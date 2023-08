Si tienes estos apellidos muy comunes en Castilla y León, desciendes de los árabes

Los apellidos más comunes en Castilla y León, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, son García, Fernández, González y Martín. Estos nombres de familia son ampliamente reconocidos en las diversas localidades de las nueve provincias de la región, transmitiéndose de generación en generación de padres a hijos. Por esta razón, a menudo se asocian con raíces arraigadas en la tierra, en España o incluso en Castilla y León misma. Sin embargo, esta percepción no se ajusta a la realidad.

Sorprendentemente, el apellido más prevalente en la Comunidad, es decir, García, tiene un origen árabe. Tal afirmación proviene de My Heritage, una plataforma genealógica de alcance internacional. Según esta entidad, el apellido García tiene sus raíces en la lengua árabe, en contraposición a la teoría propuesta por el filólogo hispanista Alberto Montaner Frutos, que lo vincula al euskera, sugiriendo que García proviene de '(h)artz'. Esta discrepancia en la etimología marca un contraste significativo.

No obstante, García no es el único apellido con un trasfondo árabe en Castilla y León. La lista difundida por My Heritage señala que apellidos igualmente populares, como Martínez (ampliamente presente en todas las provincias), Molina (más común en Soria), Palacios (predominante en Burgos) o Torres (destacado en Salamanca), también tienen sus raíces en la herencia de los moriscos.

Lista completa de apellidos con origen árabe

A

Abdo

Abedrapo

Abencerraje

Abengoa

Avengoa

Abraham

Abril

Abufhele

Abufom

Abuhadba

Abusada

Adauy

Aguad

Aguilar

Akel

Alam

Alamar

Alamo

Alaue

Albarracín

Alcalá

Alcaide

Alcantará

Alcazar

Alcaraz

Alcocer

Alguacil

Albaja

Aliatar

Alicante

Almaden

Almeida

Almodóvar

Ali

Amed

Ananias

Aranda

Ascalante

Atala

Atwan

Auad

B

Bandrés

Barahona

Barjuán

Barroso

Benarrocha

Benarroch

Benavides

Benegas

Benjumea

Benjumeda

Bermejo

Bichara

Bitar

Bono

Buendia

C

Cabrero

Cattan

Castillo

Cebrian

Chacur

Chalhub

Chauriye

Chible

Chijany

Cid

Chocair

Cobaise

Cordobes

Cortés

D

Dagach

Dahdal

De Sorbas

Derberián

Dib

Dip

Duk

E

Elías

El de Ubeda

Eitit

F

Facuse

Fajuri

Farran

Feres

Fualuan

G

García

Galvez

Gazul

Gazules

Giacaman

Gidi

Granadino

Guerra

H

Haddad

Hamad

Hamdan

Hana

Herrera

Hasbun

Hawila

Hazbun

Hechem

Heleyley

Herrera

Hirmas

I

Ides

J

Jadue

Jaen

Jalifa

Jalilie

Jattar

Jorrat

Jose

Juriye

Jury

K

Kattan

Kurbag

L

Lahsen

Laibe

Lama

Lara

Latif

Leibe

Lucas

M

Majluf

Manoli

Manzur

Maraver

Martínez

Melej

Méndez

Mendoza

Miguel

Mohanna

Mohor

Molina

Morales

Morón

Muley

Murube

Muhy

Musalem

N

Nafel

Nazal

Nazer

Nebot

Nevot

Nicolas

Nustas

P

Paez

Palacios

Palomeque

Pascual

Perez

Picó

Pinto

Pomar

Ponce

Paluan

R

Rabah

Rahal

Rasi

Repeina

Rizik

Roelas

Rumie

S

Saade

Saadi

Sabag

Sabaj

Sabbag

Sabella

Sady

Sahlie

Saieh

Salama

Salame

Salas

Salem

Salipa

Salomon

Salvador

Sammur

Samur

Saporia

Seda

Seleibe

Sellan

Sfeir

Sordo

Solís

Sufan

T

Tala

Tagie

Talhuk

Tame

Tamuz

Telchie

Torres

V

Velaxco

Valenciano

Venegas

Y

Yagnam

Yamal

Yamblat

Yarur

Yeber

Yoma

Z

Zaid

Zalaquett

Zaror

Zegri

Zerene

Zgeib

Ziade

