan de Marruecos contempla la formación de 100.000 talentos digitales al año y el apoyo de más de 3.000 startups, todo con el objetivo de convertir al sector tecnológico en uno de los principales motores de su PIB en la próxima década.

En líneas generales, la operación -que ya está generando debate entre las potencias más destacadas del sector- tiene como finalidad consolidar a Marruecos como el puente tecnológico definitivo entre África, Europa y el mundo árabe.

Combinando su estabilidad política con una red de centros de datos impulsados por energías renovables, el país pretende atraer a las grandes multinacionales del sector, garantizando una infraestructura moderna y eficiente que respete los estándares internacionales de sostenibilidad y seguridad digital.

Desde luego, es una estrategia que puede revolucionar por completo el panorama tecnológico al establecer a una nueva potencia referente en un sector muy competitivo que, además, está en pleno crecimiento y era de cambios debido a la llegada de la IA al mundo.