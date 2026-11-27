Venialbo acoge este sábado el inicio de la XXVI Copa Zamora de Galgos con 33 clubes y la preocupación por la liebre
La prueba comienza este sábado 28 de noviembre en Venialbo con 33 clubes, formato eliminatorio y el foco puesto en la conservación de la liebre.
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La XXVI Copa Zamora de Galgos Trofeo Diputación de Zamora 2026 arranca este sábado, 28 de noviembre, en la finca de Aldeanueva, en Venialbo, con la participación de 33 clubes de la provincia.
El torneo se ha presentado este viernes en la Diputación de Zamora y recorrerá distintos acotados hasta la final.
En el acto han participado el diputado de Deportes y Juventud, Juan del Canto Sevillano; el presidente y el vicepresidente del CD Galguero Copa Zamora, Jaime Chillón Prieto y Alberto González Hidalgo, y Laura Huertos Pérez, en representación de Caja Rural de Zamora.
La liebre y el arraigo rural
El torneo mantiene su sistema eliminatorio, desde una fase previa de 16 colleras hasta la final, con duelos a un punto hasta cuartos y a dos puntos en semifinales y final, salvo ajustes según el desarrollo de la prueba.
Jaime Chillón ha destacado la presencia de todos los clubes provinciales y ha pedido trabajar con las administraciones ante la falta de liebre en el campo para favorecer su conservación y reproducción.
Por su parte, Juan del Canto ha subrayado el arraigo de la cita y el ambiente de convivencia en los pueblos, mientras que Laura Huertos ha reiterado el respaldo de Caja Rural a iniciativas que dinamizan el territorio.