Cayo Sastre, autor de Turistopía, posa con su libro para EL ESPAÑOL EE

El sociólogo vallisoletano Cayo Sastre triunfa con un ensayo que cuestiona nuestras contradicciones como viajeros. Plantea una provocadora solución a la masificación: crear Espacios de Confinamiento para Turistas.

'Turistopía', el paraíso que amenaza con devorarse a sí mismo: "Viajar nos hace felices, pero tenemos que repensarlo"

Hay pocas imágenes tan universales como la de un turista feliz. Personas que sonríen frente a un monumento, pasean despreocupadas, vestidas casi como indigentes tras salir de desayunar del Four Seasons, por una ciudad desconocida o cuentan los días que faltan para sus próximas vacaciones.

Viajar se ha convertido en una de las grandes aspiraciones de nuestro tiempo. Y, sobre todo, en una fuente de felicidad.

El sociólogo Cayo Sastre (Santiago del Arroyo, Valladolid, 1953) ha llegado a una conclusión tan sencilla como reveladora: “Los turistas son felices”.

Lo dice con una convicción que atraviesa las páginas de Turistopía. El mundo como souvenir, su último libro, que está resultando todo un éxito y ha despertado un notable interés mediático.

Jaime Cantizano le ha entrevistado en Por fin, de Onda Cero; también ha pasado por el popularísimo pódcast El sentido de la birra y por Hoy empieza todo, de RNE, con Marta Echeverría.

El ensayo ha llegado, además, a convertirse en el libro más vendido de Teoría Social en Amazon.

Pero conviene aclararlo desde el principio. Sastre no es uno de esos intelectuales que contempla con desdén las multitudes que llenan Venecia, Barcelona o Madrid. Todo lo contrario.

Él mismo se reconoce turista, disfruta viajando y defiende el bienestar que proporciona descubrir otros lugares.

“Yo no estoy en contra del turismo. Nos hace felices a todos”, insiste durante la conversación con EL ESPAÑOL. Su preocupación es precisamente cómo preservar esa felicidad, ya convertida en una nueva religión, sin que la expansión turística termine devorando las ciudades.

Para explicarlo ha construido una utopía que, como todas, esconde una inquietante cara distópica. “Turistopía es una utopía donde todo el mundo es feliz. A través del viaje, la gente consigue felicidad, bienestar y reputación. Es la utopía perfecta”.

Y, sin embargo, hay algo perturbador en ese paraíso. Porque para ser felices parece que necesitamos estar continuamente en otra parte.

Viajar, el nuevo proyecto de vida

Sastre observa cómo viajar ha dejado de ser una actividad reservada a las vacaciones para convertirse casi en una obligación social.

Ya no basta con una escapada en verano. Ahora parece necesario aprovechar cualquier puente o fin de semana.

“El turismo se ha convertido en el único proyecto de vida de la gente. Viajar, moverse, viajar, moverse. A veces no sabes a qué vas, pero te mueves. No importa el destino”, reflexiona.

¿No estaremos convirtiendo el viaje en una huida permanente de nuestra propia vida? “Huimos de la cotidianidad”, responde. De una existencia que conocemos demasiado bien y de la que necesitamos desconectar.

Pero la felicidad turística también tiene fecha de caducidad.

El momento más triste llega cuando debemos devolver las llaves del hotel y emprender el regreso. Aunque esa tristeza tiene remedio: comenzar a preparar el siguiente viaje.

“Cuanto más lejos viajes, más reputación obtienes”

La felicidad no es el único combustible de esta sociedad permanentemente en movimiento. También está el prestigio social.

“Cuanto más lejos viajes, más reputación obtienes”, asegura. Y recurre a una imagen cotidiana: las etiquetas de embarque que permanecen pegadas a las maletas después de las vacaciones.

“Vienes con la etiqueta de Japón o Nueva Zelanda y la dejas. La vas coleccionando o exhibiendo. Te da más reputación viajar a Nueva Zelanda o Japón que a Benidorm”.

Las redes sociales han multiplicado esa necesidad de demostrar que hemos estado allí.

Ya no basta con contemplar la Sagrada Familia o la Gran Muralla China. Hay que fotografiarse delante y compartirlo.

Sastre habla de una “pequeña tiranía” del turismo contemporáneo. “Cuando comienzas el viaje como turista ya sabes lo que vas a ver y estás obligado a verlo”.

Un libro nacido en la plaza de Callao

Buena parte de estas reflexiones nacieron en la madrileña plaza de Callao, donde Sastre escribió buena parte de Turistopía sentado en un establecimiento de Rodilla, observando el incesante movimiento de visitantes.

Allí presenció una escena que resume perfectamente el espíritu del libro. Un hombre salió apresuradamente del metro y le preguntó: “¿Estoy en la Gran Vía?”.

Sastre respondió afirmativamente, pero tuvo la sensación de que aquel desconocido estaba a punto de exclamar: “Estoy en Turistopía. Por fin he llegado al paraíso”.

Porque el turismo comienza mucho antes de subir a un avión. “Turistopía está en tu cabeza”, explica. Es la fantasía que construimos imaginando los lugares que visitaremos y la felicidad que esperamos encontrar.

¿Y qué sucede cuando llegamos y descubrimos que aquello no se corresponde con nuestras expectativas?

“Cuanto más artificial sea el lugar, menos decepción vas a recibir. Por eso el éxito de los resorts y los cruceros, porque realmente te encuentras con lo que habías visto en la fotografía”.

El sociólogo cuestiona incluso la búsqueda de autenticidad. “Ahora lo auténtico se crea como se crea cualquier otro producto. Hay turistas, no viajeros”, sostiene.

Turistas confinados para salvar las ciudades

Es precisamente esa expansión imparable la que lleva a Sastre a formular la propuesta más provocadora de su libro: crear Espacios de Confinamiento para Turistas (ECT).

Su ensayo se sitúa en 2071, cuando la humanidad ha reorganizado el turismo mediante grandes espacios diseñados para garantizar el disfrute de los visitantes y liberar las ciudades de su presión.

La palabra puede resultar inquietante, pero recuerda que ya existen fórmulas parecidas: los resorts, los cruceros y los grandes complejos hoteleros.

“Las ciudades no estaban pensadas para recibir millones de turistas. Segovia no estaba pensada para eso. El acueducto no fue construido para atraer turistas. Las catedrales fueron construidas para encontrarse con Dios”.

¿La solución? “Tenemos que reorganizar o repensar el turismo”.

Sastre imagina grandes espacios artificiales, incluso en antiguas plataformas petrolíferas o zonas despobladas.

Una propuesta que inicialmente concibió como provocación literaria, pero que comenzó a parecerle menos disparatada al descubrir proyectos turísticos similares, como en Arabia Saudí.

En ese futuro, Venecia podría recuperar su vida cotidiana, liberada de millones de visitantes, mientras estos continuarían disfrutando de sus vacaciones en espacios concebidos para ellos.

La paradoja de la España vaciada

La conversación se detiene también en Castilla y León. ¿Puede cualquier rincón de la España vaciada convertirse en un pequeño paraíso turístico?

Sastre identifica una contradicción: muchos pueblos reclaman visitantes porque representan riqueza, pero cuando llegan comienzan las quejas.

“Quieren turistas para participar en el gran pastel económico del turismo, pero cuando llegan les molestan porque ocupan sus playas, destrozan sus montañas o transforman sus localidades”.

Tampoco considera que la solución pase exclusivamente por encarecer los destinos mediante tasas, porque pueden convertir la felicidad turística en un privilegio.

“Estás prohibiendo que el más pobre participe de la felicidad que proporciona el viaje y el turismo”, advierte.

“En Turistopía vas flotando”

Después de analizar todas estas contradicciones, Sastre regresa a la idea que vertebra su libro: la felicidad.

“Lo que he descubierto escribiendo Turistopía es algo en lo que antes no había reparado: lo felices que son los turistas”.

Lo comprueba observando a quienes pasean por la Gran Vía madrileña. Se ríen, se hacen fotografías, visten como quieren y parecen haberse liberado de las obligaciones cotidianas.

“Cuando estás en Turistopía tienes una visión positiva del mundo porque te hace ser feliz. Vas flotando”.

Por eso insiste en que su ensayo no debe interpretarse como un alegato contra los viajes. “Yo defiendo la felicidad. Pero para mantener esta utopía tenemos que hacer algo para conservarla”.

En el fondo, Turistopía habla de una sociedad que ha encontrado en el movimiento una forma de bienestar, pero también desliza una pregunta incómoda: si necesitamos marcharnos constantemente para ser felices, ¿qué está ocurriendo con la vida que dejamos atrás?

Sastre no pretende que dejemos de viajar. Al contrario. Quiere que podamos seguir haciéndolo. Porque “los turistas son felices” y sería una paradoja que termináramos destruyendo esa felicidad por no saber gestionar el turismo.