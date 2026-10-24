Un repartido segundo premio de la Lotería Nacional deja un pellizco en dos localidades de Castilla y León

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 24 de octubre, ha dejado un repartido segundo premio por gran parte de la geografía nacional, dejando un pellizco en dos localidades de Valladolid y Salamanca, en Castilla y León.

Mientras que el primer premio ha caído en únicamente tres municipios, el segundo se ha repartido en hasta 12 localidades de toda España.

El primer premio, que está agraciado con 600.000 euros a la serie y 60.000 al décimo, ha sido el 00756, mientras que el segundo, premiado con 120.000 euros a la serie y 12.000 al décimo, ha sido el 83.727.

Las localidades agraciadas de Castilla y León han sido Villar de Ciervo (Salamanca), donde se ha vendido al menos un décimo en el despacho receptor de la calle El Molinero, 1, y Tudela de Duero (Valladolid), que ha repartido suerte en la Administración nº1 de la calle Doctor Julián Martín Renedo, 21.