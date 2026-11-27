La jornada terminó con la entrega de premios a los mejores trabajos de investigación Cedida

El Congreso Silver Economy reúne a 3.500 personas y pone el foco en el envejecimiento saludable y el medio rural

La segunda jornada del VIII Congreso Silver Economy ha llenado salas y ha sumado 3.500 congresistas, además de más de 750 seguidores en YouTube.

Durante el día, médicos, investigadores, empresas y asociaciones han hablado sobre salud, innovación y apoyo a las personas mayores.

En el apartado sanitario, los especialistas insistieron en cuidar la salud antes de que lleguen los problemas.

Señalaron que el ejercicio físico, una buena dieta, dormir bien y evitar el tabaco son claves para prevenir el deterioro cognitivo y enfermedades como el alzhéimer o el párkinson.

También se abordó la salud de la mujer tras la menopausia, el cuidado del suelo pélvico y los avances en cirugía robótica.

La tecnología y el mundo rural tuvieron un peso destacado. Se presentaron proyectos como el Centro de Innovación Social de Zamora (con red en localidades como Benavente, Villalpando o Bragança), robots de compañía, soluciones biónicas tras un ictus y una inteligencia artificial segura y útil para los mayores.

Por la tarde, entidades sociales, fuerzas de seguridad y colegios profesionales debatieron sobre cómo proteger a quienes viven en zonas despobladas.

Destacaron la lucha contra la soledad no deseada, el apoyo a las familias y el trabajo conjunto de servicios sociales, médicos y farmacias.

La jornada terminó con la entrega de premios a los mejores trabajos de investigación y buenas prácticas, y con el galardón Compromiso Solidario Silver para la Fundación Diego González Rivas.