Qué es el osteoblastema: el tumor agresivo que padece Julio Iglesias por el que lleva luchando más de 60 años

Alejado de la vida pública desde 2019, cuando ofreció su último concierto, estos días, Julio Iglesias ha vuelto a ser noticia debido a unas declaraciones de su amigo, el periodista Carlos Herrera, que han generado gran preocupación.

Herrera habló sobre la salud de Julio Iglesias, mencionando que el cantante español "de cintura para arriba está estupendo, pero tiene dificultades para moverse y de cintura para abajo tiene 500 años".

Unas palabras que han despertado el interés y la preocupación de sus seguidores, quienes muchos desconocen la situación que vive desde hace más de seis décadas.

El cantante español ha convivido con esta enfermedad.

Y es que desde los 19 años, Julio Iglesias padece un osteoblastoma, un tumor óseo muy agresivo que afecta a su columna vertebral, influyendo en su sistema nervioso dorsal y a sus piernas.

El osteoblastoma es un tumor benigno, es decir, no es canceroso, pero no por ello deja de ser agresivo y peligroso. Según explican los expertos, se presenta con mayor frecuencia en la segunda decada de la vida. Tiene predilección por el esqueleto axial, especialmente columna vertebral y huesos largos.

Este tumor crece lentamente, pero puede causar dolor intenso, destrucción ósea significativa y afectar el funcionamiento normal de los nervios cercanos, lo que puede causar problemas de movilidad.

En el caso del cantante, el osteoblastoma apareció cuando apenas tenía 20 años, y afectó su columna dorsal, lo que causó dolores y dificultó el movimiento de sus piernas.

Aunque la enfermedad fue grave y dolorosa en su momento, el cantante pudo superar la cirugía y, solo un año y medio después, se encontraba estudiando en Cambridge, Inglaterra, sin problemas.

A pesar de las dificultades que le trajo el osteoblastoma, Julio nunca dejó que esta afección interfiriera con su vida y su carrera.

Los síntomas más comunes incluyen dolor en la zona afectada, hinchazón y, en ocasiones, pérdida de movilidad si el tumor afecta a los nervios cercanos.

Cuando la enfermedad afecta la columna, puede ocasionar problemas neurológicos, como parálisis de nervios craneales, mielopatía, neuralgia, radiculopatía o paraparesia.

Actualmente, el principal tratamiento es la resección quirúrgica. No obstante, los médicos detallan que hay otras técnicas que se estan explorando, aunque por ahora la cirugia es la mejor elección.

Asimismo, en algunas situaciones, puede ser necesario realizar rehabilitación para recuperar la funcionalidad de la zona afectada. Cabe recordar, que el osteoblastoma es una enfermedad rara, y no todos los casos son iguales. Aunque no es terminal, puede ser muy doloroso y afectar la calidad de vida si no se trata adecuadamente.