Sanidad y Bienestar Social presenta un presupuesto de 6.882 millones y anuncia una nueva red de atención al cáncer

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez Ramos, ha presentado hoy en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 relativo a su departamento, que con 6.882 millones de euros suponen un 64,4 % del gasto social de la Junta.

Con el objetivo esencial de que el modelo sanitario y social, manteniendo su identidad y competencias, debe ser más integrado y preventivo, capaz de avanzar de manera coordinada para dar solución de forma conjunta y eficaz a las necesidades sanitarias y sociales que confluyan en una misma persona.

La integración de las competencias sanitarias y sociales -dos de los pilares del Estado de Bienestar- en una misma consejería ofrece, a juicio del consejero, una oportunidad notable.

El envejecimiento, la cronicidad, la dependencia, la discapacidad o la soledad no deseada generan necesidades que, en muchos casos, requieren simultáneamente respuestas sanitarias y sociales.

Por eso, durante esta legislatura se va a reforzar la atención sociosanitaria, la continuidad asistencial y la coordinación entre los profesionales del Servicio Público de Salud y del Sistema Público de Servicios Sociales. Se trata, en definitiva, de aprovechar la nueva estructura para reducir barreras entre ambos sistemas y ofrecer respuestas más coordinadas.

Las principales cifras del presupuesto se resumen en que a la sanidad pública -Consejería y Gerencia Regional de Salud- se destinarán 5.604 millones, un 14,9 % más que en 2024 y con una inversión superior al 7 % del PIB autonómico, hasta alcanzar los 2.379 euros por habitante protegido.

A los servicios sociales asumidos esta legislatura por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social se destinan, por su parte, 1.277 millones. Especialmente significativa es la evolución del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, ya que son 129.768 las personas con grado reconocido, de las que el 99,9 % tienen prestación asignada.

Según ha resaltado el consejero, estos resultados no serían posibles sin el Sistema Único de Servicios Sociales ni sin la colaboración entre Junta, diputaciones provinciales, ayuntamientos y entidades del tercer sector. Así, el Acuerdo Marco de Servicios Sociales 2024-2027 constituye uno de los principales instrumentos de esa cooperación, consolidando en 2027 una financiación de 218,7 millones, un 24,5 % más que en 2024, sin contabilizar la adenda anual con las entidades locales.

Gastos de personal

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social integra a más de 50.000 profesionales, lo que la convierte en el principal ámbito de empleo público de la Administración autonómica. Esa realidad tiene su reflejo en los gastos de personal, capítulo al que se asignan 2.975 millones, un 11 % más que en los presupuestos de 2024.

De esta dotación, 92,3 millones se destinan al personal de la Secretaría General, responsable de las funciones comunes de la Consejería, así como de las direcciones generales de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación y de Salud Pública.

En el ámbito sanitario, la Gerencia Regional de Salud dispone de 2.663 millones para gastos de personal (un 12,2 % de aumento), cifra que permitirá las siguientes actuaciones estratégicas:

En primer lugar, se va a implantar el expediente único electrónico del profesional, EXPEDIENT-E, una herramienta que centralizará toda la información laboral, formativa y administrativa de cada trabajador, incorporando además sus méritos para la validación y actualización permanente. Servirá de soporte para todos los procesos de gestión de personal de Sacyl y permitirá agilizar procedimientos como bolsa de empleo, procesos selectivos, concursos de traslados o carrera profesional. Al mismo tiempo, reforzará la gestión de ámbitos especialmente sensibles como la movilidad o las sustituciones.

En segundo lugar, se adaptarán las plantillas orgánicas a las necesidades asistenciales de la población, ampliando progresivamente las especialidades de enfermería. Tras haber ofertado más de 9.200 plazas en la pasada legislatura, de las que 2.000 correspondieron a médicos, se va a continuar consolidando el empleo público mediante la aprobación de ofertas públicas y la convocatoria periódica de procesos selectivos. Así, en el primer trimestre de 2027 se culminará la OPE de 2025, con 759 plazas, de las cuales 250 son de Medicina Familiar y Comunitaria, 78 de licenciados especialistas hospitalarios y 329 de enfermería, incluidas 59 de enfermera especialista.

En tercer lugar se iniciará la negociación en mesa de un nuevo modelo de bolsa de empleo, vinculado al citado expediente único electrónico. El objetivo es disponer de un sistema más sencillo, homogéneo y eficaz, tanto para los profesionales como para la propia Administración.

En cuarto lugar se va a seguir con la convocatoria del concurso de traslados abierto y permanente, gracias al cual se han incorporado a Sacyl 686 profesionales procedentes de otras comunidades autónomas. A ello se añade la adjudicación de plazas de otras 88 categorías, incorporando tres nuevas: Licenciado Especialista en Laboratorio Clínico, Técnico Superior en Nutrición y Dietética y Técnico en Farmacia.

Y en quinto lugar, el año que viene se destinarán 156 millones al Programa de Formación de Residentes. En mayo de 2026 comenzaron su formación los primeros residentes de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, y en mayo de 2027 aumentará tanto el número de residentes como el de hospitales acreditados, hasta alcanzar los ocho centros docentes.

De cara a la próxima convocatoria, se ha solicitado al Ministerio de Sanidad la creación de seis nuevas unidades docentes y seis nuevas plazas de formación, así como la ampliación de la capacidad acreditada de otras catorce unidades, lo que supondría la incorporación de quince plazas adicionales. En conjunto, Castilla y León estaría en disposición de sumar 21 nuevas plazas de formación sanitaria. En la actualidad, la Comunidad cuenta con 2.425 residentes en formación, de los que 284 corresponden a Enfermería Especializada.

A ello se suma el despliegue de la plataforma FESCYL, ya implantada en todos los centros y que permitirá una gestión más homogénea y digital del proceso formativo. La previsión es que durante el primer semestre de 2027 estén incorporados todos los residentes de primer año, extendiéndose progresivamente al resto de promociones.

Se va a seguir, además, con el Programa de Fidelización de Residentes y Cobertura Asistencial, que ha incorporado ya a más de 1.100 profesionales y ha contribuido a reforzar la asistencia en todo el territorio de Castilla y León.

Una de las novedades en materia de formación será la Escuela de Directivos, a través de la cual se ofrecerá a profesionales con cargos de responsabilidad en los centros sanitarios una formación especializada en dirección de personas, planificación estratégica, gestión económica, innovación, transformación digital y organización de servicios.

Como primera actuación, en 2027 se va a poner en marcha el Programa Integral de Formación en Liderazgo y Gestión Sanitaria para Equipos Directivos, que se desarrollará progresivamente durante los próximos años hasta consolidar en la Comunidad una cantera de profesionales de la alta gestión sanitaria.

Por último, el presupuesto permitirá desarrollar la Ley 3/2025, de 22 de diciembre, de medidas extraordinarias para impulsar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura. En aplicación de esta norma, se ha presentado ya a las organizaciones sindicales la primera declaración de puestos de difícil cobertura, que incluye plazas de anestesia y reanimación en Ávila (3), El Bierzo (4), Miranda de Ebro (2), Aranda de Duero (1) y Segovia (2), así como plazas de otorrinolaringología en El Bierzo (3), Palencia (4), Soria (2) y Miranda de Ebro (1).

Del mismo modo, se iniciará de forma inmediata la negociación de la primera convocatoria extraordinaria de movilidad voluntaria prevista en la Ley. De forma paralela, se negociarán las bases de los procesos específicos por concurso de méritos para aquellas plazas que no puedan cubrirse mediante la movilidad extraordinaria.

Por su parte, la Gerencia de Servicios Sociales contará con 220 millones, que permitirán iniciar los procesos necesarios para reforzar las plantillas de centros residenciales y centros de día, al tiempo que seguir con la formación y la especialización profesional para responder a los desafíos derivados de la dependencia, la discapacidad y los cuidados de larga duración.

Además, una prioridad será la prevención de las agresiones a los profesionales. Con este objetivo, a lo largo de 2027 se elaborará una estrategia específica en el ámbito de los servicios sociales, en colaboración con los colegios profesionales y con los agentes sociales, económicos y judiciales implicados.

Gasto en bienes y servicios

En cuanto al Capítulo II, destinado a financiar los gastos corrientes en bienes y servicios, cuenta con una dotación de 2.168,6 millones. De ellos, 1.677,3 millones corresponden a la Consejería y la Gerencia Regional de Salud, y el mayor esfuerzo económico se concentra en la adquisición de productos farmacéuticos hospitalarios y material sanitario para la Gerencia Regional de Salud, por un importe superior a 991 millones, lo que representa el 59 % del total del Capítulo II.

En 2027 se ampliarán las estrategias de compra centralizada de suministros y servicios, con 20 acuerdos marco vigentes por importe de licitación superior a los 213 millones para dos años, que integran más de 900 lotes de productos homologados. Asimismo, se adjudican de forma centralizada expedientes de medicamentos exclusivos, facilitando así a los centros su adquisición con un importante ahorro, con un importe superior a 428 millones.

Por su parte, la Gerencia de Servicios Sociales cuenta en el Capítulo II con un presupuesto para 2027 de 491,2 millones de euros, un 73,3 % más que en 2024. Esta partida concentra los recursos necesarios para garantizar la prestación de una amplia red de servicios de carácter social.

Transferencias corrientes

El capítulo IV 'Transferencias corrientes' representa, con 1.432 millones, el 21 % del presupuesto. Se destinarán en una parte importante a la prestación farmacéutica mediante receta, con un total de 866 millones, un 14,7 % más que en 2024.

Y se destinan 680.000 euros a la colaboración de la Gerencia Regional de Salud con 19 asociaciones de pacientes y familiares, dando cumplimiento al compromiso de la Junta de Castilla y León de fomentar la participación en el sistema sanitario.

A potenciar la investigación e innovación se destinarán 3,4 millones, recursos que permitirán reforzar las principales redes, plataformas y estructuras científico-tecnológicas de la Comunidad.

La consignación presupuestaria en el Capítulo IV para la Gerencia de Servicios Sociales, con 506,8 millones, se incrementa un 34,3 % respecto de 2024, disponiendo de 130 millones más, y constituye uno de los principales instrumentos para el desarrollo de las políticas de protección social y atención a la dependencia.

A través de este capítulo se financian, fundamentalmente, el Acuerdo Marco, dotado de 218 millones para la cofinanciación de los servicios sociales con las entidades locales, y las prestaciones del citado Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Del mismo modo, se incluyen las actuaciones dirigidas a promover el envejecimiento activo, la autonomía personal, la participación social y la prevención de la soledad no deseada, mediante programas de amplia implantación y reconocimiento social, como la Universidad de la Experiencia y el Club de los 60.

Inversiones reales

Los créditos consignados en los Capítulos VI y VII, correspondientes a 'Inversiones reales y transferencias de capital', superan los 304 millones, lo que representa un incremento del 13 % respecto al presupuesto anterior.

En primer lugar, a la Atención Primaria se destinan 45 millones para continuar ejecutando obras de construcción, reforma o ampliación en otros diez centros de salud y realizar trámites para construir o reformar otros veinte, además de efectuar obras de mantenimiento y mejora en los centros que lo precisen.

En concreto, y por provincias, las inversiones previstas serán las siguientes:

En la provincia de Ávila finalizarán las obras de ampliación y reforma del Centro de Salud de Madrigal de las Altas Torres y Arévalo, y concluirá la construcción del nuevo Centro de Salud de Sotillo de la Adrada. Además, se abordará la reforma del Punto de Atención Continuada del Centro de Salud Ávila Estación.

En la provincia de Burgos se iniciarán las obras de reforma del pabellón 4 del Hospital Militar, que permitirán la ampliación del Centro de Salud Las Huelgas. Se iniciarán también las obras del nuevo centro de salud de Roa de Duero y se redactarán los proyectos para el futuro centro de salud de Valle de Mena, así como para los de Villadiego y Melgar de Fernamental.

En la provincia de León está prevista la finalización del nuevo Centro de Salud de Sahagún y la licitación del proyecto de la Unidad de Fisioterapia del Centro de Salud de Pinilla-San Andrés del Rabanedo. Asimismo, comenzará una primera fase de reforma del Centro de Salud José Aguado. También, se avanzará en la preparación de los proyectos de Villaquilambre y Ponferrada I, una vez se disponga de las parcelas necesarias.

En la provincia de Palencia se ejecutarán las obras del nuevo Centro de Salud de Venta de Baños y se llevarán a cabo las obras de ampliación y reforma del de Torquemada. Se iniciarán también las obras de la reforma integral del Centro de Salud de Baltanás.

En la provincia de Salamanca se ejecutarán las obras del nuevo Centro de Salud San José-Zurguén.

En la provincia de Segovia continuarán las obras del nuevo Centro de Salud de Cuéllar. Asimismo, se iniciarán los trámites para licitar el proyecto del nuevo Centro de Salud de El Espinar.

En la provincia de Soria culminará la construcción del nuevo Centro de Salud de El Burgo de Osma, avanzará la ejecución del nuevo Centro de Salud Soria Norte y se iniciarán las obras del nuevo Centro de Salud de San Leonardo de Yagüe. A ello se sumará la redacción del proyecto de ampliación y reforma del Centro de Salud de Almazán.

En la provincia de Valladolid concluirán las obras de reforma del Centro de Salud de Medina de Rioseco y comenzará la construcción del nuevo Centro de Salud de Arturo Eyries. Del mismo modo, se redactará el proyecto del nuevo edificio para el Centro de Salud de La Pilarica y se iniciarán los trámites para licitar la redacción de los proyectos para el nuevo Centro de Salud Delicias II y para la ampliación de la Cistérniga, permitiendo disponer de unidad de fisioterapia.

Por último, en Zamora se iniciarán las obras para la ampliación del Centro de Salud de Villalpando, y comenzarán los trámites para licitar el proyecto de un nuevo centro Virgen de la Concha en la capital zamorana, una vez se disponga de la parcela.

A todas estas actuaciones se añade la dotación y renovación del equipamiento en Atención Primaria en distintas áreas asistenciales, incluyendo equipamiento clínico, de urgencias, fisioterapia, salud bucodental y radiología. Entre las actuaciones más destacadas figura la instalación de nuevos equipos de Radiología en los centros de salud de Sotillo de la Adrada (Ávila), Vitigudino y Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), y Aliste (Zamora). Asimismo, se ejecutarán los planes de montaje de mobiliario y equipamiento para los nuevos centros de salud de Sotillo de la Adrada y Madrigal de las Altas Torres (Ávila), Sahagún (León) y El Burgo de Osma (Soria).

Finalmente, en el ámbito de la Atención Primaria se ha previsto como novedad una línea de subvenciones para mejoras de los consultorios locales de los ayuntamientos, con una dotación de 1,5 millones de euros en el Capítulo VII.

Por lo que se refiere a inversiones en Atención Hospitalaria para 2027, se destinarán 165 millones a este nivel asistencial, de los que 92 son para obras y 73 para equipamiento. Por provincias, el desglose es el siguiente:

- En Ávila, tras la puesta en marcha de la Unidad Satélite de Radioterapia durante la pasada legislatura, entrará en funcionamiento el nuevo Hospital de Día Onco-Hematológico y finalizará la reforma del Servicio de Farmacia con la instalación de las nuevas salas blancas, lo que permitirá iniciar la primera fase para la ampliación del Servicio de Urgencias. Asimismo, se ampliará el área quirúrgica del Hospital Provincial con dos nuevos quirófanos de cirugía mayor ambulatoria.

- En Burgos se completarán las obras del nuevo Hospital de Aranda de Duero, una actuación cuya inversión global supera los 130 millones de euros. Además, en el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro se mejorarán las unidades de hospitalización y el laboratorio, y se incorporará una Resonancia Magnética.

En el Hospital Universitario de Burgos destaca la reestructuración de las áreas de Oncología Radioterápica y Radiofísica con la ejecución del tercer búnker de reserva, o la puesta en marcha de una nueva sala de Hemodinámica.

- En el Hospital de León continuarán las obras para la nueva unidad de Reanimación (REA), que supondrá una inversión superior a los 7 millones y permitirá la ampliación de puestos de UCI.

Y en el Hospital de El Bierzo darán comienzo las obras para la nueva Unidad Satélite de Radioterapia.

- En Palencia, una vez finalizada la obra de la Unidad Satélite de Radioterapia, se seguirá con la tramitación del nuevo contrato de redacción de proyecto y ejecución de obra del Nuevo Hospital Río Carrión, que incluye conjuntamente tanto el bloque técnico como la hospitalización, con una inversión de 250 millones de euros.

- En Salamanca se pondrá en funcionamiento el edificio de consultas externas del nuevo hospital.

- En Segovia se iniciará la ejecución de la nueva infraestructura sanitaria que permitirá una ampliación de los servicios de carácter ambulatorio, incluyendo consultas externas, hospitales de día y unidad satélite de radioterapia, todo en un edificio de 20.000 m2 y una inversión de más de 45 millones.

- En Soria, una vez finalizada la obra de modernización y ampliación del Hospital Santa Bárbara, que incluyó la dotación de Unidad Satélite de Radioterapia, con una inversión que superó los 100 millones, comenzará la primera fase de la reforma del Hospital Virgen del Mirón.

- En Valladolid se iniciarán los trámites para reanudar las obras del edificio de consultas externas del Hospital Clínico Universitario y los necesarios para ampliar el Hospital Universitario Río Hortega. En Medina del Campo se realizarán las obras para instalar una resonancia magnética.

- Y en Zamora se realizarán las obras pertinentes en el Hospital Virgen de la Concha para instalar la resonancia Magnética.

Además, se acometerán actuaciones de conservación y mejora de las infraestructuras hospitalarias existentes por importe de casi 19 millones, a lo que hay que añadir más de 73 millones para inversiones en equipamiento, tanto renovación y actualización del ya existente como adquisición de nuevas tecnologías, como por ejemplo nuevos equipos de cirugía robótica, exoesqueletos pediátricos o equipos de radiología digital.

Finalmente, las inversiones destinadas a Emergencias Sanitarias alcanzarán los 550.000 euros en obras y equipamiento. Esta dotación permitirá avanzar en la puesta en marcha de las nuevas unidades previstas en Medina de Rioseco (Valladolid), Sotillo de la Adrada y Madrigal de las Altas Torres (Ávila), Sahagún (León) y El Burgo de Osma (Soria).

En cuanto a los créditos consignados en el capítulo VI para la Gerencia de Servicios Sociales, los presupuestos para 2027 destinan 34,5 millones a inversiones en este ámbito, lo que supone un incremento del 33 % respecto a 2024, una vez descontada la aportación extraordinaria de los Fondos Europeos MRR.

Según ha explicado el consejero, 2027 será el año en el que comenzarán a hacerse más visibles los resultados del proceso de modernización de la red pública de centros de servicios sociales, adaptando las infraestructuras al nuevo modelo de atención centrada en la persona.

Para ello, se destinarán 26,5 millones a inversiones en infraestructuras, climatización y equipamiento, consolidando una red de centros más moderna y eficiente. Las primeras actuaciones se desarrollarán en la residencia Los Royales de Soria y en la residencia de Miranda de Ebro, con obras de eficiencia energética.

Las principales actuaciones previstas en las distintas provincias son las siguientes:

En Ávila se avanzará en la nueva residencia de personas mayores, una infraestructura con una dotación de 11,5 millones en 2027, que permitirá incrementar en 100 plazas la atención a personas dependientes.

En Burgos seguirá la implantación de nuevas unidades de convivencia en la residencia de personas mayores, completando el equipamiento de la de Aranda de Duero y finalizando la nueva sede de la Gerencia Territorial y de la Unidad de Valoración y Atención a la Dependencia. Todo ello con una anualidad de 4,8 millones en 2027.

En León seguirá la transformación de las residencias de León y Ponferrada, y se pondrá en funcionamiento la nueva Unidad de Valoración y Atención a la Dependencia. Estas actuaciones tendrán un millón previsto para 2027.

En Palencia continuará la apertura de nuevas unidades de convivencia mediante una inversión de medio millón durante el próximo ejercicio.

En Salamanca se mejorarán los centros de atención a personas con discapacidad intelectual de Salamanca y Béjar, con una inversión superior a un millón, de la que más de la mitad se materializará en 2027.

En Segovia se avanzará en la creación de unidades de convivencia en la residencia de personas mayores y en la adaptación de la residencia de San Lorenzo al nuevo modelo de atención, con una previsión de ejecución cercana a 100.000 euros en 2027.

En Soria continuarán las mejoras en la residencia Los Royales en cuanto a su adaptación al modelo de unidades de convivencia, con una inversión superior al millón de euros.

En Valladolid se desarrollarán actuaciones en las residencias de Valladolid y Parquesol, con la reconversión de plazas para personas dependientes, con una inversión de un millón prevista para 2027.

Y en Zamora se pondrá en funcionamiento la nueva residencia de personas mayores, que permitirá crear 180 plazas para personas dependientes, es decir, 152 más que las ahora disponibles. A ello se sumarán la adaptación de la residencia de Benavente y la renovación del centro Virgen del Yermo, dentro de una anualidad de 900.000 euros.

Planificación

El programa de Planificación y Desarrollo cuenta en 2027 con una dotación cercana a los 1,2 millones, destinada a fortalecer la capacidad de anticipación del sistema sanitario de Castilla y León gracias a los instrumentos estratégicos puestos en marcha.

Entre ellos destacan el Plan Integral de Enfermedades Raras de Castilla y León 2023-2027 o el V Plan de Salud de Castilla y León 2032, que incorpora una visión intersectorial de la salud y refuerza el enfoque de salud en todas las políticas; el Plan Estratégico de Medicina Personalizada y de Precisión de Castilla y León 2024-2030, llamado a liderar la transformación de la práctica clínica; y el Plan de Investigación e Innovación en Salud 2023-2027, que fortalece la investigación traslacional impulsando desarrollos como la reciente Estrategia de Investigación e Innovación en Terapias Avanzadas de Castilla y León 2025-2030.

Por otra parte, se impulsará la aprobación del Plan de Cuidados Paliativos de Castilla y León y la elaboración de la futura Estrategia de Atención al Paciente Oncológico de Castilla y León. Asimismo, se iniciarán los trabajos que servirán para la elaboración del futuro Modelo de Atención Sociosanitaria de Castilla y León.

Este esfuerzo de planificación se verá, además, reforzado con el avance de otras iniciativas estratégicas impulsadas desde distintos ámbitos de la Consejería, como el Plan de Calidad y Seguridad del Paciente, el Plan Persona, la futura Estrategia Integral de Abordaje de la Obesidad Infantil, la Estrategia Cardio-Metabólica-Renal y la Estrategia de Salud Digital de Castilla y León, al igual que la del II Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2024-2027 y la Estrategia de Cuidados de Larga Duración y Fomento del Envejecimiento Activo y Saludable 2025-2027 en el ámbito de los servicios sociales.

Salud Pública

El Programa de Salud Pública dispondrá en 2027 de 143,2 millones, lo que supone un incremento presupuestario del 29,4 % con respecto a 2024. El principal factor que explica este aumento es el refuerzo de la política vacunal, con una inversión superior a los 65 millones. Este montante se destinará a la adquisición de dosis tanto para el calendario vacunal universal como para personas pertenecientes a grupos de riesgo y viajeros internacionales.

En la presente campaña, la vacuna frente al VRS se está recomendando a personas de 18 años o más institucionalizadas en centros de mayores o de atención a la discapacidad que no hayan sido vacunadas previamente, así como a pacientes con condiciones de muy alto riesgo. En 2027 se extenderá la vacunación a más grupos de riesgo, como el de las personas con enfermedades cardiorrespiratorias graves.

También en 2026 se ha aumentado considerablemente el número de dosis adquiridas de vacuna frente a Herpes Zóster para personas de 65 y 80 años, así como para grupos de riesgo. La novedad para 2027 es que se ofertará la vacuna a una nueva cohorte con el objeto de reducir la población pendiente: se podrán vacunar quienes cumplan 65 y 80 años en 2027 y, además, las personas que cumplan 71 años.

Tras haber iniciado en 2025 y 2026 la captación activa de varones no vacunados frente al Virus del Papiloma Humano (VPH), hasta los 18 y 25 años respectivamente, en 2027 se dará continuidad a esta captación hasta alcanzar los objetivos de cobertura óptimos.

En la temporada 2026 se ha incrementado el número de cohortes de niños a vacunar frente a la gripe estacional, aumentando el límite desde los 8 hasta los 11 años inclusive. La inmunización se realiza en otoño mediante la vacuna de administración intranasal. El objetivo es frenar un virus que en algunas temporadas llega a enfermar al 50 % de la población infantil, que es además un colectivo que constituye una importante vía de transmisión entre la población adulta.

Con respecto a la vacunación frente a la COVID-19, el año 2027 marcará un cambio en la gestión, ya que hasta la presente temporada el coste de las dosis era abonado por el Ministerio de Sanidad, y a partir del próximo ejercicio, con la finalización de los contratos plurianuales, la Comunidad asumirá íntegramente la adquisición de las vacunas frente a la COVID-19, para lo cual ha presupuestado más de 10 millones.

Por otra parte, ante el aumento significativo del número de viajeros internacionales en los últimos años, el presupuesto de 2027 refuerza el área de vacunación para evitar la importación de enfermedades infecciosas controladas o erradicadas en el entorno. En este ámbito, se comprarán nuevas vacunas de acuerdo con las recomendaciones nacionales e internacionales, destacando como novedad la inclusión de la vacuna frente al virus chikungunya.

Junto a la vacunación, la detección precoz constituye uno de los grandes pilares de la Salud Pública y una de las herramientas más valiosas para mejorar las expectativas de salud de la población. Por ello, los presupuestos refuerzan el programa de cribado neonatal, de manera que Castilla y León ha iniciado el proceso de validación de más enfermedades con el objetivo de incorporarlas al Programa, de tal forma que se cribarán hasta 29 enfermedades congénitas a partir del 1 de enero de 2027. De este modo, la cartera de servicios autonómica superará de nuevo las prestaciones contempladas en la cartera común de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud.

Los presupuestos de 2027 permitirán seguir reforzando los programas de cribado de cáncer de mama, de cuello de útero y colorrectal mediante mejoras en sus sistemas de gestión y seguimiento. Asimismo, se avanzará en los trabajos necesarios para la implantación del programa de cribado de cáncer de pulmón.

Además, se incrementarán un 27 % las cantidades destinadas al apoyo a programas de estudio e investigaciones en diagnóstico genético del cáncer hereditario, hasta los 460.000 euros.

Destaca también la lucha contra las enfermedades no transmisibles, que siguen constituyendo una de las principales amenazas para la salud de la población y uno de los desafíos de salud pública. Para hacer frente a factores de riesgo como la obesidad, el sedentarismo o los hábitos poco saludables, se comenzará a elaborar una Estrategia Integral de Abordaje de la Obesidad Infantil, con actuaciones coordinadas desde los ámbitos sanitario, educativo y deportivo.

Asistencia Sanitaria

El programa de Asistencia Sanitaria incluye, en primer lugar, el subprograma de Atención Primaria, que contará el año que viene con 1.772 millones, casi 218 más que en el ejercicio anterior, y se sustenta en cuatro grandes ejes de actuación:

En primer lugar, seguirá mejorando la accesibilidad de los ciudadanos al sistema sanitario mediante la digitalización de procesos y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, avanzando en la tramitación electrónica y en la incorporación de nuevas tecnologías en los consultorios locales, al tiempo que se desarrollarán actuaciones formativas para facilitar a los ciudadanos el uso de las herramientas digitales y de los servicios que Sacyl pone a su disposición.

Se trabajará, además, en extender las herramientas de telemedicina, incluyendo la videopresencia, las interconsultas no presenciales y las teleconsultas, mejorando la coordinación entre Atención Primaria y Hospitalaria y reduciendo desplazamientos innecesarios, especialmente en las zonas rurales.

En segundo lugar, se reforzará la capacidad resolutiva de la Atención Primaria para que los ciudadanos puedan recibir más prestaciones, más pruebas y más atención especializada desde su propio centro de salud. Se trata, por ejemplo, de la atención domiciliaria mediante la incorporación de equipamiento de monitorización sanitaria digital, los conocidos como maletines digitales, que permiten integrar directamente en la historia clínica electrónica la información obtenida durante la asistencia prestada en el domicilio.

En tercer lugar, se potenciará la atención a las personas con enfermedades crónicas y a los pacientes frágiles, así como una mayor continuidad asistencial. Los objetivos son la actualización del Proceso Asistencial Integrado del Paciente Crónico Complejo, la implantación del Proceso Asistencial Integrado de la enfermedad de Parkinson y el desarrollo de proyectos de telemonitorización para pacientes con insuficiencia cardiaca.

Además, se ampliará la cartera de servicios dirigida a las situaciones de cronicidad y fragilidad, reforzando la asistencia domiciliaria de las personas mayores dependientes y la coordinación con los centros residenciales.

Y, tras culminar en 2026 la implantación de las Unidades y Programas de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico en todas las áreas de salud, se pasará a su extensión al medio rural, incorporando nuevas unidades en todas las provincias.

Y en cuarto lugar, se ampliarán las prestaciones y servicios que se ofrecen desde la Atención Primaria como principal espacio de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención cercana a los ciudadanos, reforzando la atención prestada por la enfermería, tanto en los centros como en los domicilios, potenciando su papel en el seguimiento de pacientes y en la continuidad de los cuidados.

En el subprograma de Atención Especializada, dotado con 3.237 millones -casi 389 más, un aumento del 13,7 %-, destaca en primer lugar el nuevo plan integral de reducción y mejora de las listas de espera y optimización de la atención, que tiene como objetivo consolidar las actuaciones de los últimos años e incorporar nuevas líneas para reducir demoras.

El presupuesto también quiere impulsar una profunda transformación de la Atención Especializada mediante la incorporación de nuevas prestaciones, el fortalecimiento de las redes asistenciales de alta complejidad, la innovación diagnóstica y terapéutica y el desarrollo de la medicina personalizada de precisión.

Todo ello responde a una misma estrategia: combinar excelencia clínica, innovación y equidad territorial para que los avances de la medicina lleguen a todos los ciudadanos. Y si hay un ámbito en el que esa apuesta se refleja de manera especialmente clara es la atención oncológica, que continuará siendo una de las grandes prioridades.

La red asistencial de atención integral al cáncer de Castilla y León estará estructurada en cuatro nodos asistenciales en los hospitales de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, y seis centros satélites, articulados en torno a un Centro Integral de Cáncer en Salamanca, reforzando el trabajo en red y garantizando una atención oncológica de calidad en condiciones de equidad.

En este marco, continuarán extendiéndose los tratamientos que ya están transformando el abordaje de numerosos procesos oncológicos, como la inmunoterapia, las terapias CAR-T y otras terapias avanzadas de última generación.

La mejora en la capacidad tecnológica de los hospitales de Sacyl es esencial, según ha explicado Alejandro Vázquez, para continuar desarrollando la Red Molecular de Oncopatología Regional, una estructura estratégica que permite adaptar los tratamientos a las características genéticas y moleculares de cada tumor y que constituye uno de los pilares de la medicina personalizada de precisión en Castilla y León.

Asimismo, se completará el despliegue de la red de unidades satélite de radioterapia iniciada la pasada legislatura. Tras la puesta en marcha de las unidades de Ávila y Soria, el año que viene entrará en funcionamiento la unidad de Palencia, el inicio de las obras de El Bierzo y el desarrollo de la futura unidad de Segovia.

Paralelamente, se ampliarán las prestaciones de Oncología Radioterápica mediante la incorporación de nuevas técnicas, como la braquiterapia prostática de baja tasa en Salamanca y la braquiterapia ginecológica de alta tasa en León.

Destaca también el apoyo a la Red Asistencial para Niños y Adolescentes con Cáncer de Castilla y León, garantizando la atención integral de estos pacientes dentro de la Comunidad siempre que sea posible. O el acceso a la protonterapia, una de las técnicas más avanzadas de radioterapia actualmente disponibles, indicada en especial para pacientes pediátricos.

Y también llegan a Castilla y León las nuevas alternativas terapéuticas de alto valor añadido, como la terapia de campos eléctricos alternos (TTFields) para pacientes con glioblastoma de nuevo diagnóstico (tumor cerebral), ampliando el acceso a las innovaciones que están transformando las expectativas de supervivencia.

Dentro de este marco de mejora, también seguirá la implantación de circuitos de diagnóstico rápido de cáncer, así como la creación de unidades de referencia para tumores complejos.

También se culminará el Proyecto Corporativo de Patología Digital en Red, mediante la conexión de los 14 hospitales de Castilla y León a nivel de anatomía patológica con la digitalización de todas las muestras y la conexión en red.

Según el consejero, si la incorporación de terapias avanzadas está transformando la forma de tratar muchas enfermedades, el siguiente salto consiste en ser capaces de anticiparse a ellas, diagnosticarlas antes y seleccionar para cada paciente el tratamiento más adecuado. Por ello, continuará el despliegue del Plan de Medicina Personalizada de Precisión, impulsando su incorporación a la práctica clínica habitual mediante la integración progresiva de la secuenciación genética y la ampliación de la cartera de estudios genéticos y moleculares disponibles.

Otros compromisos previstos serán la extensión de las prestaciones de las Unidades de Reproducción Humana Asistida a los hospitales de Burgos, León y Salamanca; compromiso con las personas con ELA mediante una mejor coordinación asistencial; o el nuevo programa de donación de órganos en asistolia controlada y un nuevo plan de cuidados paliativos que definirá un modelo integral de atención para pacientes adultos y pediátricos.

Otro de los objetivos clave será el despliegue de la Estrategia de Atención en Salud Mental, con la Red de Detección y Alerta para la Prevención de las Conductas Suicidas -extendiéndola a servicios hospitalarios implicados o a la atención primaria-, las Unidades de Hospitalización Breve Infanto-Juvenil y la elaboración de un Plan Integral de Salud Mental Infanto-Juvenil.

Se acercará también la salud mental a la Atención Primaria y al medio rural mediante el desplazamiento de profesionales de psiquiatría, psicología y enfermería especialista de los Equipos de Salud Mental a un mayor número de centros de salud, favoreciendo una atención más cercana.

Otras novedades tienen que ver con la ampliación de los derechos de los pacientes. Tras la extensión del derecho a la segunda opinión médica, se facilitará la formalización de los documentos de instrucciones previas, con especial atención al medio rural, o el desarrollo normativo del acceso a la historia clínica, simplificando procedimientos y reforzando las garantías para ciudadanos y profesionales.

Destaca también el Plan Estratégico de Cuidados de Castilla y León, una iniciativa transversal que situará esta materia como uno de los ejes estratégicos del sistema sanitario.

Por lo que a atención farmacológica se refiere, con 1.260 millones consignados entre primaria, hemoderivados y hospitales, seguirá la conciliación de los tratamientos en las transiciones asistenciales, de forma que garanticen la coherencia de los tratamientos al ingreso y alta de pacientes en el Hospital, y se mejorará la terapéutica en pacientes institucionalizados.

Una vez implantado en León y El Bierzo el acceso de los medicamentos de dispensación hospitalaria a pacientes que residen en zonas rurales, se extenderá el proyecto de entrega en proximidad a través de oficinas de farmacia.

También se mejorará la accesibilidad de los pacientes a la prestación ortoprotésica en Sacyl mediante la prescripción y dispensación electrónicas y minimizando el adelanto del importe en la dispensación de dichos productos. O más ayudas dirigidas a quienes deben desplazarse a otra área de salud para recibir asistencia sanitaria, duplicando las ayudas destinadas a manutención y desplazamiento.

En cuanto al subprograma de Emergencias Sanitarias, contará en 2027 con una dotación de más de 146 millones, con un incremento del 30,7 % para consolidar las mejoras del transporte sanitario realizadas este año, tanto aéreo como terrestre, y seguir reforzando uno de los servicios más valorados por los ciudadanos, al disponer de 214 unidades asistenciales, integradas por 204 ambulancias y 10 helicópteros sanitarios, uno en cada provincia y otro más en El Bierzo, que realizan cerca de 1.000 intervenciones cada día.

A ello se sumará el refuerzo del dispositivo asistencial con cinco bases de Soporte Vital Avanzado, con sus correspondientes efectivos, en Ponferrada, León, Valladolid, Burgos y en Salamanca, así como de una mejora sustancial de la capacidad operativa del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias (CCU).

Y en 2027, se trabajará en la preparación del nuevo contrato de ambulancias para dotar de unidades asistenciales de emergencias a los Puntos de Atención Continuada rurales.

Bienestar Social

De los 1.277 millones presupuestados para las políticas de servicios sociales en 2027, se van a atender tres grandes prioridades: el fomento de la calidad de vida de las personas mayores, la atención a las personas con discapacidad y los cuidados de larga duración y atención a la dependencia.

En cuanto a la calidad de vida de las personas mayores, se destinan 410,5 millones -incremento de un 34,8 %-, con el objetivo de reforzar las actuaciones dirigidas a impulsar nuevas medidas que favorezcan el envejecimiento activo y saludable, prevenir la soledad no deseada, reforzar la autonomía personal y mejorar la protección de las personas mayores frente a situaciones de vulnerabilidad.

Destacan, por ejemplo, la financiación de la Red de Federaciones de Jubilados y pensionistas de Castilla y León, formada por más de 1.500 asociaciones en las que participan más de 136.000 personas mayores; ampliación de la oferta de actividades culturales, formativas, recreativas y de participación social dirigidas a las personas mayores, a través del Club de los 60 y del Carné 60 Castilla y León, que cuenta con más de 368.000 socios; financiación del Programa Interuniversitario de la Experiencia, especialmente en el mundo rural, que cuenta con 42 sedes y más de 6.600 alumnos; o nuevos Espacios de Encuentro, iniciativa que ha resultado de ayuda a personas con especiales dificultades derivadas del aislamiento social.

Otro objetivo relevante para 2027 será la prevención del maltrato y lucha contra los fraudes, con actuaciones específicas para prevenir estafas y abusos económicos que afectan especialmente a las personas mayores, mediante campañas informativas y formación que permitan reconocer situaciones de engaño, especialmente las relacionadas con medios digitales, comunicaciones telefónicas, operaciones bancarias y contratación de servicios.

Como última actuación relacionada con la calidad de vida de las personas mayores destaca la promoción de la autonomía personal, una de las principales herramientas para favorecer que estos colectivos puedan permanecer en su entorno habitual y desarrollar su proyecto vital con seguridad, independencia y calidad de vida.

Para ello, como novedad para 2027 se destinarán 10 millones a un programa de mejora de accesibilidad en las viviendas de las personas mayores, que financiará actuaciones como la sustitución de bañeras por platos de ducha y otras adaptaciones destinadas a eliminar barreras arquitectónicas, prevenir accidentes domésticos y favorecer la permanencia en el hogar, con el objetivo de llegar a todas las personas que lo soliciten.

También se pondrá en marcha una nueva línea de adaptación de viviendas y ayudas técnicas mediante sistemas de control domótico, dotada con 800.000 euros en 2027, destinada a personas con graves dificultades de movilidad. Y se reforzará la colaboración con la Federación de Asociaciones de Familiares Enfermos de Alzheimer.

La segunda de las prioridades en materia de Bienestar Social es la atención a las personas con discapacidad, con 301 millones de euros, un incremento de un 40,7 %.

Se prevén actuaciones específicas en áreas clave:

En Atención Temprana, 5 millones para consolidar un servicio de referencia que atiende toda la demanda sin lista de espera. Durante el último ejercicio fueron atendidos 3.310 menores, de los cuales 1.215 residían en el medio rural, mediante una red formada por 137 profesionales y 21 equipos especializados.

En el ámbito universitario, colaboración con las cuatro universidades públicas de Castilla y León para promover la inclusión de las personas con discapacidad, mediante actuaciones de sensibilización, apoyo al alumnado, eliminación de barreras y desarrollo de programas innovadores.

Y la inclusión laboral seguirá siendo una de las principales líneas de actuación, con los programas de inserción sociolaboral dotados con 11,1 millones.

La tercera de las prioridades en el área de Bienestar Social son los cuidados de larga duración y atención a la dependencia, con la prioridad de avanzar hacia un modelo de cuidados que permita a las personas permanecer en su entorno habitual el mayor tiempo posible, modelo en el que se encuentra el programa 'A Gusto en Casa', que ha alcanzado ya a más de 6.360 usuarios en más de 1.000 municipios, acercando apoyos personalizados allí donde reside la persona y garantizando la igualdad de oportunidades en todo el territorio, especialmente en el medio rural.

Destaca también el 'Programa INTecum', destinado a personas con enfermedades avanzadas o en situación de especial complejidad asistencial, con 5,6 millones. Este recurso permite ofrecer una atención integral y coordinada entre los sistemas sanitario y social, garantizando cuidados personalizados tanto a las personas atendidas como a sus familias. Desde su puesta en marcha ha prestado apoyo a 4.340 personas.

O la atención específica a las personas afectadas por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades altamente incapacitantes, facilitando atención especializada en el domicilio, productos de apoyo, adaptación de viviendas, asistencia personal y acompañamiento a las familias cuidadoras.

Otro objeto será mejorar el Servicio de Ayuda a Domicilio, que constituye uno de los pilares fundamentales del sistema de atención. Actualmente supera los 40.000 usuarios, gracias a la colaboración permanente con diputaciones provinciales y ayuntamientos. Además de los 22 millones de incremento en la adenda del 2026 del Acuerdo Marco que está tramitándose en estos momentos, en 2027 se aumentará otro 40 % la financiación en función de la demanda y necesidades reales de los usuarios, así como para ampliar el servicio de comidas en el ámbito rural.

La teleasistencia avanzada seguirá siendo una de las actuaciones estratégicas de la Consejería, por lo que se han presupuestado 16 millones, es decir un 60 % más, lo que permitirá consolidar un servicio que presta atención a cerca de 70.000 personas, con la previsión de incorporar 10.000 nuevos usuarios a lo largo del próximo año.

Junto al fortalecimiento de los cuidados en el hogar, seguirá modernizándose la red de recursos residenciales y de atención diurna, con la implantación del modelo de atención centrada en la persona y el desarrollo de unidades de convivencia.

Así, se ampliará la oferta de plazas de financiación pública para personas mayores y personas con discapacidad. Antes de finalizar el presente ejercicio se habrá culminado un importante incremento de la concertación de plazas residenciales, viviendas y centros de día con casi 500 nuevas plazas. Y los 50 millones de incremento previstos en los presupuestos de 2027 permitirán consolidar la red de atención residencial y de cuidados de larga duración e incrementarla en, al menos, otras 200 plazas más.

Por último, el próximo ejercicio se va a potenciar la atención sociosanitaria, por lo que ya se está diseñando una estrategia de coordinación de procesos y actuaciones entre los profesionales de ambos ámbitos, sanitario y social, con el objetivo de lograr una atención continuada de las personas en función de sus necesidades.

En este ámbito, las Unidades de Convalecencia Sociosanitaria permiten ofrecer simultáneamente cuidados sociales y sanitarios de baja intensidad, favorecen la recuperación funcional de las personas en situación de dependencia o con procesos crónicos complejos, evitando ingresos innecesarios y reduciendo estancias prolongadas en el sistema sanitario, avanzando así hacia un modelo de atención más integrado, eficiente y centrado en las necesidades de cada persona.

Investigación e Innovación

El programa de Investigación y Desarrollo cuenta con una dotación de 11 millones, destinados a seguir reforzando la capacidad científica e innovadora de Castilla y León como motores de transformación del sistema de salud, con cinco líneas de actuación principales.

En primer lugar, para impulsar la Estrategia de Investigación e Innovación en Terapias Avanzadas de Castilla y León 2025-2030, se pondrá en marcha una convocatoria específica de ayudas a proyectos de investigación dirigidos a los grupos integrados en el Centro en Red de Terapias Avanzadas de Castilla y León (CreTACYL), favoreciendo la colaboración y la generación de resultados con potencial aplicación clínica.

En segundo lugar, se incrementará el presupuesto para apoyar a la Red de Institutos de Investigación Biosanitaria de Castilla y León, alcanzando los 2,5 millones, con el objetivo de preparar la acreditación de los institutos de Valladolid, León y Burgos.

En tercer lugar, continuará la actividad investigadora en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud, con una inversión superior a 2 millones, que permitirá, por una parte, financiar los proyectos de investigación biosanitaria, de gestión sanitaria y de atención sociosanitaria desarrollados por los profesionales, y por otra, realizar actuaciones de intensificación de la actividad investigadora.

En cuarto lugar, se impulsará la investigación y la innovación en Atención Primaria, una prioridad estratégica para la Consejería.

Y en quinto lugar, se promoverá una mayor participación de la sociedad en la investigación y la innovación en salud mediante el establecimiento de alianzas estratégicas con universidades, centros de investigación, empresas, asociaciones de pacientes y otras entidades del ecosistema innovador.

En el ámbito de la innovación en servicios sociales, hay que destacar la potenciación del Hub de Innovación Tecnológica La Aldehuela, en Zamora, un espacio de colaboración entre administraciones, universidades, centros tecnológicos, entidades sociales y empresas que permite desarrollar nuevas soluciones para modernizar los cuidados y consolidar a Castilla y León como una referencia en innovación social aplicada al bienestar.

Y la Feria Internacional de los Cuidados (FITECU), que se celebra en 2027, como un espacio de encuentro, de transferencia de conocimiento y cooperación entre sector tecnológico, social y asistencial.

Transformación digital

En el ámbito de la Gerencia Regional de Salud, el programa destinado a Telecomunicaciones y Sociedad de la Información cuenta con una dotación de casi 68 millones, un 15,6 % más.

Entre los objetivos más importantes destacan nuevas funcionalidades de Historia Clínica Electrónica y la extensión del Escritorio Profesional, que actuará como puerta de entrada común a la información clínica y a los sistemas corporativos, junto con nuevos desarrollos para urgencias, hospitalización, consultas externas o interconsultas.

Seguirá la evolución de los sistemas clínicos corporativos, de la plataforma de electrocardiogramas, de patología digital, de reproducción asistida y de la prescripción ortoprotésica electrónica. Y continuará el despliegue de los proyectos corporativos vinculados al proceso quirúrgico, así como del sistema de información y peticiones de laboratorio.

El objetivo pasa también por mejorar los servicios digitales dirigidos a la población prestados a través de Sacyl Conecta y Sacyl Responde, con el asistente virtual de voz para la gestión de citas y con servicios como la gestión inteligente de la demanda, los recordatorios de citas en Atención Primaria y Atención Hospitalaria y los procesos automatizados de comunicación al ciudadano en Atención Primaria que contribuyan a una gestión más proactiva, personalizada y eficiente.

En el ámbito de inteligencia artificial y sistemas integrados se va a desarrollar la gobernanza de la inteligencia artificial mediante la Oficina IA-Espacio de Datos y apoyo al Comité Experto IA-Sacyl; la consolidación de algoritmos con marcado CE para radiografía de tórax, mamografía y medicina personalizada de precisión; o la ampliación de la patología digital con algoritmos de ayuda al diagnóstico.

Y en conectividad y telecomunicaciones, se extenderá la cobertura inalámbrica y la conectividad de centros sanitarios, incluidos los consultorios locales del medio rural, con soluciones satelitales para dotar de cobertura a localidades sin banda ancha suficiente.

En cuanto a la Gerencia de Servicios Sociales, en 2027 habrá 8 millones para continuar impulsando la transformación digital, avanzando en la digitalización de los servicios sociales a través de la Historia Social Única, una herramienta que integra en un mismo entorno a todos los agentes que participan en la atención social.

En segundo término, se añadirán nuevos desarrollos y funcionalidades al SAUSS, un sistema que integra toda la gestión social y que contará, además, con un nuevo Centro de Atención a Usuarios para prestar apoyo permanente a los más de 5.000 profesionales que trabajan cada día al servicio de las personas.

Gracias a esta evolución tecnológica se avanzará hacia la interoperabilidad entre los sistemas social y sanitario. Un buen ejemplo es la incorporación de los informes de salud de los menores de tres años, lo que permitirá agilizar el acceso a la dependencia y a la atención temprana.

Y en tercer lugar, se impulsará la tecnología aplicada a los cuidados mediante el desarrollo de GIRESS 2.0, la consolidación de la Red de Residencias Digitales y la implantación de nuevas soluciones tecnológicas para mejorar la atención, la seguridad y el seguimiento de las personas atendidas.

Fundaciones

Por último, el consejero de Sanidad y Bienestar Social se ha referido al presupuesto de las fundaciones públicas adscritas a su departamento.

En cuanto a la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, tiene asignada una dotación de 26 millones, lo que permitirá mantener los programas que viene desarrollando de donación de sangre de cordón, biobanco, banco de tejidos y preparados biológicos, banco de leche materna, cribado neonatal de enfermedades congénitas y programa de garantía externa de calidad para laboratorios de inmunología.

En segundo lugar, la Fundación de Investigación Biomédica de Salamanca (FIBSAL), fundación pública sin ánimo de lucro que tiene por objeto favorecer y facilitar el desarrollo de una investigación biomédica de excelencia en Castilla y León, actuando como estructura única de gestión del Instituto de investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), en 2027 contará con presupuesto propio, lo que permitirá garantizar su funcionamiento y reforzar su papel estratégico, con un volumen de gasto cercano a los 13 millones.

Por último, la Fundación de Apoyos y Acción Social de Castilla y León cuenta con un presupuesto de 6,3 millones para desempeñar una función pública esencial en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad que precisan apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica. A través de curatelas, defensas y administraciones judiciales, así como mediante actuaciones de acompañamiento social y coordinación institucional, esta Fundación contribuye a que las personas beneficiarias puedan desarrollar sus proyectos de vida con la mayor autonomía posible.