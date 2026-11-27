En la pequeña villa portuguesa de Vimioso, al norte de la región de Trás-os-Montes, no se habla de otra cosa estos días. Este sábado 28 de noviembre, la localidad de algo más de 1.200 habitantes se convertirá en un gran espacio de citas para solteros y solteras transfronterizos.

Es decir, un first date internacional, sin fronteras, para habitantes que viven a uno y otro lado la raya que divide España y Portugal. Detrás de esta idea está Ana González Silva, de padre español y de madre portuguesa, propietaria de la Churrasqueira Das Rosas, el restaurante donde se celebrará este particular evento.

"Me gusta mucho el programa que se emite en España y me he dado cuenta de que aquí, en Portugal, hay mucha gente de entre 40 y 50 años soltera. Son muy trabajadores, ganan muy poco de salario y no tienen tiempo para echarse pareja", apunta Ana.

Ana González Silva, a la derecha, junto a sus compañeras de la Chusrrasqueira Das Rosas, en una imagen con detalles generados con IA. Cedida

Ella es de Alcañices (Zamora), como su padre, pero hace poco más de un año se trasladó hasta Vimioso para vivir con su pareja, que, precisamente, era de Portugal. "Estábamos como los niños pequeños, de allá para acá, y su madre se jubilaba y tenía un restaurante", recuerda.

Ana siempre ha estado ligada a la hostelería, especialmente en Alcañices, por lo que reconoce que no le ha sido "muy difícil" adaptarse a su nueva vida. Precisamente allí, en su pueblo natal, ya descubrió lo que era trabajar en un negocio transfronterizo, donde recibían a "mogollón de gente".

Reconoce ser una enamorada de la cultura de Portugal, así como de su gastronomía. "Es un poco diferente a la de España. Aquí además son más platos elaborados caseros, no tan burgués", apunta.

Das Rosas nació como una propuesta de Ana, pero en esta aventura la acompañan otras tres compañeras. "Aquí nadie es más que nadie", recalca con rotundidad.

"Tengo que hacer algo"

Desde que comenzó con el negocio, la zamorana se dio cuenta rápidamente de la cantidad de solteros y solteras que había por la zona. Por eso, pensó que era algo que "no puede ser" y tomó la decisión de impulsar esta singular iniciativa.

"Me dije a mí misma que tenía que hacer algo inmediatamente. Y ha sido por eso. Como yo hay mucha gente, tanto de Fermoselle como de Vimioso, de matrimonios de españoles con portugueses", explica.

Es precisamente esto lo que quiere incentivar en esta zona. Crear un "feeling" entre la gente a los dos lados de la frontera y, a la vez, crear momentos divertidos con todo tipo de eventos.

Cartel generado con IA para anunciar el first date en la Churrasqueira Das Rosas, en Vimioso. Ana González Silva

"Me ha petado el móvil de tanta llamada, yo no sé dónde voy a meter tanta gente", señala entre bromas. Hasta ahora, cerca de 90 personas se han apuntado al first date en el restaurante de Ana, donde ofrecerán un menú de 12 euros para los participantes.

Además, promete que será un evento por todo lo alto. "Yo siempre pongo fuegos artificiales, focos y esta vez va a ser más espectacular", asegura.

Contará con una empresa colaboradora, de unos amigos suyos, que la ayudarán sin ánimo de lucro en todos los preparativos. "Han venido a poner proyectores de colores, cosas para la orquesta y yo los fuegos artificiales y lo que tenía de otros eventos", avanza.

Sobre los portugueses, Ana explica que son personas con "otra cultura" a la española. "Son más separatistas (en las relaciones personales). Les cuesta el arranque y, desde que llevo aquí, las muchachas y yo estamos intentando darles un empujón a solteros de 40 y 50 años, que están muy bien además, no te lo pierdas", apunta entre risas.

El first date de Ana no será solo una oportunidad para conocer gente y enamorarse, sino que también será un día en el que los participantes "se van a entretener y divertir".

"Va a haber ruleta con regalos como colgantes, ropas, cosas de cachondeo y un viaje de una noche para dormir en algún lado", desvela.

En cualquier caso, garantiza que la gente no se va a sentir cohibida durante la experiencia por el hecho de estar con una persona con la que no termina de encajar.

"En ningún momento van a estar mal porque las chicas y yo, cuando lo percibamos, vamos a ir a hacer algún juego o invitarles a sentarse en otro lado a tomar algo", garantiza.

Dinamizar la zona

La hostelera, experta en carnes y pescados a la brasa, además de arroces, es una profunda enamorada de toda la zona que engloba la frontera entre España y Portugal.

Tanto es así, que sus ideas siempre están enfocadas a atraer público hasta su establecimiento, pero, sobre todo, a que estos visitantes se mantengan el máximo tiempo posible en el territorio y conozcan todo lo que ofrece.

Ana González Silva preparando un arroz, uno de sus productos estrella, en su restaurante de Vimioso. Cedida

"De lunes a viernes vivimos con los que están aquí, pero los fines de semana, a quienes no conocemos, les invito a que visiten toda la zona de alrededor", sostiene.

Ana recalca que por Vimioso y zonas cercanas "siempre hay cosas". Por ejemplo, unas termas que por nueve euros te puedes bañar una hora. "Es espectacular, viendo el paisaje con los olivos. Y a los jubilados por 4,5 euros, es que te vale como una Coca-Cola casi", apunta.

También recomienda el trayecto de Vimioso hacia Braganza, donde hay "unos pueblos encantadores, preciosos, para parar y tomarte algo en un bar típico portugués".

Su pasión llega hasta tal punto, que incluso en ocasiones, cuando la cocina del restaurante se lo permite, sale de ella para hacer de guía turística a los visitantes por su pueblo.

"Siempre intento sacar la iniciativa para que se queden por Portugal un rato más y que prueben cosas nuevas, no siempre en mi restaurante. Eso me da igual, lo que quiero es que venga la gente", admite.

Ahora, a pocos días de su original iniciativa, Ana se muestra "muy ilusionada" y con el deseo de que de la Churrasqueira Das Rosas salga más de una pareja y recuerden siempre su restaurante como el lugar donde conocieron al amor de su vida.