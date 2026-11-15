La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes rachas de viento de hasta 70 km/h en una provincia de Castilla y León
El aviso está activo para esta jornada de domingo, 15 de noviembre.
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento para este domingo, 15 de noviembre, en la provincia de Burgos.
La zona afectada es el norte de la provincia y el aviso se ha activado a las 9:00 horas y durará hasta las 17:59 horas.
Las rachas máximas podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora con viento de suroeste, informan desde la Aemet.