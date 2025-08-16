Luis Alberto Zamora (40), chef de cocina saludable, alto y claro sobre la patata: "Si la cocinas así puede ayudarte a la digestión"

Si pensamos en uno de los alimentos más consumidos en nuestro país, la patata se lleva el galardón. Sin embargo, también es uno de los más temidos por quienes se preocupan por la dieta y el peso.

Muchos piensan que comer patatas engorda y evitan incluirlas en sus comidas, pero, según el nutricionista Luis Alberto Zamora, "depende de cómo la cocines, la patata cambia su perfil nutricional".

Zamora explica que la diferencia principal está en la forma de cocinarla. "La patata frita concentra las calorías, mientras que si son cocidas, son mucho menos", señala.

Para ponerlo en perspectiva, 100 gramos de patatas fritas aportan 520 calorías, mientras que la misma cantidad de patatas cocidas solo tiene 74 calorías.

"Cuando tú fríes una patata se sale el agua y se deshidrata, entonces concentra todo. Depende de cómo la cocinemos, podemos incluirla todos los días. Tenemos que controlar las fritas, no prohibir. Si está prohibido no se le puede llamar 'alimento'", añade.

El especialista también aporta consejos prácticos para quienes quieren disfrutar de este tubérculo sin sufrir picos de azúcar en sangre.

"Una vez calientes y ya cocidas la pasamos por agua fría y esto hace que cambie la estructura del almidón. Ya no se digiere tanto, pasa al intestino y se convierte en un probiótico, con lo cual es genial para la flora y así, evitamos los picos de azúcar", detalla.

Además, sugiere combinar la patata con alimentos ricos en fibra como legumbres, vegetales o aceites naturales. "Esto hace como si fuera una red de pesca, envuelve esos hidratos de carbono y va a hacer que se liberen más lento, por lo cual no da ese pico", señala.

Pero eso no es todo. Para Zamora, incluir proteínas como pollo, aguacate o aceite también "ayuda a regular".