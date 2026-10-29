Está situado en Castilla y León, una comunidad autónoma que también tiene otros tres municipios en la lista oficial.

El pueblo más bonito de España con el mejor embutido, un rollo del s. XVIII y casas serranas: es de los preferidos de los viajeros

Llega noviembre y con ello la oportunidad de aprovechar los múltiples festivos que habrá desde estas fechas hasta el mes de enero. Los puentes de Todos los Santos o de la Constitución, más la Navidad, son una oportunidad perfecta para disfrutar de una pequeña escapada en fines de semana que se alargan.

Por eso, son muchos los que están ya planeando sus viajes en busca del destino perfecto. Y, en este contexto, la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España ha lanzado su lista de los 10 más valorados por los viajeros este 2026.

La clasificación puede ser tomada como referencia para que el futuro viaje se convierta en un éxito. La gala de entrega de los galardones tuvo lugar el pasado fin de semana en la XIV Asamblea Nacional y en esta lista oficial se han colado cuatro municipios de Castilla y León.

Entre ellos, destaca uno, La Alberca (Salamanca), que ha logrado la plata de los pueblos más bonitos de España, únicamente por detrás de Albarracín (Teruel).

La lista ha sido elaborada en torno a las valoraciones de los más de 10.000 viajeros que tienen la app oficial en su móvil y han votado a alguno de los 126 pueblos de la red, todos con sello en vigor, que compiten en este prestigioso concurso.

Armonía entre naturaleza e historia

La Alberca, enclavada en el corazón de la Sierra de Francia, ha sido la localidad más destacada de Castilla y León en esta lista oficial. Los viajeros la han situado como la segunda mejor valorada de este 2026 y consolidan a este municipio entre uno de los más bonitos de España.

Aquí destacan sus calles empedradas y su arquitectura tradicional serrana, que convierten la experiencia a la hora de visitarla en una especie de viaje en el tiempo varios siglos atrás.

Además, también destaca por su gastronomía, muy conocida por sus embutidos ibéricos y por el cerdo de San Antón, que recorre las calles del pueblo cada año en esta festividad mientras los vecinos le alimentan antes de sortearle en la época de matanza.

Entrega del galardón a La Alberca como segundo mejor valorado por los viajeros de los pueblos más bonitos de España. Pueblos Más Bonitos de España

Destaca su Iglesia de la Asunción, de estilo neoclásico, con planta de cruz y tres naves separadas por enormes pilares cuadrados y arcos de medio punto. El conjunto-histórico de la localidad está declarado Bien de Interés Cultural desde 1940 y ha sido escenario para el rodaje de múltiples películas a lo largo de los años.

Los balcones floridos y el entramado serrano de las casas aportan su característica identidad propia a la localidad. En el centro de todo, su Plaza Mayor, que aglutina gran parte de la actividad diaria del municipio.

Está presidida por un rollo del siglo XVIII, hecho de granito de doble faz. Aquí, cada día, pero especialmente los fines de semana, los puestos ambulantes convierten el centro social neurálgico de La Alberca también en el corazón comercial.

La naturaleza y la historia conviven en armonía. Sus calles forman un entramado laberíntico que invita al visitante a adentrarse en un apasionante viaje por la historia.

Otras localidades

Además de La Alberca, Castilla y León también ha logrado colocar otros tres municipios entre los 10 pueblos más bonitos y mejor valorados de España según los viajeros.

Es el caso de Frías (Burgos), que se ha situado en el sexto puesto, Peñalba de Santiago (León), en el séptimo, y Pedraza (Segovia), que cierra la lista oficial en el décimo lugar.

Esta clasificación ha sido elaborada mediante el método estadístico del límite inferior del intervalo de confianza de Wilson al 95%, con origen en 1927. La nota a la hora de calcular cuenta especialmente el número de valoraciones, pues menos opiniones da menos seguridad.