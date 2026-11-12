Una de las detenciones en esta operación que ha desarticulado la organización criminal Guardia Civil

Cae un grupo criminal itinerante con 7 detenidos tras 15 robos en viviendas de Castilla y León, Madrid y Asturias

Agentes de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal itinerante dedicada al robo con fuerza en el interior de domicilios.

En esta operación se ha detenido a siete personas, cinco varones y dos mujeres, a las que se les atribuyen 15 hechos delictivos perpetrados en Castilla y León, la Comunidad de Madrid y el Principado de Asturias.

Tras pasar a disposición judicial, cinco de los implicados han ingresado en prisión.

Las actuaciones se iniciaron el pasado mes de mayo al detectarse un incremento de asaltos a viviendas en una zona concreta de Madrid que seguían un mismo patrón.

Las pesquisas permitieron identificar a los sospechosos, quienes utilizaban una vivienda en la capital madrileña como base de operaciones para ocultar el botín y planificar sus desplazamientos a otras provincias, lo que dificultaba su rastreo policial.

Durante el seguimiento, los investigadores comprobaron que la célula se había trasladado temporalmente a una casa rural en la provincia de León, punto desde el que habían puesto en marcha una campaña de robos por el norte peninsular.

A finales de octubre, con autorización judicial, los agentes practicaron registros simultáneos en los inmuebles alquilados en Madrid y León, procediendo al arresto de los siete integrantes.

En los registros se intervino el vehículo empleado en los desplazamientos y se recuperó la práctica totalidad de los efectos sustraídos tanto en las últimas jornadas como en golpes anteriores.

Entre esos efectos figuran abundantes joyas, relojes, bolsos de primeras marcas, perfumes, así como material informático y electrónico.

Los robos esclarecidos se localizan en los municipios madrileños de Rivas Vaciamadrid, Arganda del Rey y Tres Cantos, además de distintos puntos de las provincias de Burgos, Valladolid, León y Asturias.

Según las investigaciones, se trataba de un grupo altamente especializado y con numerosos antecedentes policiales que llegaba a cometer entre dos y tres robos en una misma jornada.

Para ello, las dos mujeres llamaban previamente a los telefonillos para asegurarse de que las viviendas estaban vacías y realizaban labores de vigilancia en el exterior, mientras que los cinco hombres accedían a los inmuebles forzando las puertas mediante diversas técnicas.