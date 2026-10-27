Sacyl declara 22 puestos de difícil cobertura en siete hospitales de Castilla y León

La Gerencia Regional de Salud ha comunicado a los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad que va a proceder a la primera declaración de puestos de difícil cobertura en los centros y hospitales de Sacyl.

Una medida que se llevará a cabo tras el análisis realizado en los últimos meses en cumplimiento de la Ley 3/2025 de medidas extraordinarias para impulsar la provisión "estable y permanente" de puestos sanitarios de difícil cobertura y garantizar la asistencia sanitaria en el Servicio de Salud de Castilla y León.

Así, asegura que tras varios meses de estudio piloto centrado en las especialidades con mayor urgencia asistencial, el análisis de la administración se ha concretado en la oferta inicial de plazas para las áreas de Anestesiología y Reanimación, que sumará 12 vacantes, y de Otorrinolaringología, que contará con otras 10.

En el caso de Anestesia y Reanimación, las plazas se repartirán entre el Hospital El Bierzo, que sumará cuatro profesionales; el Complejo Asistencial de Ávila, con tres; los centros de Miranda de Ebro y Segovia, con dos puestos cada uno; y el Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero, con uno.

Por su parte, la especialidad de Otorrinolaringología reforzará el Complejo Asistencial de Palencia con cuatro plazas, el Hospital El Bierzo con tres, el Complejo Asistencial de Soria con dos y el hospital mirandés con un puesto más.

Durante el encuentro sectorial también se ha presentado a los representantes de los trabajadores el primer borrador de las bases que regirán el concurso extraordinario de movilidad voluntaria.

El objetivo fijado por la Junta de Castilla y León es resolver esta fase de traslados a más tardar en marzo de 2027.

Paralelamente, la Consejería y los agentes sociales negociarán las condiciones de las convocatorias específicas de concurso de méritos, un mecanismo de nuevo ingreso que se activará para cubrir por selección directa aquellas plazas que no queden resueltas en el proceso previo de movilidad.

Según ha señalado la Consejería, el objetivo es continuar de "manera progresiva" con el estudio y desarrollo de los puestos en el resto de las especialidades y/o centros "en las que resulte preciso, con el compromiso de llevar a cabo un seguimiento continuado y permanente de este tipo de puestos, siempre en función de la evolución de las necesidades asistenciales".