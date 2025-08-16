Vicky Martín Berrocal (52 años) revela el alimento que desayuna en vacaciones: "Rica en vitaminas y cuida mi intestino"

Vicky Martín Berrocal ha encontrado la fórmula ideal para disfrutar de las vacaciones sin renunciar a su salud. Recientemente, la diseñadora y empresaria ha viajado hasta Ibiza con su hermana Rocío.

La influencer no se esconde y ha compartido las claves de un estilo de vida que cualquiera podría aplicar: equilibrio, disfrute y una disciplina que, según confiesa, es vital para su bienestar.

"Hoy sí o sí tenía que hacer mi entrenamiento", confesó ante sus millones de seguidores al mostrar cómo se ejercita cada día.

Hacer ejercicio es importante, pero para Vicky hay algo más que no puede faltar: el desayuno. Para la diseñadora, empezar el día con un buen plato es casi tan importante como su rutina de ejercicio.

En sus historias de Instagram, la empresaria confesó que "solo durante las vacaciones" se permite un pequeño capricho muy español: pan tostado con mantequilla y mermelada, que puede ser de Albaricoque, fresa o naranja amarga según el momento.

Aunque habitualmente evita estos desayunos por su alto contenido calórico, reconoce que últimamente ha descubierto que no todo es culpa de las calorías, sino que también aportan beneficios para su salud.

"La mantequilla, consumida con moderación, es rica en vitaminas liposolubles como la A, D y K2, fundamentales para la salud ocular, ósea y cardiovascular. Además, contiene ácidos grasos de cadena corta y media que favorecen la salud intestinal y aportan energía", detalla.

Este descubrimiento le ha dado la libertad de disfrutar de su desayuno sin remordimientos, sabiendo que, al mismo tiempo, está cuidando su salud.

Según los expertos, la mantequilla, consumida con moderación, es mucho más que un capricho, si no que se trata de una fuente natural de vitaminas liposolubles esenciales para nuestro organismo.

Como detalla la propia Vicky, entre ellas destacan la vitamina A, clave para la vista y el sistema inmunitario; la D, que ayuda a mantener los huesos fuertes y regula el calcio; y la vitamina K2, fundamental para la coagulación de la sangre y la salud del corazón.

Publicación de Vicky Martín Berrocal. @vickymarcosg Instagram.

Si a esto le añadimos una buena mermelada de fruta, como fresa, albaricoque o naranja amarga, el desayuno se convierte en un auténtico aporte de vitaminas.

Estas mermeladas aportan vitamina C, imprescindible para el sistema inmunitario, la producción de colágeno y la protección de nuestras células frente al estrés oxidativo.

Además, contienen antioxidantes naturales que cuidan el corazón y ayudan a prevenir el envejecimiento celular.

Aunque su contenido en azúcar es elevado, disfrutar de ellas con moderación dentro de un buen desayuno permite saborear estos beneficios sin culpa.