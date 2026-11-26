Amaranta Ratón, Laura Huertos, Javier Faúndez, Florencio Vicente Castro y Ana Isabel Sánchez, de izquierda a derecha, durante el acto de bienvenida al VIII Congreso Internacional Silver Economy de Zamora. Emprende Zamora

Zamora reúne a la élite mundial de la longevidad: "Apostar por la Silver Economy también es apostar por el envejecimiento"

Hacer del envejecimiento una oportunidad de futuro. Con esta premisa ha arrancado este jueves en Zamora el VIII Congreso Internacional Silver Economy, una cita que sigue creciendo año tras año y que en esta edición ha batido su récord de participación, con más de 3.200 inscritos y 63 expertos internacionales.

Durante tres días, el Teatro Ramos Carrión será escenario de un encuentro en el que investigadores, profesionales sanitarios y especialistas de diferentes disciplinas compartirán los últimos avances en longevidad, salud, innovación y cuidados.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha dado la bienvenida a los participantes en un acto que ha sustituido a la tradicional inauguración institucional debido al periodo electoral.

Lo ha hecho acompañado por el presidente del congreso, Florencio Vicente Castro; la diputada de Fondos Europeos, Emprendimiento e Igualdad, Amaranta Ratón; la codirectora académica del encuentro, Ana Isabel Sánchez Iglesias, y la representante de la Fundación Caja Rural de Zamora, Laura Huertos.

"Zamora durante estos tres días se va a convertir en la capital mundial de la Silver Economy", ha asegurado Faúndez.

Y es que, para una provincia como Zamora, con una población envejecida, escasa y dispersa por el territorio, la economía plateada supone mucho más que un ámbito de investigación. Es también una posibilidad de generar empleo, atraer actividad económica y fijar población.

En este sentido, el presidente provincial ha puesto especial énfasis en las oportunidades que ofrece el sector de los cuidados y en la necesidad de situar a las personas mayores en el centro de las políticas de la Diputación.

Precisamente esa vertiente laboral tiene su propio espacio dentro del congreso con la Feria de Promoción del Empleo y el Emprendimiento Silver Jobs.

En ella, empresas y organismos dan a conocer sus productos, servicios y novedades tecnológicas, pero también recogen currículos de quienes quieren abrirse camino profesionalmente en este sector, incluidos los jóvenes que aún están completando su formación.

Ocho ediciones después de su puesta en marcha, Faúndez considera que el congreso está plenamente consolidado y ha anunciado que Zamora volverá a acogerlo en 2027.

"Apostar por la Silver Economy también es apostar por el envejecimiento, por la calidad de ese envejecimiento y por las oportunidades sociales y laborales de las personas de esta provincia", ha defendido.

Vivir más, pero vivir mejor

Por su parte, Florencio Vicente Castro ha destacado la buena acogida de esta nueva edición, con más de un millar de pósteres científicos que optan a los premios, fruto del trabajo de meses de preparación.

El presidente del Congreso ha resumido en pocas palabras la filosofía de este encuentro: "Vivir más, pero vivir mejor".

Para ello, ha reivindicado el papel de la ciencia y la investigación en la mejora de la salud, el bienestar y la felicidad de las personas mayores, sin olvidar las posibilidades de desarrollo económico que se abren para territorios como Zamora.

También ha agradecido el respaldo de la Diputación y de Caja Rural de Zamora, cuya fundación financia los premios a la mejor comunicación, al mejor póster y a las mejores buenas prácticas.

"Es un placer formar parte de este congreso y de estos premios", ha señalado Laura Huertos, quien ha celebrado la elevada participación de profesionales e investigadores un año más.

Del alzhéimer a la robótica

Hasta el próximo sábado, por el Ramos Carrión pasarán especialistas que abordarán cuestiones tan diversas como los últimos avances en la investigación del alzhéimer y el párkinson, la aplicación de la robótica al cuidado de los mayores o los beneficios del deporte para disfrutar de una vida más saludable.

También habrá tiempo para hablar de la soledad no deseada, la protección jurídica de las personas mayores, los modelos de cuidados que funcionan en otros países y el papel que puede desempeñar la Silver Economy frente a la despoblación.

El congreso, declarado de Interés Sanitario por la Junta de Castilla y León, es gratuito gracias a la financiación de la Diputación de Zamora. Todas las sesiones pueden seguirse también en directo a través de YouTube.