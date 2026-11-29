Los candidatos del PP de Zamora al Congreso de los Diputados y al Senado atienden a los medios de comunicación JL Leal ICAL

El PP revalida su hegemonía en Zamora con dos diputados y Vox crece sin lograr representación

Zamora sigue siendo territorio del PP. Los populares vuelven a imponerse en las elecciones generales de este 29 de noviembre y mantienen, con el 78,72% escrutado, dos de los tres escaños que reparte la provincia en el Congreso de los Diputados.

El PSOE conserva el tercero, mientras que Vox, pese a experimentar un notable crecimiento en las urnas, no consigue romper el tradicional reparto entre populares y socialistas.

El PP suma 37.281 votos, el 44,29% de los sufragios, apenas cuatro décimas menos que en las generales de julio de 2023. De confirmarse estos resultados, Montse Chimeno dará el salto a la política nacional y Fernando Martínez-Maíllo regresará al Congreso de los Diputados.

Por su parte, el socialista Antidio Fagúndez resiste. El PSOE obtiene 27.548 votos y un respaldo del 32,72%, ligeramente superior al que logró hace tres años (32,49%).

La formación que más crece en porcentaje de voto entre las tres principales fuerzas políticas es Vox. La candidatura encabezada por Miguel Suárez Arca suma 14.636 papeletas, el 17,38% de los sufragios, más de cuatro puntos por encima de su resultado de 2023.

De hecho, sin haber concluido todavía el escrutinio, el partido de Santiago Abascal ya ha superado en casi un millar los votos obtenidos en las anteriores generales. Un avance que, sin embargo, no le permite recuperar la representación parlamentaria que consiguió en noviembre de 2019.

A mucha distancia se sitúan Frente Amplio, con 1.408 votos (1,67%); Se Acabó la Fiesta, con 910 (1,08%); PREPAL, con 470 (0,55%), y Podemos, con 353 (0,41%).

Otra de las grandes protagonistas de la jornada electoral ha sido la participación. El 78,48% de los zamoranos con derecho a voto ha acudido a las urnas, según los datos provisionales del escrutinio.

Una elevada movilización que, por el momento, no altera el equilibrio de fuerzas en la provincia. Zamora vuelve a teñirse de azul, el PSOE salva su diputado y Vox gana músculo electoral, aunque sin representación en el Congreso.