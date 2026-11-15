El Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria realiza con éxito el primer trasplante de menisco

El Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria ha realizado esta semana, por primera vez, un trasplante de menisco. La intervención quirúrgica ha sido desarrollada por el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología

Con la participación de los doctores Óscar Barrancos y Mario Castaño, así como del resto del equipo, y del coordinador de la Unidad de Rodilla del Hospital Universitario San Pedro de La Rioja, Jorge Amestoy, especialista con una amplia y reconocida experiencia en este tipo de procedimientos.

La intervención, tal y como han explicado los doctores Amestoy y Barrancos, se ha acometido en un paciente que presentaba una lesión del menisco externo cuya reparación quirúrgica previa había fracasado, lo que también había provocado daños en el cartílago y una alteración del eje de la extremidad.

Tras una valoración integral del caso, los especialistas optaron por combinar un trasplante meniscal con una osteotomía femoral para corregir la alineación de la pierna y descargar la zona afectada de la rodilla.

El objetivo de este tipo de cirugías es preservar la articulación natural de la paciente. Se trata de una técnica especialmente indicada en determinados pacientes jóvenes, para quienes la conservación de la articulación constituye una prioridad.

El trasplante se realiza mediante una cirugía artroscópica mínimamente invasiva, introduciendo en la rodilla un menisco procedente de un donante, conservado congelado y proporcionado, en este caso, por el banco de tejidos de la Fundación Clínica San Francisco de León.

La intervención se ha completado con una osteotomía femoral, que ha permitido modificar el eje de carga de la extremidad mediante una corrección ósea fijada con una placa.

Estos procedimientos se realizan en un número limitado de centros debido a su complejidad, a la necesidad de una formación específica y a la prolongada curva de aprendizaje que requieren. Además, resulta fundamental adaptar el tejido donado a las características anatómicas de cada paciente.

La intervención ha sido posible gracias a la experiencia acumulada por el equipo del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Santa Bárbara en cirugía artroscópica de rodilla y a la colaboración del doctor Amestoy, cuya trayectoria incluye la realización de numerosos trasplantes meniscales en distintos centros hospitalarios.

Esta primera intervención supone un hito para el Hospital Universitario Santa Bárbara y refleja el compromiso de sus profesionales con la formación continuada, la innovación y la aplicación de técnicas quirúrgicas especializadas, con el objetivo de ampliar las opciones terapéuticas y mejorar la atención a los pacientes.