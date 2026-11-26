Estación de Esquí de La Covatilla en Salamanca. David Arranz. ICAL.

Ya es oficial: el Ayuntamiento de Salamanca abre el plazo para entrar en una de las 576 plazas para esquiar por 75€ en Béjar

El Ayuntamiento de Salamanca ha convocado el Programa Escolar de Esquí 2027 con 576 plazas —540 para escolares y 36 para responsables— en la estación Sierra de Béjar-La Covatilla.

El objetivo es acercar los deportes de invierno y promover hábitos saludables en contacto con la naturaleza.

La actividad se celebrará en doce turnos de dos días consecutivos entre el 15 de febrero y el 3 de marzo.

Está dirigida a alumnos nacidos entre 2013 y 2016 y matriculados en el curso 2026-2027 en centros de la capital salmantina.

Turnos, clases y cuota de 75€

Cada turno reunirá a tres grupos de 15 escolares y un responsable, con 45 participantes por jornada. Si el tiempo obliga a suspender, se buscarán nuevas fechas hasta el cierre de la temporada.

Los alumnos podrán apuntarse en nivel de iniciación o perfeccionamiento, con seis horas de clases a cargo de la Escuela Bejarana de Esquí.

La cuota se mantiene en 75 euros e incluye clases, forfait con seguro médico, equipo completo (esquís, botas, bastones y casco), comida en la estación y transporte de ida y vuelta desde Salamanca.

Plazos y sorteo

Los centros podrán presentar solicitudes desde las 9:00 horas del viernes 27 de noviembre hasta las 14:00 horas del miércoles 16 de diciembre.

El trámite requiere registro electrónico y envío posterior al correo deportes@aytosalamanca.es.

Si la demanda supera las plazas en algún turno, el 21 de diciembre se celebrará un sorteo público en el Pabellón Municipal de La Alamedilla.