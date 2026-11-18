La Fundación TecnoVitae ha entregado 2.500 euros a Cáritas de Villafranca de los Barros (Badajoz). Cedida

TecnoVitae entrega a Cáritas 2.500 euros donados por La Hormiga Verde: “Es un orgullo”

La Fundación TecnoVitae ha entregado 2.500 euros a Cáritas de Villafranca de los Barros (Badajoz).

El dinero procede de los IX Premios de la Industria en España y ha sido donado por La Hormiga Verde, empresa reconocida en la categoría de Industria Solidaria.

La compañía ha decidido destinar la dotación económica del premio a esta entidad para apoyar la labor que desarrolla con las personas y familias que necesitan ayuda.

En el acto de entrega han participado Javier Escribano, director general de la Fundación TecnoVitae, y Guenther Eduardo Boelhoff, director de Cáritas Valladolid, que ha recogido la donación en nombre de la entidad de Villafranca de los Barros.

Desde Cáritas han agradecido tanto a la fundación como a La Hormiga Verde que hayan contado con la organización para recibir esta aportación.

“Es un orgullo que una empresa como La Hormiga Verde, que realiza esta labor tan importante, haya pensado en nosotros y haya querido compartir este reconocimiento con nuestra entidad”, han señalado.

La entidad considera que los 2.500 euros suponen un respaldo a su trabajo diario y una ayuda para seguir atendiendo a quienes más lo necesitan.

También ha destacado el papel de empresas que, además de desarrollar su actividad económica, contribuyen a mejorar la vida de las personas.

Compromiso social

La donación forma parte de la categoría Industria Solidaria de los Premios de la Industria en España. Este reconocimiento distingue a empresas que desarrollan iniciativas con un impacto positivo en la sociedad.

En esta edición, La Hormiga Verde ha elegido a Cáritas de Villafranca de los Barros como destinataria del dinero del premio.

Con esta iniciativa, la Fundación TecnoVitae busca destacar el papel de la industria más allá de su actividad económica.

La organización defiende que las empresas también pueden contribuir al bienestar social y apoyar proyectos que mejoren la vida de las personas.