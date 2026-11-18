Castilla y León, el segundo peor saldo vegetativo de España: mueren 16.271 personas más de las que nacen

El año 2025 no fue esperanzador vegetativamente hablando para Castilla y León. Tanto es así, que murieron 16.271 personas más de las que nacieron a fecha de cierre de los datos, según el último informe de Movimiento Natural de la Población publicado este miércoles por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estas cifras suponen el segundo saldo vegetativo más negativo de toda España, únicamente por detrás de Galicia, donde murieron 19.838 personas más de las que nacieron en 2025.

El pasado año murieron 28.877 personas en Castilla y León frente a las 12.606 que nacieron. Aunque el saldo es negativo, la natalidad incrementó durante el 2025 con respecto al año predecesor.

El crecimiento de los nacimientos en la Comunidad fue de un 0,52%, lejos del 1,2% que se registró en España, es decir, por debajo de la mitad. Mientras que a nivel nacional fueron 3.679 más los nacimientos, hasta los 321.684, con respecto a 2024, en Castilla y León el crecimiento se limitó a 65 nacimientos más.

Las muertes, por otro lado, crecieron un 1,08% en Castilla y León, frente a un 2% del aumento en España, que registró 444.945 personas fallecidas durante 2025. Cabe resaltar, además, que la diferencia entre fallecimientos y nacimientos en Castilla y León se ha ampliado en 244 en comparación con 2024.

En cuanto a la esperanza de vida al nacer, en Castilla y León se situó por encima de la media nacional, con 84,6 y 84,1 años, respectivamente. Por otro lado, la edad media de los ciudadanos castellanos y leoneses estuvo en los 48,6 años.