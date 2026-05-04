El rey Mohamed VI de Marruecos, en una imagen de archivo. EFE Mariscal

Las claves

Las claves Generado con IA Marruecos ha reformado sus leyes energéticas para facilitar la exportación de energía limpia a Europa y eliminar trabas a inversores privados. El país invertirá 12.000 millones de dólares hasta 2026 para modernizar su red eléctrica y aprovechar su ubicación estratégica en el Estrecho de Gibraltar. Marruecos aspira a liderar el mercado regional de hidrógeno verde y garantizar que su electricidad exportada sea 100% renovable, cumpliendo las normas de la UE. Para 2030, Marruecos quiere que el 52% de su capacidad eléctrica provenga de fuentes renovables, consolidándose como socio clave para la descarbonización europea.

Marruecos quiere convertirse en el principal exportador de energía limpia hacia Europa mediante una reforma importante. A través de la actualización de las leyes 40-19 y 82-21, el Gobierno marroquí ha eliminado barreras administrativas para los inversores privados y ha regulado por primera vez el vertido de excedentes a la red nacional.

Este nuevo marco legal busca aprovechar la posición estratégica del país en el Estrecho de Gibraltar para canalizar la producción masiva de sus plantas solares y parques eólicos hacia el mercado europeo.

La estrategia se apoya en un ambicioso plan de inversión de 12.000 millones de dólares destinado a modernizar la infraestructura eléctrica y las redes de transporte hasta el año 2026.

Marruecos quiere ser clave en Europa

Este esfuerzo técnico es fundamental para garantizar la estabilidad del flujo eléctrico transfronterizo y dar salida a los 2,26 GW de potencia eólica instalada, así como a los macroproyectos solares Noor Midelt.

Marruecos, además, ha activado un registro nacional de certificados de origen para garantizar que la electricidad exportada sea 100% renovable, cumpliendo así con las estrictas normativas medioambientales de la Unión Europea.

La crisis actual del petróleo ha afectado significativamente a todos los países del mundo y ha puesto en marcha, en varios casos, planes energéticos masivos que empujan a las potencias a buscar ser clave en el panorama de las renovables y energías limpias, y Marruecos quiere asentarse en ese escenario como un punto vital para Europa con una "actualización" masiva.

La exportación en cuestión del país no se limitará únicamente a la electricidad convencional, sino a liderar el mercado del hidrógeno verde en la región gracias a su ubicación privilegiada, que proporciona una gran abundancia de recursos naturales.

Marruecos proyecta exportar hasta 0,65 millones de toneladas de hidrógeno para finales de la década, un tiempo relativamente razonable y clave para el proceso de descarbonización de la industria en Europa que llevaría al país a ser un socio energético indispensable para Bruselas en su camino hacia la neutralidad climática.

A largo plazo, Marruecos tiene fijado el objetivo de que el 52% de su capacidad eléctrica instalada provenga de fuentes renovables para el año 2030, una meta que respalda su ambición de cubrir una parte significativa del consumo eléctrico de la UE.

Con estas reformas, la potencia agrícola del Magreb completa su transformación en un gigante de la energía limpia en un panorama en pleno cambio donde los fósiles parecen estar cada vez más condenados.