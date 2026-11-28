Perico Delgado ha participado este sábado en la Iberlobo on Bike, promovida por la Diputación de Zamora. @silvereconomyzamora Instagram

Más de 300 ciclistas acompañan a Perico Delgado en la ruta cicloturística entre Zamora y Portugal

Más de 300 ciclistas se han sumado este sábado, 28 de noviembre, a Perico Delgado para realizar la ruta transfronteriza de Iberlobo on Bike, que se desarrolla entre Zamora y Portugal.

Esta iniciativa ha unido cicloturismo, naturaleza y deporte para descubrir los paisajes del entorno de la frontera y ha formado parte de un espacio en el VIII Congreso Silver Economy, organizado por la Diputación de Zamora y que ha servido como punto de partida de la última jornada del encuentro.

A las 09:55 horas, la Plaza de Viriato de Zamora se ha convertido en el punto de encuentro de los más de 300 participantes, que han disfrutado de la bicicleta como una forma de descubrir el territorio y mantener viva la motivación por el deporte.

El proyecto conecta la provincia de Zamora con el norte de Portugal, en la región de Trás-os-Montes. Iberlobo on Bike contempla la creación de dos grandes rutas cicloturísticas de alrededor de 600 kilómetros cada una de ellas.

En total, aproximadamente 1.200 kilómetros de recorridos para descubrir algunos de los enclaves naturales más destacados del entorno de la Raya, a ambos lados de la frontera.

Los itinerarios conectan lugares como los parques naturales de Montesinho y Douro Internacional, en Portugal, con los Arribes del Duero, el Lago de Sanabria y la Sierra de la Culebra, en el lado zamorano.

Un recorrido por paisajes de gran valor cultural y natural que invita a disfrutar del ciclismo de carretera y de montaña, con opciones para descubrir el territorio a través de sus caminos y calzadas.

La ruta de este sábado ha puesto de manifiesto el potencial del cicloturismo como una actividad que aúna ejercicio físico, ocio y contacto con el entorno.

La participación de más de 300 personas muestra el interés por propuestas que permiten practicar deporte mientras se conocen nuevos destinos.

El proyecto no está limitado a diseñar recorridos, sino que tiene como objetivo convertir el patrimonio natural, cultural, gastronómico y paisajístico de la Raya en un atractivo turístico capaz de crear actividad durante todo el año.

El cicloturismo sirve así como una herramienta para dinamizar las zonas rurales, favorecer el emprendimiento y contribuir a la generación de puestos de trabajo.

Esta iniciativa ha estado cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del programa Interreg VA-A España-Portugal 2021-2027, permitiendo un modelo de turismo sostenible que permite disfrutar de los recursos naturales sin renunciar a su conservación.

De la misma manera, Iberlobo on Bike representa un ejemplo de cooperación entre España y Portugal, dentro de un proyecto con entidades a ambos lados de frontera con el objetivo de impulsar una propuesta común que aproveche el potencial turístico y deportivo de la Raya.

En este contexto, el Congreso Silver Economy ha incluido una mesa dedicada a los resultados, aprendizajes y experiencias de la iniciativa, con representantes de distinta índole.

En la misma han participado miembros de la Cámara de Bragança, la Cámara de Comercio de Zamora, Patrimonio Natural de la Junta, Cámara de Vimioso y el área de Fondos Europeos y Emprendimiento de la Diputación de Zamora.