Enrique Vega, presidente del sector de Sanidad de CSIF Castilla y León, durante la rueda de prensa de este miércoles. A.P.

CSIF propone una mejora integral de las condiciones del personal de Sacyl, con un coste de 81 M€: "La cifra es asumible"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha registrado ante la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León una propuesta para la mejora y homologación de las condiciones retributivas y de trabajo del personal estatuario de Sacyl, que implicaría un coste de 81 millones de euros en su escenario central.

Para Enrique Vega, presidente del sector de Sanidad de CSIF Castilla y León, esto supone una "cifra asumible" al representar un 1,6% del presupuesto de la Consejería de Sanidad y un 3% de su capítulo de personal.

El representante sindical ha defendido el informe presentado como una "propuesta estratégica de comunidad, para fortalecer nuestra sanidad pública y blindar la asistencia de calidad en las nueve provincias".

La propuesta viene acompañada por un informe técnico sobre el impacto económico de las medidas, en concepto de estimación, a falta de que la Gerencia Regional de Salud pueda aportar el número de guardias completo y las categorías a las que se le aplican, así como los trienios.

Desde CSIF han reclamado, a partir de aquí, la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial de Sanidad para abrir las vías de negociación de cara a la aplicación de estas mejoras, que pretenden que sean aplicadas desde el 1 de enero de 2027, ya sea con su aprobación previa o con carácter retroactivo si se da con posterioridad.

Dicha propuesta, junto con el informe económico, sitúa el coste económico entre los 61 y los 109 millones, con el escenario central antes mencionado de unos 81 millones de euros.

Vega ha reivindicado estas propuestas como algo necesario para contribuir a que "los profesionales quieran trabajar y quedarse" en Castilla y León, ya que la sanidad pública "no solo depende de levantar hospitales o invertir en tecnología, depende fundamentalmente de contar con plantillas motivadas".

Por eso, desde el sindicato se han embarcado en elaborar esta propuesta, en la que llevan trabajando varios meses, en la que se "detalla medida a medida las mejoras retributivas".

Asimismo, ha incidido en que no se trata de calcar la mejora de las condiciones en comunidades limítrofes como Aragón o La Rioja, sino que han "intentado adaptarlas a la realidad de Sacyl".

Las propuestas de CSIF

La propuesta de CSIF cuenta con un criterio "irrenunciable" y es que se aplica a todo el personal del sistema sanitario, de forma transversal.

La primera de las propuestas pasa por actualizar las tarifas de la atención continuada, con rangos que van de los 35,29 euros la hora para el personal facultativo, en presencia física y día laborable, a los 75 euros para las fechas especiales como los días 1 y 6 de enero y el 25 de diciembre. En el caso de los sábados, domingos y festivos, sitúan la tarifa en los 37,50 euros la hora.

Para el caso del personal de enfermería de atención primaria, SUAP y emergencias, también en presencia física, proponen 22,15 euros en los días laborables, 25,50 euros los sábados, domingos y festivos, y 47 euros para las fechas especiales.

En el caso de las guardias localizadas abogan por reducir un 50% las cuantías señaladas anteriormente. En este primer apartado también solicitan extender las mejoras a todas las categorías que realizan atención continuada, como las supervisoras de área y unidad, una vez se identifiquen sus modalidades y se eviten exclusiones no justificadas.

Por otro lado, han propuesto dos tramos voluntarios de exceso sobre la jornada complementaria. "Los profesionales no pueden ser la solución permanente a los déficits de plantilla y estructurales de Sacyl", ha reivindicado Vega, en alusión a reconocer el trabajo que realizan.

En este sentido, Vega ha explicado que el primero comprenderá un pago de 50,81 euros al personal facultativo la hora sobre las horas por encima de la jornada complementaria máxima y de 29,48 euros para el personal de enfermería.

Además, para todos los casos, solicitan que los excesos son individuales y se efectúan de forma voluntaria, con programación previa e impidiendo que se utilicen para cubrir déficit estructurales de plantilla.

Para el segundo tramo, proponen abonar 75 euros la hora para los facultativos y 47 euros para el personal de enfermería, es decir, misma cuantía por hora que para la actualización de la atención continuada en fechas especiales.

La propuesta de CSIF contempla también el mantenimiento, blindaje y mejora del régimen ya vigente durante la incapacidad temporal y situaciones protegidas.

Por otro lado, piden reconocer económicamente y aplicar tiempo protegido para la formación sanitaria especializada. En este punto, reclaman un complemento mensual de 180 y 140 euros para los tutores principales de los subgrupos A1 y A2, respectivamente, y para los presidentes de subcomisiones de docencia, salvo incompatibilidad del complemento de tutoría.

Piden, a su vez, un complemento específico para jefaturas de estudios y responsables de unidades docentes, por encima del correspondiente al tutor A1 y proporcional a su carga y número de residentes.

Además, solicitan la implantación de dos horas semanales de tiempo protegido dentro de la jornada ordinaria, no sustituibles por sobrecarga asistencial y ampliables según residentes y complejidad docente.

La sexta propuesta es la mejora del complemento específico del personal de enfermería y determinados puestos de especial responsabilidad sanitaria. En este sentido, exigen un incremento de al menos 80 euros en cada mensualidad ordinaria y paga extraordinaria para los puestos base.

Para las jefaturas de unidad de enfermería, supervisoras de área funcional, supervisoras de unidad, responsables de Atención al Paciente y puestos equivalentes, elevan la cuantía a los 150 euros.

En el caso de los coordinadores técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y puestos equivalentes, solicitan un complemento de 125 euros y para los odontólogos de área y restantes puestos de 150 euros.

Por último, han propuesto un complemento de 150 euros para farmacéuticos de Atención Primaria, Atención Hospitalaria, Inspección, Centro de Hemoterapia y Hemodonación, Ceremede y restantes ámbitos de Sacyl.

La equiparación para TCAE, técnicos de farmacia y técnicos superiores comprende la séptima propuesta y la octava es una mejora retributiva integral para los celadores, con un incremento de 32,81 euros mensuales, como mínimo, sin absorción ni compensación con otros conceptos.

Una vez convocada la Mesa Sectorial de Sanidad, en un plazo máximo de tres meses, solicitan trasladar las propuestas a la Mesa Técnica de retribuciones para cuantificar mejoras de los puestos singularizados de enfermería, fisioterapia, trabajo social, terapia ocupacional, logopedia, higiene bucodental, dietética-nutrición, personal administrativo, mantenimiento y restantes categorías.

Estas son algunas de las propuestas más destacadas del plan presentado por CSIF, que reclama su inclusión en el proceso negociador mientras que pide previamente Sacyl remita las tablas comparativas, efectivos y memoria económica necesarios para poder cuantificar, sin estimaciones, el impacto.

Por último, reclaman que todo se traduzca en un acuerdo que sea publicado, presupuestado y dotado de un calendario de aplicación verificable.